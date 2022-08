House Dems s’apprête à vaincre le GOP pour le climat et les soins de santé gagnent

WASHINGTON (AP) – Un projet de loi économique démocrate phare perché au bord du passage de la Chambre vendredi, plaçant le président Joe Biden au bord d’un triomphe de retour d’entre les morts sur ses objectifs climatiques, sanitaires et fiscaux qui pourraient dynamiser son parti. des élections de novembre.

Les démocrates étaient sur le point de forcer la mesure à travers la Chambre étroitement divisée vendredi face à une solide opposition républicaine. Ils ont utilisé une unité de parti similaire et le vote décisif du vice-président Kamala Harris dimanche pour faire adopter la mesure par le Sénat 50-50.

Le paquet n’est que l’ombre de la vision initiale de Biden et n’a été produit qu’après un an de luttes intestines souvent amères entre les chefs de parti, les progressistes et les centristes dirigés par le sénateur Joe Manchin, DW.Va., habilité par la division égale de cette chambre. En fin de compte, les démocrates assoiffés de crier victoire ont forgé un compromis sur des objectifs durables tels que la maîtrise des coûts pharmaceutiques, la taxation des grandes entreprises et, surtout, la réduction des émissions de carbone. Ils espèrent montrer qu’ils peuvent arracher des réalisations à un Washington souvent paralysé qui aliène de nombreux électeurs.

« Le climat est un problème de santé. C’est une question d’emplois. C’est une question de sécurité. Et c’est une question de valeurs pour nous », a déclaré la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, aux journalistes cette semaine. “Je veux plus, bien sûr, nous voulons toujours plus, mais c’est beaucoup.”

Le pilier du projet de loi est d’environ 375 milliards de dollars sur 10 ans pour encourager l’industrie et les consommateurs à passer des émissions de carbone à des formes d’énergie plus propres, saluées par les experts comme le plus gros investissement climatique jamais réalisé par le Congrès. Cela comprend 4 milliards de dollars supplémentaires pour faire face à la sécheresse catastrophique de l’Occident.

Les dépenses, les crédits d’impôt et les prêts renforceraient les technologies telles que les panneaux solaires, les efforts des consommateurs pour améliorer l’efficacité énergétique des maisons, les équipements de réduction des émissions pour les centrales électriques au charbon et au gaz et les contrôles de la pollution de l’air pour les fermes, les ports et les communautés à faible revenu.

Dans deux des principales priorités démocrates en matière de santé, 64 milliards de dollars supplémentaires aideraient 13 millions de personnes à payer des primes au cours des trois prochaines années pour une assurance maladie privée. Medicare gagnerait le pouvoir de négocier ses coûts pour les produits pharmaceutiques, initialement en 2026 pour seulement 10 médicaments. Les frais de prescription des bénéficiaires de Medicare seraient limités à 2 000 $ à partir de 2025, et à partir de l’année prochaine, ils ne paieraient pas plus de 35 $ par mois pour l’insuline, le médicament coûteux contre le diabète.

Le projet de loi générerait environ 740 milliards de dollars de revenus au cours de la décennie, plus d’un tiers provenant des économies du gouvernement grâce à la baisse des prix des médicaments. Davantage découlerait d’une hausse des impôts sur les sociétés d’environ 1 milliard de dollars, des prélèvements sur les entreprises qui rachètent leurs propres actions et d’un renforcement des perceptions fiscales de l’IRS. Il resterait environ 300 milliards de dollars pour couvrir les déficits budgétaires, une fraction du total prévu de 16 000 milliards de dollars pour la période.

Les républicains disent que les hausses d’impôts de la législation obligeront les entreprises à augmenter les prix, aggravant le combat de la nation avec sa pire inflation depuis 1981 qui blesse les perspectives électorales des démocrates. Des analystes non partisans affirment que la mesure aura un impact négligeable sur l’inflation dans un sens ou dans l’autre.

Faisant écho à d’autres thèmes de guerre culturelle, le GOP a critiqué des initiatives telles que les allégements fiscaux pour l’énergie propre et les véhicules électriques comme des rêveries libérales inutiles. “Si le Green New Deal et le bien-être des entreprises avaient un bébé, cela ressemblerait à ceci”, a déclaré le représentant Kevin Brady du Texas, le meilleur républicain du House Ways and Means Committee.

Les républicains disent que le plan des démocrates pour augmenter le budget de l’IRS, visant à collecter environ 120 milliards de dollars d’impôts impayés, envisage 87 000 agents qui s’en prendraient aux familles. Les démocrates ont qualifié de faute, affirmant que leur augmentation de 80 milliards de dollars du budget IRS serait de remplacer des vagues de retraités, pas seulement des agents, et de moderniser l’équipement, et de dire que les familles et les petites entreprises gagnant moins de 400 000 dollars par an ne seraient pas ciblées.

Le GOP affirme également que le projet de loi augmenterait les impôts des familles à revenu faible et moyen. Une analyse du Comité mixte non partisan sur la fiscalité du Congrès, qui n’incluait pas les allégements fiscaux du projet de loi pour les soins de santé et l’énergie, a estimé que les augmentations de l’impôt sur les sociétés affecteraient marginalement ces contribuables, en partie en raison de la baisse des cours des actions et des salaires.

Le projet de loi couronne trois mois fertiles au cours desquels le Congrès a voté pour améliorer les prestations de santé des anciens combattants, renforcer l’industrie des semi-conducteurs, renforcer modérément les restrictions sur les armes à feu pour les jeunes acheteurs, financer la guerre de l’Ukraine avec la Russie et ajouter la Finlande et la Suède à l’OTAN. Tous ont été adoptés avec un soutien bipartite, suggérant que les républicains veulent également afficher leur côté productif.

Il n’est pas clair que les électeurs récompenseront les démocrates pour la législation après des mois d’inflation douloureusement élevée qui ont dominé l’attention des électeurs. Bien que les prix records de l’essence aient chuté, la popularité de Biden est dangereusement basse et les élections de mi-mandat ont une histoire constante de fin de carrière des législateurs du parti qui détient la Maison Blanche.

Le projet de loi économique des démocrates a pris racine au début de 2021, après que le Congrès a approuvé une mesure de 1,9 billion de dollars contre l’opposition du GOP pour lutter contre le ralentissement économique induit par la pandémie. Enhardis, le nouveau président et son parti sont allés plus loin.

Ils ont initialement produit un plan environnemental et social ambitieux de 3,5 billions de dollars sur 10 ans qu’ils ont appelé Build Back Better. Il comportait une prématernelle gratuite, des congés familiaux et médicaux payés, des prestations d’assurance-maladie élargies, des augmentations pour l’éducation et le logement et un assouplissement des restrictions à l’immigration. Il a cherché à annuler les allégements fiscaux de l’ère Trump pour les riches et les entreprises et a proposé 555 milliards de dollars pour les efforts climatiques, bien au-dessus des ressources de la législation de vendredi.

Avec Manchin opposé à ces montants, il a été réduit à une mesure d’environ 2 billions de dollars que les démocrates ont fait passer à la Chambre en novembre. Juste avant Noël, Manchin a coulé ce projet de loi de manière inattendue, invoquant les craintes d’inflation et d’incertitude internationale et gagnant des coups de brique de ses collègues démocrates exaspérés de Capitol Hill et de la Maison Blanche.

Avec des pourparlers intermittents à huis clos entre Manchin et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., apparemment mourant, les deux législateurs ont choqué Washington et ont annoncé un accord le mois dernier sur le nouveau paquet simplifié.

Manchin a gagné des milliards pour la technologie de capture du carbone pour les industries des combustibles fossiles qu’il défend, ainsi que des procédures pour davantage de forage pétrolier sur les terres fédérales et des promesses d’autorisations plus rapides pour les projets énergétiques.

La sénatrice centriste Kyrsten Sinema, D-Arizona, a également utilisé son influence pour des concessions tardives, éliminant les impôts plus élevés prévus sur les gestionnaires de fonds spéculatifs et aidant à gagner les fonds de la sécheresse.

Alan Fram, Associated Press