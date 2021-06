House crée un comité pour étudier l’émeute du Capitole avec le soutien de Liz Cheney

Le comité comptera 13 membres, dont cinq nommés « après consultation » avec McCarthy.

WASHINGTON – La Chambre a voté mercredi la création d’un comité bipartite pour enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole et faire des recommandations sur la façon d’éviter une autre attaque.

Cette décision est intervenue après que le Sénat a bloqué le mois dernier la création d’une commission approuvée par l’ensemble du Congrès. Aucun vote du Sénat n’est nécessaire pour créer un comité de la Chambre. La plupart des républicains se sont opposés à la création d’une commission ou d’un comité spécial, arguant qu’il serait utilisé comme une arme politique lors des élections de l’année prochaine.

La Chambre a approuvé le comité sur un vote 222-190.

« Il trouvera la vérité, ce que craignent clairement les républicains », a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., qui s’est dit navrée que le Sénat ait bloqué une commission similaire à celle qui a étudié les attentats terroristes du 11 septembre 2001. « Il ne semble pas pour le moment que nous puissions avoir une commission bipartite. Espérons que cela puisse encore se produire. Mais en attendant, nous aurons un comité restreint. »

Environ 140 policiers ont été blessés au cours de la mêlée et cinq personnes sont décédées. Gladys Sicknick, la mère de l’officier de police du Capitole Brian Sicknick, décédé de causes naturelles le lendemain d’avoir été aspergée de produits chimiques par des émeutiers, a exhorté les sénateurs à approuver une commission.

Pelosi a invité Gladys Sicknick et la partenaire de l’officier, Sandra Garza, à s’asseoir dans sa tribune au-dessus du sol de la Chambre pour débattre au sein du comité.

Pelosi a également invité l’officier de police du Capitole Harry Dunn et les officiers de police de Metro Michael Fanone et Daniel Hodges à assister au débat. Fanone a subi une crise cardiaque lors de l’attaque, Hodges a été écrasé dans l’embrasure d’une porte et Dunn a signalé des insultes racistes lancées par la foule.

« L’ampleur de la violence ce jour-là est choquante », a déclaré Pelosi, qui a applaudi les officiers dans la galerie lors de son discours.

Le représentant Jim McGovern, D-Mass., s’est excusé auprès des officiers d’avoir dû entendre le débat s’opposant à l’enquête sur l’attaque contre eux.

« Un vote contre est un vote pour couvrir ceux qui ont brutalement attaqué la police le 6 janvier », a déclaré McGovern. « Ils nous regarderont pendant que nous voterons. L’histoire regardera. »

Le comité comptera 13 membres, dont cinq nommés « après consultation » avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif. Les républicains ont répondu que malgré la consultation, Pelosi choisirait les membres.

Le président démocrate sera autorisé à émettre des assignations à comparaître, un changement par rapport à la proposition de la commission, qui aurait nécessité le soutien d’au moins un membre nommé par les républicains. Le comité n’a pas non plus de date limite pour terminer ses travaux, contrairement à la date limite du 31 décembre pour la commission.

Bien que 35 républicains de la Chambre aient soutenu la commission, seuls deux ont soutenu le comité. L’un des législateurs qui a modifié son vote, le représentant Tom Rice, RS.C., a déclaré que la commission aurait été bipartite et limitée, mais que le comité trié sur le volet par Pelosi avec un budget illimité serait un « exercice partisan » qui « n’est pas utile. »

Les deux républicains qui ont soutenu le comité étaient les représentants Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois. Ils ont également chacun voté pour destituer l’ancien président Donald Trump et pour créer une commission bipartite.

Cheney a déclaré dans un communiqué que le comité devrait émettre des assignations à comparaître rapidement, embaucher du personnel qualifié et faire son travail de manière approfondie et rapide.

« L’attaque du 6 janvier était une attaque sans précédent contre le Congrès et le fonctionnement de notre processus démocratique », a déclaré Cheney. « Depuis le 6 janvier, le courage des dirigeants de mon parti s’est estompé. Mais pas la menace qui pèse sur notre République. »

La résolution créant le comité lui a demandé d’étudier la collecte de renseignements avant l’attaque et l’utilisation de plateformes en ligne pour organiser et exécuter des attaques terroristes nationales. Le comité étudiera également les politiques de la police du Capitole, de la Garde nationale et d’autres agences répondant à une attaque contre le Capitole.

Le comité a également été chargé de faire des recommandations sur la manière de prévenir de futurs actes d’extrémisme violent et d’améliorer la sécurité autour du Capitole.

Plusieurs législateurs ont rappelé la terreur des émeutiers frappant aux portes de la chambre de la Chambre et ayant entendu un coup de feu lorsqu’un policier a abattu une femme.

La représentante Jackie Speier, D-Calif., a déclaré que son cœur battait la chamade et qu’elle tremblait pendant le débat. Se blottir dans la galerie de la Maison le 6 janvier lui a rappelé le moment où elle a été abattue alors qu’elle était membre du Congrès lors d’un voyage d’enquête en Guyane en 1978, a-t-elle déclaré.

« J’ai pensé à ce moment-là,« Mon Dieu, j’ai survécu à la Guyane, mais je ne vais pas survivre à cela dans la Maison de la démocratie dans le pays dans lequel je suis né », a déclaré Speier. «Mais nous allons découvrez pourquoi cela s’est produit et nous allons nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais. »

Les opposants ont déclaré que le travail du comité se poursuivrait l’année prochaine. Le ministère de la Justice poursuit déjà plus de 500 personnes qui auraient été impliquées dans l’attaque.

Le représentant Michael Burgess, R-Texas, a déclaré que les démocrates avaient déjà blâmé Trump pour l’attaque, qui a été destitué pour incitation à l’attaque et acquitté au Sénat.

« Le résultat de cette enquête a en fait déjà été écrit », a déclaré Burgess. « Les démocrates fustigent publiquement le président Trump depuis des mois. »

Plusieurs comités du Congrès ont enquêté sur l’attaque, y compris deux panels du Sénat qui ont déjà publié un rapport contenant des recommandations.

« Ces enquêtes ont été menées et sont en cours », a déclaré la représentante Michelle Fishbach, R-Minn. « Il semble que ce comité restreint soit mené à des fins purement politiques. »