House Dems interroge les entreprises d’IA sur les dangers technologiques des Deepfakes – MeriTalk

Un groupe de 30 démocrates de la Chambre des représentants fait part de ses inquiétudes aux développeurs du secteur privé et aux utilisateurs de technologies d’intelligence artificielle (IA) concernant l’utilisation de l’IA pour créer du contenu « deepfake », et ce que ces entreprises envisagent de faire pour identifier ce contenu et lutter contre le risques qu’il présente.

Le groupe de membres de la Chambre dirigé par le représentant Derek Kilmer, D-Wash., a fait part de ses préoccupations dans un communiqué du 8 novembre. lettre aux hauts dirigeants de 12 entreprises privées, dont OpenAI, Anthropic, Google, TikTok, Amazon et Microsoft.

“Nous vous écrivons pour exprimer nos inquiétudes face à la montée des médias synthétiques conçus pour manipuler ou tromper les utilisateurs en ligne, ainsi que pour encourager les efforts de collaboration visant à développer des solutions qui permettraient de répondre aux risques associés”, ont déclaré les démocrates de la Chambre.

« Suite aux développements des applications d’intelligence artificielle générative qui ont considérablement accru la capacité des utilisateurs à créer et à partager des médias synthétiques, d’importantes inquiétudes ont été soulevées quant à la capacité d’acteurs malveillants à utiliser ces services à des fins trompeuses, notamment en partageant du contenu trompeur sur des plateformes largement utilisées. », ont déclaré les législateurs.

« L’urgence de ces préoccupations est amplifiée par les risques de désinformation et de désinformation, en particulier à une époque où les Américains reçoivent de plus en plus leurs informations principalement via des sources en ligne utilisant les plateformes de médias sociaux pour atteindre les utilisateurs et le public », ont-ils déclaré.

La lettre attire l’attention sur l’élection présidentielle de 2024, où de faux contenus et une société politiquement polarisée peuvent créer « une tempête parfaite pour la prolifération de la désinformation et de la mésinformation par de mauvais acteurs, ce qui pourrait saper davantage la confiance dans les institutions démocratiques américaines », disent les membres. du Congrès a déclaré.

Les législateurs ont demandé une réponse des entreprises avant le 8 décembre « concernant vos efforts pour identifier, surveiller et divulguer ce contenu ; la mesure dans laquelle vous avez identifié des découvertes ou des tendances concernant les médias synthétiques trompeurs ; et comment vous avez agi, ou comptez agir, pour lutter contre les risques associés.

La lettre intervient alors que des témoins experts ont parlé de l’utilisation de la technologie deepfake pour cibler les personnes vulnérables lors d’une audience du comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre le 8 novembre.

« Les préjudices existants sont exacerbés par les technologies deepfake. Les femmes sont déjà confrontées à des menaces généralisées liées aux images sexuelles non consensuelles ou à la diffusion d’images de partenaires intimes qui ne nécessitent pas une production complexe ou de haute qualité pour être nuisibles », a déclaré Sam Gregory, directeur exécutif de WITNESS.

“Des images et vidéos sexuelles non consensuelles sont actuellement utilisées pour cibler des citoyens privés et des personnalités publiques, en particulier des femmes”, a déclaré Gregory lors de l’audience.