House défend “l’intégrité et l’honneur” après les attaques de Duterte

Accueil > Actualités





MANILLE – La Chambre des représentants a adopté une résolution défendant son intégrité et son honneur ainsi que le leadership du président Martin Romualdez quelques semaines après avoir été critiquée par l’ancien président Rodrigo Duterte après avoir retiré les fonds confidentiels de sa fille, la vice-présidente Sara Duterte.

La résolution 1414 de la Chambre ne mentionnait pas nommément Duterte. La résolution de trois pages dit seulement qu’il est impératif de préserver « la dignité, l’intégrité et la réputation » de la chambre ainsi que de soutenir le leadership de Romualdez.

Ce qui se rapproche le plus de la raison pour laquelle la résolution a été publiée, c’est lorsqu’elle dit que la Chambre « s’oppose aux déclarations faites qui portent atteinte à l’indépendance, à l’intégrité et à la réputation de l’institution, d’autant plus lorsque ces déclarations sont formulées avec des menaces ou des insinuations de violence physique ». préjudice à un membre en exercice du Congrès.

“La sûreté et la sécurité de chaque membre de la Chambre, dans l’exercice de ses fonctions, resteront toujours primordiales, et la Chambre reste déterminée à réaliser l’unité pour le mieux du pays”, a ajouté HR 1414, sans mentionner que le député de la Chambre La leader de la minorité France Castro a poursuivi l’aîné Duterte pour avoir prétendument proféré de graves menaces contre elle dans une interview télévisée.

“L’importance de cette résolution ne peut être surestimée. Il est de notre devoir, en tant que membres de cette institution distinguée et respectée, la Chambre des représentants, d’exprimer notre énergie collective et toute notre attention, et de soutenir notre leader, le Président Ferdinand Martin G. Romualdez, pour maintenir une législature dynamique, socialement cohérente et indépendante”, a déclaré le vice-président Aurelio Gonzales dans son discours de parrainage.

Il faudrait l’interpellation du représentant d’Albay Edcel Lagman pour le parrain de la résolution, Gonzales, un membre du Congrès du parti PDP Laban de Duterte, pour que le nom de l’ancien dirigeant soit effectivement mentionné comme motif de la résolution lorsque la Chambre s’est réunie en tant que député. Comité plénier pour s’attaquer à la résolution 1414 de la Chambre.

“Je n’ai aucun problème avec cette résolution, mais plaçons-la dans son contexte. Pour mémoire, quels événements récents se sont produits et ont bouleversé l’intégrité de la Chambre des représentants pour mériter l’examen de cette résolution”, a déclaré Lagman pendant la période d’interpellation.

“Comme vous le savez, pendant la pause, il y a eu des menaces contre l’un des membres de la Chambre et contre la Chambre elle-même, donc je pense qu’il s’agit d’une preuve de solidarité non seulement envers le Président mais aussi envers l’institution dans son ensemble et son caractère sacré”, a déclaré Sandro, leader adjoint de la majorité. » dit Marcos.

“Je me souviens très bien que la vie d’un de nos membres, l’honorable France Castro, avait été gravement menacée, mais en ce qui concerne l’ensemble de la Chambre, l’intégrité de la Chambre a été mise en cause à tout moment pendant la pause”, a déclaré Lagman.

“Je ne peux pas vous donner la date exacte mais je comprends que cela a été fait sur une certaine chaîne de télévision et que certains propos ont été prononcés pour nuire à la réputation de notre institution”, a également déclaré Marcos.

Lorsque Lagman a voulu consigner dans les archives les mots qu’ils prononçaient, Marcos s’en est remis à Gonzales, qui au départ ne semblait pas désireux de citer des noms.

“Si je ne me trompe pas, c’était le 6 octobre ou la première semaine d’octobre lorsque j’ai entendu de mauvaises nouvelles concernant la Chambre du Peuple, notre institution, c’est pourquoi je pense avoir préparé une résolution pour défendre notre institution, j’en ai entendu beaucoup, vous connaissez les médias, les réseaux sociaux, toutes les plateformes, donc je pense que nous tous ici, nous sommes près de 213 membres du Congrès pour défendre l’institution”, a déclaré Gonzales.

“Oui, nous devons défendre cette institution, mais ce que je demande, quels sont les actes manifestes qui ont été prononcés, qui pourraient être considérés comme une atteinte ou un défi à l’intégrité de cette Assemblée, car la résolution est plutôt vague et ne nous donne pas le contexte approprié. Je pose cette question non pas pour remettre en question la résolution mais pour lui donner un certain ancrage”, a ajouté Lagman.

“Je déteste dire ça, mais quand j’ai entendu le mot pourri, bien sûr, je me suis senti mal”, a expliqué Gonzales.

“Je me sentirais également mal d’entendre cette accusation selon laquelle la Chambre est pourrie, mais pouvons-nous savoir qui a prononcé cette déclaration ? Était-ce une bande dessinée ? Ou un dirigeant ou un ancien dirigeant de ce pays”, a déclaré Lagman.

“Pourquoi le nom de cet accusé est-il si sacro-saint que nous ne pouvons pas le mentionner devant cette instance ?” » dit Lagman avec une apparente frustration.

Gonzales nommerait l’ancien directeur général, mais pas avant de démissionner du PDP Laban. Gonzales était membre du parti président de Duterte.

“Monsieur le Président, je vais répondre à la question du député d’Albay Cong. Edcel Lagman mais avant de répondre à votre question, est-ce que le président du parti PDP, êtes-vous ici Monsieur le Président, député Alvarez, celui qui a prononcé ce mot est notre président, du PDP Laban, avant de répondre, je vais maintenant démissionner de mon poste de membre et dirigeant du PDP Laban, l’ancien président, l’ancien président Rodrigo Roa Duterte, celui qui a dit cela”, a déclaré Gonzales.

À ce stade, Lagman s’est prononcé en faveur de la résolution.

“Il a déjà tenu de nombreuses déclarations moqueuses auparavant et il doit répondre de tout cela. Je soutiens pleinement cette résolution. Et cette déclaration est également une accusation du leadership du président Martin Romualdez et pour cette raison, je soutiens sincèrement cette résolution”, a déclaré Lagman. .

L’interpellation de Lagman a été suivie par des manifestations de soutien de la part des représentants des différents partis de la Chambre qui soutiennent la présidence de Romualdez, rappelant les discours de nomination précédant son élection à la présidence.

Il s’agit des représentants José Aquino de Lakas CMD, Albert Garcia du Parti de l’unité nationale, Robert Ace Barbers du Parti nationaliste, Michael John Duavit de la Coalition populaire nationaliste, Johnny Pimentel du PDP Laban de Duterte, Margarita Nograles de la Coalition de liste du parti, mais originaire de Davao, le territoire de Duterte, ancien membre du cabinet, aujourd’hui représentant d’ACT CIS, Erwin Tulfo, et représentant de Navotas, Toby Tiangco, qui est un parent par alliance de Romualdez.

Le comité plénier a adopté la résolution, qui l’a approuvée lors de la séance plénière composée des mêmes législateurs qui siégeaient au comité plénier. Les mêmes législateurs ont ensuite approuvé la résolution, cette fois en séance plénière de la Chambre.

“En tant que gardiens des droits et des intérêts du peuple philippin, les membres de la Chambre ont le devoir de veiller à ce que nous soyons armés de la conscience collective du peuple pour nous aider à discerner quand un bon leadership fonctionne et quand le pouvoir politique est utilisé comme une arme d’oppression et de contre-productivité. “, a déclaré le leader de la majorité parlementaire, Manuel José Dalipe, exhortant ses collègues à approuver la mesure.

L’approbation de la résolution a occupé la majeure partie de la séance plénière de la Chambre des représentants lundi.

Remarquablement absente de la liste publiée des auteurs du HR 1414 se trouvait l’ancienne présidente aujourd’hui vice-présidente Gloria Arroyo, une fidèle alliée de Dutertes. Arroyo a été rétrogradé de vice-président principal à vice-président au milieu des rumeurs d’un changement de direction à la chambre l’année dernière. Arroyo a nié avoir participé à un tel complot. Romualdez a déjà rejeté ces discussions.