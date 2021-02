House adopte la loi sur l’égalité dans une victoire pour les Américains LGBTQ

Photo par Eric Thayer / Getty Images

Le projet de loi historique, qui interdirait la discrimination contre les Américains LGBTQ, fait face à des probabilités improbables au Sénat.

Dans une victoire pour les droits des LGBTQ, la Chambre a adopté la loi sur l’égalité, un projet de loi qui interdirait la discrimination fondée sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle, le 24 février.

Tous les démocrates de la Chambre et trois républicains de la Chambre – les représentants John Katko (NY), Tom Reed (NY) et Brian Fitzpatrick (PA) – se sont réunis pour adopter le projet de loi, 224-206. Maintenant, le projet de loi passe au Sénat, où il fait face à une opposition plus dure, car il aura besoin des 50 démocrates plus 10 sénateurs républicains pour l’adopter. Le projet de loi, qui a été présenté quatre fois dans sa forme actuelle mais qui existe depuis 1974, a adopté la Chambre en 2019 mais a été bloqué par le Sénat alors contrôlé par les républicains.

La loi sur l’égalité modifierait la loi de 1964 sur les droits civils pour énumérer explicitement les Américains LGBTQ + comme une classe protégée contre la discrimination. Alors que la Cour suprême a statué Bostock contre Clayton l’année dernière que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre était inconstitutionnelle en vertu de la disposition sur le «sexe» de la loi sur les droits civils – étendant ainsi les protections en matière de logement, d’éducation et d’emploi aux personnes LGBTQ – la loi sur l’égalité irait plus loin, interdisant la discrimination pour tous les programmes financés par le gouvernement fédéral et les «logements publics», comme les magasins, les stades, les établissements de location et les hôtels.

Cette dernière caractéristique a été un point de friction pour les groupes religieux car elle interdirait aux entreprises de revendiquer la liberté religieuse de refuser le service aux Américains LGBTQ +, remplaçant à son tour explicitement la Religious Freedom Restoration Act de 1993. Pour prendre un exemple célèbre, une boulangerie ne pourrait plus refuser ses services de gâteaux de mariage à un couple de même sexe en raison de la religion des propriétaires si la loi sur l’égalité était adoptée.

Les groupes LGBTQ ont salué l’adoption du projet de loi à la Chambre, notant que la loi sur l’égalité était l’aboutissement de décennies de travail de la part de militants LGBTQ.

«Au projet Trevor, nos conseillers en crise écoutent constamment des jeunes LGBTQ qui sont touchés négativement par la discrimination et la stigmatisation dans leur vie quotidienne et ne veulent rien de plus que d’être traités avec la même dignité et le même respect que tout le monde», Amit Paley, cadre directeur du projet Trevor, qui fournit des services de crise aux personnes LGBTQ de moins de 25 ans, a déclaré à Vox. «Nous espérons que le Sénat agira rapidement et enverra un message fort aux jeunes LGBTQ qu’ils méritent de pouvoir vivre leur vie ouvertement, fièrement et sans crainte.

Les démocrates LGBTQ de la Chambre ont également déclaré que le projet de loi était une étape attendue depuis longtemps pour garantir une protection égale en vertu de la loi.

«Aujourd’hui, nous envoyons un message puissant aux personnes LGBTQ à travers le pays, et même dans le monde, qu’ils sont vus, qu’ils sont valorisés, que leur vie mérite d’être protégée», a déclaré le représentant Mondaire Jones (D-NY) , l’un des premiers membres noirs ouvertement LGBTQ du Congrès.

.@RepMondaire, l’un des premiers membres noirs ouvertement LGBTQ du Congrès, soutient le #EqualityAct à l’étage de la maison: « Grandir pauvre, noir et gay, c’est ne se voir nulle part. C’est aussi se sentir complètement invisible car tant de gens autour invalident votre existence même. » pic.twitter.com/xWzF9jrsmY – Campagne des droits de l’homme (@HRC) 25 février 2021

Lors d’une conférence de presse, les démocrates ont lancé des appels directs à leurs collègues républicains au Sénat, affirmant que le projet de loi étend simplement les mêmes protections aux Américains LGBTQ que les autres classes protégées.

«Nous ne voulons rien de plus, ni ne devrions accepter rien de moins», a déclaré la sénatrice Tammy Baldwin (D-WI), l’une des deux sénateurs ouvertement LGBTQ.

Ils ont souligné que les exemptions religieuses s’appliqueraient de la même manière qu’elles le feraient à la race et au sexe. Mais un certain nombre de groupes religieux font pression contre le projet de loi, notamment l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la Coalition pour les valeurs juives, qui représente plus de 1500 rabbins juifs orthodoxes, et l’Église adventiste du septième jour.

L’opposition religieuse a été au cœur de l’opposition du GOP, mais la représentante Marjorie Taylor Greene a mis les républicains dans une situation délicate avec ses commentaires et actions transphobes lors du vote cette semaine, tandis que le sénateur Rand Paul a répandu de la désinformation transphobe à la confirmation du Dr Rachel Levine audience. Maintenant, les républicains comme le représentant Dan Crenshaw (R-TX) disent que le GOP doit être plus intentionnel dans son message anti-Equality Act – indiquant clairement qu’ils sont tangentiellement opposés à l’égalité LGBTQ + en raison de prétendus arguments de liberté religieuse plutôt que explicitement homophobe et transphobe. .

GLAAD, le plus grand groupe de défense des médias LGBTQ au monde, a contré ce discours, affirmant dans un communiqué de presse que la majorité de tous les groupes confessionnels – qui comptent des populations LGBTQ + importantes – soutiennent les lois anti-discrimination, y compris les catholiques, les juifs et les protestants non blancs.

Au Sénat, il y a quelques républicains qui peuvent voter en faveur du projet de loi. La sénatrice Susan Collins (R-ME) a ​​coparrainé le projet de loi en 2019, bien qu’elle ait déclaré qu’elle ne le ferait pas cette fois parce que certaines dispositions «doivent être révisées». Les sens. Rob Portman (R-OH) et Lisa Murkowski (R-AK) ont déjà soutenu les droits des LGBTQ +, bien que Portman ait déclaré qu’il pouvait s’y opposer pour des motifs religieux. Le sénateur Mitt Romney (R-UT) a déjà déclaré qu’il s’opposerait au projet de loi.

Lorsqu’on lui a demandé comment le Sénat prévoyait d’obtenir 60 voix, le sénateur Jeff Berkeley (D-OR) a déclaré qu’il espérait que le processus ressemblerait à la loi de 2013 sur la non-discrimination en matière d’emploi, un projet de loi plus restreint pour lequel les démocrates ont fait pression sur leurs collègues républicains pour finalement obtenir le votes requis.