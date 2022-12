House aurait interdit TikTok sur les appareils officiels

Selon un rapport de Reuters.

TikTok n’est plus autorisé sur les appareils du personnel car il présente un “risque élevé en raison d’un certain nombre de problèmes de sécurité”, selon une note de service envoyée mardi au personnel par le directeur administratif de la Chambre, indique le rapport de Reuters. Les membres du personnel qui ont actuellement l’application sur un appareil officiel doivent la supprimer et les futurs téléchargements de TikTok ne sont pas autorisés. La Chambre prend des mesures similaires auprès du Sénat américain, qui adopté son propre projet de loi pour empêcher l’application de dispositifs fédéraux plus tôt en décembre.

Les législateurs craignent que TikTok, qui appartient à la société mère basée en Chine ByteDance, ne puisse être une menace pour la sécurité nationale. En novembre, le directeur du FBI Christopher Wray a mis en garde le Comité sur l’investissement étranger aux États-Unis que l’application pourrait être utilisée “pour contrôler la collecte de données sur des millions d’utilisateurs… ou pour contrôler des logiciels sur des millions d’appareils”. Une mesure visant à interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux a été incluse dans le Un projet de loi de dépenses de 1,7 billion de dollars adopté par le Congrès la semaine dernière, mais cela ne s’applique qu’à l’exécutif et non au Congrès.

Un porte-parole de TikTok n’a pas commenté la nouvelle interdiction de la Chambre, mais a déclaré à CNET : “Nous travaillons avec le Comité américain sur les investissements étrangers depuis plus de deux ans pour répondre à toutes les préoccupations raisonnables de sécurité nationale concernant TikTok aux États-Unis. Nous pensons que ces préoccupations peut être entièrement résolu.”

Le bureau du directeur général n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.