Hourra! Apple iPhone 15 Pro Max obtient des caméras périscope pour rattraper Android

Boosté par la technologie « tétraprisme » d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max est doté d’un téléobjectif 5x qui devrait contribuer à améliorer la photographie pour ceux qui achètent le smartphone à 1 199 $. Il s’agit du dernier exemple de conception de caméra périscope qui se répand sur les téléphones phares.

Si vous ne connaissez pas les caméras périscopes, nous sommes là pour vous l’expliquer. En bref, un appareil photo périscope utilise une ingénierie intelligente pour intégrer un téléobjectif volumineux dans un boîtier de smartphone compact afin que vous puissiez prendre des photos de sujets éloignés comme des montagnes ou des musiciens. Ils sont essentiels aux efforts visant à reproduire progressivement la flexibilité de cadrage des objectifs zoom des appareils photo conventionnels.

Les appareils photo sont la caractéristique la plus importante de la plupart des téléphones, comme en témoigne le temps que les fabricants consacrent à détailler les nouvelles capacités lors de chaque événement de lancement et la profusion d’objectifs surgissant à l’arrière des nouveaux modèles. Prendre des photos et des vidéos est l’une des utilisations personnelles les plus importantes de nos téléphones.

Apple a annoncé la technologie de l’appareil photo lors de son événement de lancement de l’iPhone 15 mardi. Les iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro ont tous bénéficié d’améliorations de l’appareil photo par rapport à leurs prédécesseurs de 2022, mais seul l’iPhone 15 Pro Max bénéficie du nouveau design de périscope basé sur le tétraprisme.

Voici un aperçu des caméras périscopes et pourquoi elles conviennent parfaitement aux téléphones phares.

Pourquoi Apple a-t-il ajouté une caméra périscope aux iPhones ?

La raison principale est de fournir aux clients iPhone de meilleures options de photographie. La raison secondaire est de rattraper la concurrence.

Le tétraprisme de l’iPhone 15 Pro Max réfléchit la lumière quatre fois à l’intérieur de l’appareil photo, permettant ainsi le trajet lumineux plus long nécessaire aux téléobjectifs sans l’encombrement. Pomme; Capture d’écran de Stephen Shankland/CNET

Pour la photographie sur iPhone, un zoom optique 5x – l’équivalent d’un objectif 120 mm sur un reflex numérique plein format classique ou un appareil photo sans miroir – convient à de nombreuses situations. Les téléobjectifs sont utiles pour photographier des personnes un peu plus éloignées, comme des enfants dans une aire de jeux ou Taylor Swift sur une scène. La photographie de nature et de paysage bénéficie également d’une meilleure portée téléobjectif.

La suite d’appareils photo iPhone 14 Pro est livrée avec un téléobjectif à zoom 3x, l’équivalent d’un objectif 77 mm sur un appareil photo reflex numérique. C’est utile, mais cela est bien en deçà de l’appareil photo 5x du Pixel 7 Pro de Google ou de l’appareil photo 10x du Samsung Galaxy S23 Ultra. L’iPhone est compétitif (et enlevant des parts de marché à Android rivaux), mais sa photographie au téléobjectif a été un point faible en termes de concurrence.

Comment fonctionnent les caméras périscopes ?

Le problème fondamental des téléobjectifs est qu’ils nécessitent des ensembles d’objectifs physiquement plus longs. Il n’existe pas de solution simple pour contourner ces limites de l’optique, de la physique et de l’ingénierie.

Regarde ça: iPhone 15 Pro et Pro Max : premier aperçu 03:58

Les caméras périscopes, également appelées caméras pliées, fonctionnent en construisant une grande partie de cette longueur latéralement à l’intérieur du corps du téléphone. L’objectif extérieur ressemble à celui d’un appareil photo de téléphone ordinaire, mais derrière il se trouve un prisme ou un miroir qui fait rebondir la lumière à 90 degrés. Un brevet Apple de 2016 pour un «système de téléobjectif plié» affiche les deux options.

Les prismes sont des blocs de verre ou de plastique transparents inclinés qui sont utilisés depuis des décennies dans les équipements optiques, par exemple les jumelles ou les pentaprismes des viseurs des appareils photo reflex. Les prismes de haute qualité ne dégradent pas beaucoup la qualité de l’image.

Apple adopte une approche différente des caméras périscopes Android. Son tétraprisme fait rebondir la lumière non pas une mais quatre fois, permettant à l’entreprise de placer le capteur d’image dans le même plan que tous les autres capteurs de la caméra. C’est probablement mieux pour accueillir l’électronique autour d’un capteur, comme le système de stabilisation d’image intégré par Apple pour contrecarrer les tremblements de main ou les mouvements de l’appareil photo.

Les caméras périscopes d’aujourd’hui offrent un zoom 5x, l’équivalent d’une distance focale d’environ 120 mm sur un appareil photo traditionnel. Mais en utilisant uniquement les pixels centraux d’un capteur d’image haute résolution, le Pixel 7 Pro de Google peut également prendre des photos avec un zoom 10x, environ 240 mm, sans aucune astuce de grossissement numérique.

Regarde ça: Tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement iPhone 15 11h36

Comment les caméras périscopes se comparent-elles aux caméras traditionnelles ?

Un appareil photo périscope vous offre un meilleur zoom, mais ne vous attendez pas à égaler ce que les photographes sérieux peuvent faire avec un appareil photo traditionnel et un téléobjectif modeste, et encore moins un 13 000 $, supertéléobjectif de 7 livres c’est difficile à mettre dans votre sac à dos. Dans mon utilisation, j’ai trouvé les modes 5x et 10x du Pixel 7 Pro utiles pour identifier les oiseaux, par exemple, mais pas pour en produire des photos particulièrement belles.

La raison de cette limite : les caméras périscope ont encore des capteurs d’image relativement petits qui ont du mal à supporter une lumière plus faible. Les capteurs plus grands offrent une qualité d’image supérieure, mais ils coûtent plus cher, et plus le capteur est grand, plus l’objectif qui l’accompagne est grand et coûteux.

Nous n’avons pas encore vu de photos de test du nouvel appareil photo 5x d’Apple, il est donc difficile d’évaluer s’il fera mieux que ses concurrents en matière de stabilisation d’image, de performances en basse lumière, de suppression des reflets de l’objectif et d’autres questions optiques.

Les téléphones Pixel haut de gamme de Google sont équipés de téléobjectifs périscopes depuis 2022. Un prisme redirige la lumière à l’intérieur du boîtier de l’appareil photo pour accueillir des zooms plus longs qui seraient autrement trop épais pour un smartphone. Google; capture d’écran de Stephen Shankland/CNET

L’un des problèmes des caméras périscopes est qu’elles peuvent remplacer les caméras à téléobjectif moyen utiles. Le Galaxy S23 Ultra de Samsung résout ce problème en incluant un appareil photo conventionnel 3x complet ainsi qu’un périscope 10x. Les capteurs d’image à plus haute résolution comme ceux du Pixel 7 et de l’iPhone 14 Pro offrent des modes 2x qui compensent. Plus inhabituel, le téléphone Xperia 1 V de Sony dispose d’un véritable zoom atteignant en continu un zoom de 3,5x à 5,2x.

Le plus grand capteur de l’appareil photo principal de l’iPhone 15 Pro est également utile ici. Les deux modèles d’iPhone 15 Pro d’Apple pourront prendre des photos dans les modes désignés 24 mm, 28 mm, 35 mm et 48 mm. Avec cela et les caméras périscopes, les smartphones phares se rapprochent année après année de la flexibilité de zoom des caméras traditionnelles.