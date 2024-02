House adopte un projet de loi fiscale de 78 milliards de dollars lors d’un vote bipartisan

La Chambre a adopté mercredi un projet de loi fiscale de 78 milliards de dollars qui augmente le crédit d’impôt pour enfants et rétablit les déductions professionnelles qui ont été annulées sous l’administration Trump, envoyant la législation bipartite et bicamérale au Sénat pour examen.

La chambre a approuvé la mesure, baptisée Tax Relief for American Families and Workers Act, par un vote majoritairement bipartite de 357 voix contre 70.

L’adoption de la législation – qui a été élaborée par le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith (R-Mo.) et le président du comité sénatorial des finances, Ron Wyden (D-Ore.) – marque une rare démonstration de bipartisme au sein de ce Congrès, qui a été défini par d’âpres affrontements partisans et qualifié de hautement improductif.

“Les chiffres parlent d’eux-mêmes, ils montrent que lorsque vous essayez de répondre aux attentes du peuple américain, les gens s’unissent et c’est ce que nous avons vu aujourd’hui”, a déclaré Smith aux journalistes après le vote, entrant dans un bureau sous les applaudissements du personnel.

C’est également l’un des rares cas au cours de cette session où un projet de loi non essentiel – une législation qui n’est pas nécessaire au fonctionnement du gouvernement – ​​a une chance d’être adopté. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), a déclaré mercredi qu’il soutenait le projet de loi fiscale et qu’il travaillait avec Wyden “pour trouver la meilleure voie à suivre”.

Mais l’approbation n’a pas été unanime : les républicains conservateurs, les démocrates progressistes et certains républicains modérés de New York ont ​​exprimé leur opposition au projet de loi, accumulant quelques votes « non ». La résistance des législateurs de l’Empire State – furieux que la législation n’inclue pas une augmentation de la déduction fiscale nationale et locale (SALT) – a déclenché une quasi-révolte à la Chambre mardi, signe de la colère au sein du groupe.

Les législateurs républicains les plus radicaux ont, pour commencer, visé l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants, arguant que cette disposition permettrait de développer « l’État-providence ». Ils ont également affirmé que la législation permettrait aux familles ayant immigré illégalement dans le pays de continuer à bénéficier des prestations – même si cette disposition est conforme au projet de loi fiscale de 2017 adopté sous l’administration Trump, qui exige que les enfants aient un numéro de sécurité sociale pour pouvoir bénéficier de leurs prestations. les parents à recevoir les prestations.

“Malheureusement, comme c’est le cas dans cette ville, cette législation contient des dispositions dont, franchement, les gens que je représente en ont assez”, a déclaré le représentant Chip Roy (R-Texas), membre du House Freedom Caucus conservateur, à la Chambre. étage mercredi.

“Et ce sont des dispositions qui continueraient à étendre l’État-providence, comme l’a écrit le Wall Street Journal, en élargissant le crédit d’impôt pour enfants de manière à continuer de financer les gens directement par le biais de crédits remboursables, ce que nous trouvons problématique, et nous Cette pensée sape le type d’activité économique et l’incitation au travail et l’incitation à, vous savez, produire de la valeur que nous pensons être d’une importance cruciale pour la croissance économique », a-t-il ajouté.

Ils étaient également frustrés que les dirigeants du GOP aient présenté le projet de loi sous suspension des règles, un processus accéléré qui nécessite le soutien des deux tiers pour l’adoption, mais évite également d’avoir à adopter d’abord une règle, ce que les opposants républicains au projet de loi pourraient avoir. tanké.

Les démocrates progressistes, quant à eux, ont fait valoir que la législation favorisait les entreprises par rapport à celles éligibles à un crédit d’impôt pour enfants. La représentante Rosa DeLauro (Démocrate du Connecticut), membre éminente du comité des crédits de la Chambre, a déploré « l’iniquité » entre les avantages sociaux des entreprises et ceux accordés aux familles dans le cadre du crédit d’impôt pour enfants.

Les entreprises, a-t-elle déclaré, bénéficieront des avantages « immédiatement », tandis que « nous devrons mettre en place progressivement le crédit d’impôt pour enfants ».

« Il y a des inégalités. Ils ont évolué dans le sens de dire aux plus grandes entreprises : « Vous obtenez tout ce que vous voulez et bien plus encore » », a-t-elle déclaré mardi aux journalistes au Capitole. « Le crédit d’impôt pour enfants est une entité éprouvée. Normalement quoi [corporations] ce qu’ils ont fait, c’est d’acheter des options d’achat d’actions, ils les rachètent.

Le projet de loi fiscale bipartite et bicaméral renforcerait le crédit d’impôt pour enfants en augmentant le crédit maximum par enfant de 1 600 dollars à 2 000 dollars jusqu’en 2025, en tenant compte de l’inflation en 2024 et 2025.

En outre, il appelle à relever le plafond du crédit d’impôt pour les logements sociaux de 12,5 % jusqu’en 2025, abaissant ainsi le seuil pour les bâtiments financés par des obligations pour bénéficier du crédit d’impôt pour les logements sociaux.

La mesure rétablit également trois déductions professionnelles qui avaient été supprimées dans la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi – qui était la réalisation législative la plus importante de l’administration Trump – notamment en permettant aux entreprises de déduire les coûts de recherche et de développement chaque année au lieu de sur une période de cinq ans. .

Cela créerait également une exclusion pour les entreprises taïwanaises afin d’éviter la double imposition des entreprises qui ont des travailleurs aux États-Unis et à Taiwan, et accorderait un allègement fiscal aux victimes des incendies de forêt et à celles touchées par le déraillement du train Norfolk Southern dans l’Est de la Palestine, dans l’Ohio. , permettant que les paiements de secours en cas de catastrophe ne soient pas pris en compte dans leur revenu imposable.

Les républicains modérés de New York avaient critiqué le projet de loi avant le vote, mais la plupart d’entre eux ont voté en faveur mercredi soir. Les représentants Anthony D’Esposito (RN.Y.) et Nick Lalota (R.Y.), qui représentent tous deux des districts de Long Island, ont voté « non ».

Les législateurs de l’Empire State étaient furieux que la législation fiscale n’inclue pas une augmentation de la déduction SALT, qui a été leur sujet central tout au long du Congrès. Ils ont envoyé un coup de semonce au président Mike Johnson (R-La.) et aux dirigeants du GOP mardi, s’opposant à un vote procédural sans rapport qui était suffisant pour mettre fin à l’action législative dans la chambre avant de changer leurs votes et de permettre aux affaires de se poursuivre pendant les conversations sur le sujet. l’affaire a continué.

Ces New-Yorkais se sont blottis contre Johnson jusque tard dans la nuit de mardi. Mercredi matin, deux sources ont déclaré à The Hill que les législateurs et les dirigeants étaient parvenus à un accord pour avancer sur un projet de loi lié au SALT au cours de la semaine prochaine. Un assistant de Johnson a toutefois reculé par la suite, affirmant qu’il y avait un engagement à poursuivre les discussions sur la question, mais qu’il n’y avait pas de calendrier ferme ni de détails précis pour la législation, qui nécessiterait l’adhésion d’autres parties de la conférence.

“Il y avait un engagement à travailler de bonne foi”, a déclaré mercredi le représentant Andrew Garbarino (RN.Y.).

Mike Lillis a contribué.

Mis à jour à 20h59