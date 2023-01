Houmous, tahini et autres saveurs de la maison dans la vieille ville de Jérusalem

La vieille ville est divisée en quatre quartiers – musulman, chrétien, arménien et juif – bien que les rues s’entremêlent et se chevauchent souvent, ce qui rend difficile de délimiter exactement où vous vous trouvez. La majorité de ces arrêts alimentaires se trouvent dans le quartier musulman (il est préférable d’entrer par la porte de Damas), certains bordant le quartier chrétien. La plupart n’ont pas d’adresse et il y a même des désaccords sur les noms des rues où ils se trouvent. Une application cartographique ne vous rendra pas service dans les chemins sinueux de cette ville millénaire. Votre meilleur guide ? Les vendeurs assis à l’extérieur de leurs vitrines. Demandez simplement l’un de ces endroits par son nom et ils vous diront exactement où marcher, où monter les escaliers et combien de virages à gauche ou à droite faire.

Commencez à la porte de Damas

Vous n’avez pas besoin de directions pour trouver les agricultrices assises sur le sol flanquant l’entrée par la porte de Damas. Levés à l’aube, ils quittent les villages environnants avec des produits de saison qu’ils récoltent dans leurs champs. Selon la saison, vous aurez peut-être de la chance avec les figues d’été, les figues de Barbarie et les mûres les plus sucrées que vous n’aurez jamais goûtées. À la fin de l’automne et au début de l’hiver, vous avez des raisins secs et un délicieux cuir de raisin rempli de noix appelé malban, mais vous entrez également dans la saison de récolte des olives et pourriez avoir de la chance avec des olives fraîchement conservées et de l’huile pressée. Après la première pluie, les herbes fourragères – comme la mauve et le pissenlit – commencent également à apparaître.