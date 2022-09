House adopte un projet de loi antitrust augmentant les frais de fusion et d’acquisition

La Chambre a adopté jeudi un paquet antitrust qui donnerait aux forces de l’ordre fédérales plus de ressources pour réprimer les comportements anticoncurrentiels, alors même que les efforts plus larges ciblant les Big Tech sont au point mort. Il a été adopté par un vote de 242 voix contre 184.

L’adoption du projet de loi, la Merger Filing Fee Modernization Act, marque une étape importante dans un Congrès profondément divisé. Une version du projet de loi déjà votée au Sénat et le paquet House a obtenu le soutien de la Maison Blanche dans un communiqué cette semaine.

Le projet de loi augmenterait les frais que les entreprises paient aux agences fédérales lorsqu’un accord de fusion important nécessite un examen gouvernemental, ce qui permettrait de collecter des fonds pour la Federal Trade Commission et la Division antitrust du ministère de la Justice. Dans le cas de petites transactions nécessitant un examen, les frais seraient réduits.

Les agences antitrust se plaignent d’être gravement sous-financées depuis des années, alors même que le taux de conclusion d’accords a grimpé en flèche et que de nombreux législateurs s’attendent de plus en plus à ce qu’elles portent davantage d’affaires appliquant les lois antitrust. Le bureau du budget du Congrès récemment estimé cette mesure permettrait au gouvernement fédéral d’économiser 1,4 milliard de dollars au cours des cinq prochaines années.

Le paquet adopté par la Chambre comprenait également ce qui était autrefois deux projets de loi distincts. La première, la Foreign Merger Subsidy Disclosure Act, obligerait les sociétés qui fusionnent à divulguer aux agences fédérales les subventions des adversaires étrangers, comme les entités chinoises et russes.

La seconde, la State Antitrust Enforcement Venue Act, donnerait aux procureurs généraux des États plus de contrôle sur le tribunal qui entendra leurs affaires antitrust. Cette législation, dont une version passé le sénatrésoudrait le genre de problème rencontré par les procureurs généraux dans leur procès antitrust contre Google au Texas, que la société a pu déménager à New York. Les procureurs généraux du pays soutiennent largement la mesure afin que les entreprises ne puissent pas engager de poursuites vers ce qu’elles estiment être des juridictions plus favorables.