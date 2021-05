House accorde 1,9 milliard de dollars pour la sécurité du Capitole des États-Unis; Les républicains l’appellent précipité

WASHINGTON – Les démocrates de la Chambre ont poussé jeudi lors d’un débat tendu et émotionnel 1,9 milliard de dollars pour renforcer la sécurité au Capitole après l’émeute du 6 janvier, mais les républicains ont appelé cela une précipitation au jugement qui devrait attendre que les examens de sécurité sur la façon de dépenser l’argent soient terminés .

La Chambre a voté 213-212 pour approuver le projet de loi, mais le sort du projet de loi est incertain au Sénat.

Avant le vote, la présidente du comité des crédits, Rosa DeLauro, D-Conn., A montré du doigt la galerie au-dessus de la chambre de la Chambre et a décrit se blottir avec des collègues alors que des coups de feu retentissaient. Elle a déclaré que le besoin était criant et que nous ne pouvions pas attendre le financement de la police du Capitole et de la Garde nationale.

« Ce projet de loi ne concerne pas la politique. Il ne s’agit pas de régler des comptes », a déclaré DeLauro. « Il s’agit de s’assurer que chaque personne qui vient sur le terrain du Capitole est en sécurité et protégée. Le financement n’est pas facultatif. »

La présidente du comité d’administration de la Chambre, Zoe Lofgren, D-Californie, a déclaré que son panel étudiait comment améliorer la police du Capitole.

« Ne pas agir aujourd’hui, c’est vraiment tourner le dos aux hommes et aux femmes qui ont combattu en tant que policiers du Capitole à quelques mètres de là où nous en sommes aujourd’hui », a déclaré Lofgren. « Ils ont été mutilés. Leurs yeux se creusèrent. Ils ont perdu des doigts. Certains d’entre eux sont morts. Ne leur tournez pas le dos et votez contre ce projet de loi. «

Les républicains ont déclaré que tous les législateurs soutiennent la police du Capitole et la Garde nationale qui les a renforcés. Mais le républicain Kay Granger du Texas, le principal républicain du comité des crédits, a qualifié le projet de loi de partisan. Elle a déclaré qu’il avait été rédigé sans décisions de dépenses permanentes avant la fin des études de sécurité.

« Il fournit également 200 millions de dollars pour établir une force au sein de la Garde nationale de DC pour répondre aux incidents au Capitole, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant au rôle de nos militaires sur le sol américain », a déclaré Granger.

Le représentant Jaime Herrera Beutler de Washington, le principal républicain du sous-comité qui supervise les dépenses législatives, a déclaré que les dépenses devraient attendre une refonte du conseil de la police du Capitole.

«Nous devons savoir sur quoi nous allons dépenser cet argent», a-t-elle déclaré.

Le vote s’est déroulé presque directement selon les lignes du parti, mais six démocrates ne l’ont pas soutenu. Représentants Cori Bush, D-Mo .; Ilhan Omar, D-Minn .; et Ayanna Pressley, D-Mass., a voté non. Représentants Jamaal Bowman, DN.Y., Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y .; et Rashida Tlaib, D-Mich., a voté présent.

Les trois démocrates qui ont voté contre le projet de loi ont publié une déclaration commune critiquant les efforts visant à investir plus d’argent dans la surveillance et la force policières que dans la lutte contre la suprématie blanche violente et la désinformation.

« Ce projet de loi donne la priorité à plus d’argent pour un système cassé qui a longtemps soutenu et protégé la violence suprémaciste blanche que nous avons vue ce jour-là », a déclaré le communiqué de Bush, Omar et Pressley.

Les républicains des deux chambres ont mis en doute les détails de la proposition de dépenses, qui est venu avant que les comités aient terminé les auditions et qu’une commission potentielle a étudié ce qui s’est passé.

«Je pense que nous appuyons sur le bouton de pause ici», a déclaré mardi le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky.

L’insurrection du 6 janvier a temporairement interrompu le décompte des votes du collège électoral qui a confirmé que Joe Biden avait battu l’ancien Donald Trump à l’élection présidentielle. Les émeutiers ont submergé les barricades de la police et ont envahi le Capitole, vandalisant les bureaux. Cinq personnes sont mortes, dont le policier du Capitole Brian Sicknick, décédé le lendemain de l’attaque par coups, et 140 policiers ont été blessés.

La législation prévoit un financement pour:

Rembourser la Garde nationale 520,9 millions de dollars et le district de Columbia 66,8 millions de dollars pour leurs coûts aidant à sécuriser le Capitole. Le projet de loi créerait une force de réaction rapide de la Garde nationale pour augmenter la police du Capitole en cas d’urgence pour 200 millions de dollars.

Renforcez la police du Capitole avec 43,9 millions de dollars de plus pour la rémunération des heures supplémentaires, les primes de rétention et le remplacement de l’équipement. Le financement comprend 3,3 millions de dollars pour la division du renseignement, qui, selon les chiens de garde, avait besoin de plus de personnel et de formation. La police du Capitole recevrait 8,6 millions de dollars pour les caméras corporelles, que la police du métro avait lors de l’attaque.

Poursuivez les suspects dans l’émeute avec 39,5 millions de dollars supplémentaires pour les avocats américains et le ministère de la Justice. Plus de 430 suspects ont été inculpés dans le cadre de l’enquête du FBI.

Remodeler le paysage du Capitole et éventuellement installer des clôtures rétractables pour 250 millions de dollars; durcir les fenêtres et les portes autour du Capitole et des immeubles de bureaux environnants pour 162,7 millions de dollars; créer des vestibules de sécurité aux portes nord et sud du Capitole pour 100 millions de dollars.

Améliorer la sécurité des législateurs avec 21,5 millions de dollars et des juges fédéraux avec 157,5 millions de dollars.

La proposition est un projet de loi de dépenses d’urgence qui serait considéré en plus des factures annuelles de routine qui fournissent un financement pour la police du Capitole et la Garde nationale. À titre de comparaison, les dépenses de l’année en cours pour le pouvoir législatif, qui comprend la police du Capitole, sont d’environ 4,2 milliards de dollars.

Le lieutenant général à la retraite Jeffrey Buchanan a déclaré mercredi au comité d’administration de la Chambre que la police du Capitole avait payé des agents pour 720 000 heures supplémentaires l’année dernière.

«En plus d’être à la fois inefficaces et coûteuses, toutes ces heures supplémentaires empêchent effectivement la formation parce qu’il n’y a pas de personnel libre disponible pour former», a déclaré Buchanan.

Le sergent d’armes William Walker, qui commandait le général de la Garde nationale de DC, a déclaré à ce groupe que la police du Capitole devait se transformer en une force de protection plus active, les menaces contre les législateurs ayant doublé cette année par rapport à la même période l’année dernière.

«L’augmentation des menaces contre les membres ne montre aucun signe de diminution», a déclaré Walker.

Le sénateur Richard Shelby de l’Alabama, le plus haut républicain du Comité des crédits, a déclaré que le Congrès devrait étudier les dépenses méthodiquement plutôt que « se précipiter pour juger et consacrer beaucoup d’argent à quelque chose ».

« Nous devons le faire, et nous devons le faire correctement », a déclaré Shelby mardi.

La législation sur la sécurité a adopté certaines recommandations, telles que la force de réaction rapide de la Garde nationale, d’un groupe de travail dirigé par le lieutenant-général à la retraite Russel Honoré. Le rapport recommandait une augmentation des effectifs de la police du Capitole et une clôture rétractable pour le déploiement en cas d’urgence.

Alors que les législateurs examinent la sécurité lors des audiences, les propositions concernant la Garde nationale et l’escrime ont été controversées.

Le sénateur Roy Blunt, R-Mo., Qui s’est opposé à l’érection d’une clôture permanente autour du Capitole, a remis en question l’installation d’une clôture rétractable en suggérant que la construction pourrait prendre trois ans. Il a déclaré qu’une commission chargée d’étudier l’émeute pourrait retarder les décisions en matière de dépenses.

« Je pense qu’une commission va en fait nous ralentir à faire les choses que nous savons que nous devons faire », a déclaré Blunt.