House adopte un projet de loi de 79 milliards de dollars pour améliorer le crédit d’impôt pour enfants et rétablir d’importants allégements fiscaux

WASHINGTON (AP) — La Chambre a accompli quelque chose d’inhabituel mercredi en passant avec un large soutien bipartisan à un programme de réductions d’impôts d’environ 79 milliards de dollars qui améliorerait le crédit d’impôt pour enfants pour des millions de familles à faible revenu et augmenterait trois allègements fiscaux pour les entreprises, une combinaison qui donne aux législateurs des deux côtés de l’allée politique victoires politiques convoitées.

Les chances que la mesure devienne loi sont incertaines, le Sénat devant encore l’adopter, mais pour une Chambre qui a eu du mal pour amener des factures de conséquences jusqu’à la ligne d’arrivée, le législation fiscale pourrait représenter une avancée rare. Le projet de loi a été adopté par 357 voix contre 70.

Le président Mike Johnson, R-La., a apporté son soutien au projet de loi mercredi matin. Il a passé une partie de la journée précédente à rencontrer des législateurs républicains préoccupés par des aspects particuliers du projet de loi, à savoir l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants. Certains étaient également mécontents du fait qu’il n’ait pas réussi à atteindre le plafond de 10 000 $ sur le montant total des taxes foncières ou des taxes nationales ou locales que les consommateurs peuvent déduire sur leurs déclarations fédérales. Augmenter le plafond est une priorité absolue des législateurs membres républicains de la délégation du Congrès de New York, dont les victoires en 2022 ont aidé le GOP à prendre la majorité.

Johnson s’est engagé à présenter un projet de loi qui aborde le plafond, mais il n’y a pas encore de texte de projet de loi et la législation devrait être soumise au comité du règlement de la Chambre, ce qui laisse le calendrier très fluctuant. Athina Lawson, porte-parole de Johnson, a déclaré que le président du comité des voies et moyens de la Chambre, le représentant Jason Smith, R-Mo., avait convenu de travailler avec les législateurs pour “trouver une voie à suivre”.

Johnson a qualifié le projet de loi de réduction d’impôts présenté à la Chambre d’important, une législation bipartite qui relancerait « une réforme fiscale conservatrice favorable à la croissance ». Il a également déclaré que cela mettrait fin rapidement à un « programme inutile de l’ère COVID » qui a été en proie à la fraude. Le report du délai pour demander le crédit d’impôt pour la fidélisation des employés devrait largement compenser le coût des réductions d’impôt prévues par la législation.

Johnson a également souligné l’importance que le projet de loi soit soumis au comité des voies et moyens de la Chambre avant d’être soumis au vote de la Chambre plénière, affirmant que c’était un bon exemple de la façon dont le Congrès est censé fonctionner.

Les Républicains de la Chambre étaient soucieux de rétablir les déductions complètes et immédiates que les entreprises peuvent bénéficier pour l’achat de nouveaux équipements et machines, ainsi que pour les dépenses nationales de recherche et développement. Ils soutiennent que de tels investissements stimulent l’économie et incitent les entreprises américaines à conserver leurs installations et opérations de fabrication aux États-Unis. Le projet de loi offre également aux entreprises plus de flexibilité pour déterminer le montant des emprunts pouvant être déduits.

“Chacune de ces politiques aidera les entreprises américaines à se développer, à créer des emplois et à renforcer leur avantage concurrentiel par rapport à la Chine”, a déclaré Smith alors que le débat commençait à la Chambre.

Les démocrates se sont concentrés sur l’augmentation du crédit d’impôt pour enfants. Le crédit d’impôt est de 2 000 $ par enfant, mais la totalité n’est pas remboursable. Le projet de loi augmenterait progressivement le montant du crédit disponible à titre de remboursement, le portant à 1 800 $ pour les déclarations de revenus de 2023, à 1 900 $ pour l’année suivante et à 2 000 $ pour les déclarations de revenus de 2025. Le projet de loi ajuste également le montant du crédit principal pour qu’il augmente temporairement au rythme de l’inflation.

Les ménages bénéficiant des modifications apportées au crédit d’impôt pour enfants bénéficieraient d’une réduction d’impôt moyenne de 680 $ la première annéeselon les estimations du Tax Policy Center, non partisan.

Les démocrates sont poussés à restaurer davantage crédit d’impôt généreux ils ont été adoptés en 2021 au cours de la première année du mandat du président Joe Biden, avec des paiements mensuels. Le crédit était de 3 600 dollars par an pour les enfants de moins de 6 ans et de 3 000 dollars pour les enfants âgés de 6 à 17 ans. Mais la plupart des législateurs étaient prêts à utiliser les gains qu’ils pourraient obtenir grâce au projet de loi de compromis.

“Vous savez, on m’a dit qu’un demi-pain vaut mieux que rien”, a déclaré le représentant Danny Davis, D-Ill. “Ce n’est même pas la moitié d’un pain, mais je vais voter pour parce que nos familles et nos entreprises ont besoin d’aide.”

“Ce qui nous attend ce soir est assez simple”, a déclaré le représentant Richard Neal, D-Mass. “Seize millions d’enfants bénéficieront de l’amélioration du crédit d’impôt pour enfants. C’est un fait.”

Mais pour certains démocrates, cela ne suffisait pas.

“Ce projet de loi prévoit des milliards de dollars d’allégements fiscaux pour les riches, et quelques centimes pour les pauvres”, a déclaré la représentante Rosa DeLauro, D-Conn. « Les grandes entreprises sont plus riches que jamais. Il n’y a même pas de partage.

Et pour certains républicains, c’en était trop. Les principaux critiques du crédit d’impôt élargi pour enfants l’ont comparé à une « aide sociale ».

« Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt remboursable ? C’est de l’aide sociale sous un autre nom. Nous allons verser des paiements en espèces, des chèques, à des personnes qui ne paient même pas d’impôts », a déclaré le représentant Thomas Massie, R-Ky.

Le représentant Drew Ferguson, R-Ga., s’est irrité de cette caractérisation, déclarant : « Nous pensons tous de ce côté-ci de l’allée que vous devriez travailler pour recevoir des prestations fédérales. C’est quelque chose que fait ce projet de loi.

Bien que certains des membres les plus conservateurs et libéraux de la Chambre se soient plaints du projet de loi fiscale, une majorité significative de chaque parti a voté pour. Les partisans espèrent que cette forte démonstration de soutien suscitera une action au Sénat.

Le projet de loi maintient un seuil pour un ménage ayant un revenu de 2 500 $ pour être admissible aux paiements remboursables du crédit d’impôt pour enfants.

Le projet de loi renforcerait également un crédit d’impôt pour la construction ou la réhabilitation de logements locatifs destinés aux ménages à faible revenu, ajoutant ainsi environ 200 000 unités de logement dans tout le pays. C’était une priorité clé des législateurs des États connaissant une grave pénurie de logements et une flambée des prix. Et cela garantirait que les victimes de certaines catastrophes naturelles et du déraillement ferroviaire à l’Est de la Palestine, dans l’Ohio, ne soient pas frappées par une lourde facture fiscale pour les paiements qu’elles ont reçus en compensation de leurs pertes.