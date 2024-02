House adopte l’expansion du crédit d’impôt pour enfants : NPR

basculer la légende Catie terne/NPR

La Chambre a approuvé à une écrasante majorité un paquet fiscal bipartite qui associe une extension temporaire du crédit d’impôt pour enfants à des allègements fiscaux et des crédits pour les entreprises afin de développer davantage de logements à faible revenu.

Le projet de loi comprend 33 milliards de dollars pour étendre le crédit d’impôt pour enfants, largement utilisé, pendant trois ans – y compris la saison des impôts actuellement en cours, à condition que le projet de loi soit rapidement adopté par le Sénat. Les changements permettraient à un plus grand nombre de familles à faible revenu d’accéder au crédit et permettraient à de nombreuses familles de recevoir un crédit plus important. Les chiffres seraient également ajustés à l’inflation dans les années à venir. L’accord est le résultat de négociations entre le président du comité des voies et moyens de la Chambre, Jason Smith, R-Mo., et le président du comité sénatorial des finances, Ron Wyden, D-Ore., et a fourni un moment rare de bipartisme à un moment où le Congrès a été paralysé par les divisions de toutes sortes.

La législation rétablit également plusieurs crédits d’impôt aux entreprises, notamment des déductions pour la recherche et le développement et les intérêts débiteurs pour les entreprises. Ces dispositions sont soutenues par de nombreux membres des deux partis, même si les républicains se sont principalement concentrés sur les crédits aux entreprises comme motivation pour soutenir le paquet.

Le Sénat n’a pas prévu de vote sur le projet de loi, mais les démocrates du Sénat ont généralement soutenu le projet de loi et celui-ci pourrait être mis aux voix rapidement.

Certains démocrates ont critiqué le projet de loi pour ne pas aller assez loin pour apporter un soutien aux familles à faible revenu.

La version actuelle de l’expansion du crédit d’impôt pour enfants n’est pas aussi généreuse qu’une politique de l’ère COVID qui aurait permis de sortir environ 3 millions d’enfants de la pauvreté pendant qu’elle était disponible. Plusieurs organisations extérieures ont estimé que la version actuelle aiderait de la même manière les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Le non partisan Estimations du Centre sur les priorités budgétaires et politiques le projet de loi pourrait bénéficier à environ 16 millions d’enfants issus de familles à faible revenu au cours de la première année. Le groupe estime qu’un demi-million d’enfants pourraient sortir de la pauvreté.

Le président de la Chambre, Mike Johnson, R-La., a salué le paquet mercredi avant le vote malgré des jours d’acrimonie parmi les républicains à propos du projet de loi. En fin de compte, Johnson s’est concentré uniquement sur les crédits d’impôt aux entreprises lorsqu’il a annoncé son soutien.

“Le Tax Relief for American Families and Workers Act est une législation bipartite importante pour relancer la réforme fiscale conservatrice favorable à la croissance”, a déclaré Johnson dans le communiqué. « Ce qui est crucial, c’est que le projet de loi met également fin à un programme inutile de l’ère du COVID, permettant aux contribuables d’économiser des dizaines de milliards de dollars. »