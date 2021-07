House crée un comité anti-émeute du Capitole pour enquêter sur l’insurrection du 6 janvier

SEULEMENT deux républicains de la Chambre ont voté en faveur de la création d’un comité chargé d’enquêter sur les origines du siège meurtrier du Capitole le 6 janvier.

Le vote de la Chambre mercredi pour établir le panel chargé de déterminer les causes profondes de l’attaque contre la capitale nationale était de 222 à 190 – avec seulement la représentante Liz Cheney du Wyoming et la représentante Adam Kinzinger de l’Illinois quittant le GOP pour soutenir le comité restreint.

Les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier tandis que le Congrès a certifié la perte du 45e président contre le président Joe Biden Crédit : Getty

La représentante Liz Cheney du Wyoming a voté en faveur du comité de la Chambre avec un autre collègue républicain parce qu’elle veut « s’assurer que ce qui s’est passé le 6 janvier 2021 ne se reproduise plus » Crédit : Getty

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré après le vote de la Chambre 222-190: « Nous serons jugés par les générations futures sur la façon dont nous valorisons notre démocratie » Crédit : Getty Images – Getty

Le vote à sens unique intervient après que le vote du Sénat du mois dernier était de 54-35 – bien en deçà des 60 voix nécessaires pour examiner un projet de loi adopté par la Chambre qui aurait formé une commission de 10 membres répartie à parts égales entre les démocrates et les républicains.

« Notre nation et les familles des courageux agents des forces de l’ordre qui ont été blessés en nous défendant ou qui sont morts à la suite de l’attaque méritent des réponses », a déclaré le représentant Cheney dans un communiqué après le vote.

« Je crois que ce comité restreint est notre seule option restante. »

« Comme je l’ai dit, je pense qu’une commission indépendante bipartite est la meilleure approche – et bien que la Chambre ait pu adopter la mesure, elle a été bloquée par le Sénat. Aujourd’hui, j’ai voté en faveur du comité restreint parce que la vérité compte, » Kinzinger a déclaré après le vote.

Le comité sera composé de 13 membres pour déterminer les origines qui ont conduit au siège de la capitale Crédit : AFP

Le vote de mercredi a été catégoriquement rejeté par la majorité des républicains de la Chambre, le citant comme étant partisan et donnant trop de pouvoir aux démocrates Crédit : C-Span

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré aux législateurs à la chambre: « Nous serons jugés par les générations futures quant à la valeur que nous accordons à notre démocratie. »

Lundi, Pelosi a confirmé qu’elle nommerait huit membres des 13 membres (y compris son président) au comité et cinq seraient nommés « après consultation » avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy.

Mais Pelosi détient des pouvoirs suprêmes pour passer outre les demandes de McCarthy.

« L’orateur ne m’en a jamais parlé », a déclaré McCarthy, selon CNN.

Il n’y a aucune assurance que les membres du GOP participeront même au comité.

Pelosi pourra nommer huit membres au comité, y compris le président, et pourra également opposer son veto à la liste des demandes de membres des républicains pour y siéger. Crédit : AP

Le whip républicain de la Chambre, Steve Scalise de Louisiane, a envoyé mardi une note à ses membres pour s’opposer à la résolution du comité restreint du 6 janvier, accusant qu’elle « poursuivrait probablement un programme partisan », selon l’AP.

Deux comités sénatoriales bipartites se sont réunis plus tôt en juin et ont soumis un rapport qui renforcerait la sécurité de la capitale pour éviter de futures émeutes, mais n’a pas fait grand-chose pour déterminer la cause du siège.

Le représentant de l’Ohio, Anthony Gonzalez, a été troublé par la composition unilatérale du comité du 6 janvier à la Chambre.

Le représentant républicain Brad Wenstrup de l’Ohio a rejeté le comité de la Chambre comme « incomplet et insuffisant » car il n’a pas réussi à élargir sa portée et à enquêter sur d’autres situations telles que la fusillade en 2017 du représentant Scalise qui a été blessé sur un terrain de baseball, selon l’Associated Press .

Cheney a rompu avec la majorité du GOP pour soutenir le comité de la Chambre et a été en désaccord avec Pres. Donald Trump alors qu’il était président et depuis qu’il a quitté ses fonctions Crédit : Reuters

« J’ai soutenu une commission indépendante bipartite. C’est le contraire », a-t-il déclaré à CNN, avant le vote.

Pour Cheney, une républicaine qui est allée à contre-courant par rapport à ses collègues conservateurs et s’est avérée être une opposante déclarée à l’ancien président Donald Trump, a déclaré que son parti s’était recroquevillé alors qu’il devrait se réunir en ce moment.

« Depuis le 6 janvier, le courage des dirigeants de mon parti s’est estompé.

Mais la menace qui pèse sur notre République ne l’a pas fait », a-t-elle ajouté.

Elle a ensuite affirmé que le succès du comité de la capitale du 6 janvier dépendra de son action et de ses délibérations « sobres, professionnelles et non partisanes ».

Quatre personnes sont mortes dans l’émeute et un officier de police du Capitole, Brian Sicknick, qui s’est effondré et est décédé par la suite de ce que les autorités ont qualifié de causes naturelles Crédit : Reuters

« La menace qui pèse sur notre démocratie est bien trop grave pour la démagogie ou les manœuvres politiques », a-t-elle poursuivi.

Et puis elle a appelé le comité à commencer à aller de l’avant en exécutant des citations à comparaître, à recruter des «avocats qualifiés» et à «faire son travail de manière approfondie et rapide».

« Le peuple américain a besoin et mérite une comptabilité complète », a-t-elle écrit.

« Nous devons nous assurer que ce qui s’est passé le 6 janvier 2021 ne se reproduise plus. »

Depuis le 6 janvier, lorsque les partisans de Trump ont assiégé en affirmant que le président sortant était le vainqueur, tandis que le Congrès a certifié la défaite de Trump contre le président Joe Biden, les fractures et la scission entre les lignes de parti se sont accrues.

Les deux camps accusent l’autre de faire de la politique.

« Je pense que pour certains de l’autre côté, rien de ce qui arrive à la vérité ne sera jamais assez bon, car ils ne veulent pas la vérité », a déclaré le président du comité des règles, Jim McGovern, à l’AP.

L’attaque du 6 janvier 2020 a été la pire sur le Capitole en 200 ans et a forcé la certification de la certification de Joe Biden sur Trump à caler alors que les législateurs ont fui leurs postes pour se mettre à l’abri en toute sécurité.

Quatre personnes sont mortes dans l’émeute et un officier de police du Capitole, Brian Sicknick, qui s’est effondré et est décédé par la suite de ce que les autorités ont qualifié de causes naturelles.

De nombreux membres de la police du Capitole et du département de la police métropolitaine ont assisté au vote de mercredi, dont Gladys Sicknick, la mère de l’officier Sicknick.

Gladys Sicknick a fait l’éloge du vote pour établir le comité du 6 janvier, selon Bloomberg.

« Ils font ce qu’ils sont censés faire », a-t-elle déclaré.