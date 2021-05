House conclut un accord pour entendre le témoignage de l’ancien assistant de Trump, Don McGahn

WASHINGTON – Le comité judiciaire de la Chambre est parvenu à un accord avec Don McGahn, ancien conseiller juridique du président Donald Trump à la Maison Blanche, pour témoigner devant les législateurs – une résolution dans le cas juridique de longue date qui représentait un conflit constitutionnel entre les pouvoirs législatif et exécutif.

Le comité a demandé le témoignage de McGahn en mai 2019 parce qu’il était une figure clé de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016. McGahn a décrit plusieurs épisodes d’obstruction possible de Trump alors qu’il cherchait à retirer Mueller ou à freiner sa sonde.

Mais McGahn a défié l’assignation. Le chef du bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice, Steven Engel, a déclaré à l’avocat de la Maison Blanche, Pat Cipollone, que McGahn et d’autres conseillers du président ne pouvaient pas être obligés de témoigner.

Le comité a intenté une action en justice pour faire exécuter son assignation à comparaître et l’affaire a rebondi devant les tribunaux fédéraux depuis lors. L’accord évite la nécessité d’une autre série d’arguments oraux dans l’affaire devant la Cour d’appel du circuit de DC, prévue le 19 mai, selon les archives judiciaires publiées mercredi.

L’accord appelle à une interview transcrite avec McGahn à huis clos, plutôt que lors d’une audience publique. L’entrevue doit être menée «dès que possible». Mais après un examen confidentiel de la transcription pendant sept jours au maximum, la transcription sera rendue publique.

« Le Comité sur le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif sont maintenant parvenus à un accord sur un accommodement », a déclaré le dossier de six pages de Courtney Dixon, un avocat du ministère de la Justice, et de Douglas Letter, l’avocat général de la Chambre. « Une fois mis en œuvre, l’accommodement résoudra le litige, comme indiqué dans l’accord d’accommodement. »

L’accord résout un conflit entre les branches du gouvernement parce que la loi n’est pas claire sur le témoignage que le Congrès peut exiger de la branche exécutive. Trump a revendiqué le privilège exécutif et l’immunité absolue de faire témoigner des assistants, mais les affaires précédentes visant à limiter les documents ou les témoignages que le Congrès peut exiger ont été résolues avant que les tribunaux ne prennent des décisions ultimes.

Trump n’était pas partie à l’accord et pourrait potentiellement le contester. Il a fait valoir qu’il avait coopéré à l’enquête qu’il avait qualifiée de «chasse aux sorcières» en laissant McGahn rencontrer les enquêteurs pendant 30 heures au cours de l’enquête de deux ans.

Le rapport Mueller, basé en partie sur les témoignages de McGahn et d’autres hauts collaborateurs de Trump, a déclaré que Trump avait appelé McGahn chez lui le 17 juin 2017 et lui avait dit que Mueller avait des conflits et devrait être renvoyé.

Cependant, McGahn n’a pas exécuté les instructions, décidant qu’il démissionnerait plutôt que de déclencher ce qu’il considérait comme un éventuel massacre du samedi soir, une référence à l’ancien président Richard Nixon limogeant les procureurs lors de l’enquête sur le Watergate.

Trump a rencontré plus tard McGahn dans le bureau ovale et a de nouveau fait pression sur lui, mais McGahn a refusé.

McGahn a déclaré plus tard au chef de cabinet de Trump que le président lui avait demandé de « faire des folies », selon le rapport.

Mueller n’a pris aucune décision sur l’opportunité d’accuser Trump d’obstruction parce que le ministère de la Justice a une politique contre l’inculpation d’un président en exercice. Trump a qualifié le rapport de canular partisan.

L’accord du tribunal appelle McGahn à témoigner sur les parties publiques du rapport Mueller qui le concernent, et si le rapport décrit fidèlement les déclarations de McGahn.

McGahn sera libre de refuser de répondre aux questions et l’avocat du ministère de la Justice pourra lui demander de ne pas répondre aux questions.