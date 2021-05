House conclut un accord sur commission

Dans une déclaration distincte, Katko a déclaré: « Je crois que nous avons un projet de loi juste et solide qui fournira des réponses sur la réponse fédérale et la préparation pour que rien de tel ne se reproduise ».

Les démocrates et certains républicains ont insisté sur le fait que les législateurs doivent mieux comprendre ce qui a conduit à la tentative violente de perturber le transfert du pouvoir. Ils se sont demandé comment les défaillances du renseignement et de la sécurité permettaient aux émeutiers de scandaliser « Pendez Mike Pence » et de rechercher la Présidente de la Chambre Nancy Pelosi pour arriver à quelques instants de trouver les hauts fonctionnaires du gouvernement.

La foule est descendue à la législature après que l’ancien président ait fait des semaines d’affirmations non fondées selon lesquelles une fraude généralisée lui avait coûté la course présidentielle contre Biden. La Chambre a destitué Trump lors de ses derniers jours à la Maison Blanche pour avoir incité à l’insurrection. Le Sénat l’a acquitté après son départ.

S’adressant aux journalistes vendredi matin, le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de R-Californie, a qualifié de « très préoccupant » le fait que le panel devait enquêter sur la sécurité du Capitole uniquement liée au 6 janvier et non au vendredi saint, lorsqu’un homme a percuté une voiture dans un point de contrôle et tué un officier de police du Capitole.

McCarthy a déclaré qu’il n’avait pas lu l’accord annoncé.

Dans un communiqué publié vendredi, Pelosi a déclaré: « il est impératif que nous recherchions la vérité sur ce qui s’est passé le 6 janvier avec une commission indépendante et bipartite de type 9/11 pour examiner et faire rapport sur les faits, les causes et la sécurité liés à la foule terroriste. attaque. » Le démocrate de Californie a réitéré que la Chambre s’attend à aller de l’avant avec un projet de loi distinct pour fournir un financement supplémentaire pour la sécurité du Capitole.

L’annonce de la commission intervient quelques jours après que les républicains de la Chambre ont retiré la représentante Liz Cheney, R-Wyo., De son poste de direction alors qu’elle martelait Trump pour avoir répandu des théories du complot sur l’élection. Cheney, l’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer l’ancien président, a rompu avec McCarthy en soutenant une commission qui se concentrerait uniquement sur l’insurrection du 6 janvier.

Une audition cette semaine a également souligné les efforts républicains pour minimiser l’attaque du Capitole. Le représentant Andrew Clyde, R-Ga., A affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une insurrection mais d’une «visite touristique normale».

