Gérard Houllier est décédé à l’âge de 73 ans. Mike Egerton / EMPICS via Getty Images

L’ancien manager de la France et de Liverpool, Gerard Houllier, est décédé à l’âge de 73 ans.

Houllier, qui a dirigé Liverpool de 1998 à 2004, a remporté six trophées majeurs en tant que manager de l’équipe d’Anfield, dont un succès en Coupe de la Ligue, en FA Cup et en Coupe UEFA en 2001.

Le Français a dirigé son équipe nationale de 1992 à 1993, mais est parti après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 1994.

Houllier avait une longue histoire de problèmes cardiaques, remontant au moment où il a été transporté à l’hôpital à la mi-temps d’un match de Premier League entre Liverpool et Leeds United en 2001.

Après avoir quitté Liverpool, il a passé deux saisons à Lyon, où il a remporté deux titres de Ligue 1. Son dernier travail était celui de directeur d’Aston Villa lors de la campagne 2010-11.

Nous pleurons le décès de notre manager triplé, Gerard Houllier. Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille de Gerard et à de nombreux amis. Repose en paix, Gérard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E – Liverpool FC (@LFC) 14 décembre 2020

Un communiqué de Liverpool disait: « Le Liverpool FC pleure le décès de l’ancien entraîneur Gerard Houllier, âgé de 73 ans.

« Le Français a dirigé les Reds pendant six saisons, menant son équipe à un triplé historique et inoubliable de Coupe de la Ligue, Coupe FA et Coupe UEFA en 2000-01 et renvoyant le club en Ligue des champions.

« Houllier – qui s’est remis d’une opération cardiaque vitale lors de la campagne 2001-02 pour revenir à l’abri – a ensuite guidé Liverpool vers un deuxième triomphe en Coupe de la Ligue de son mandat en 2003 et est parti l’année suivante après avoir supervisé 307 matches et avec succès. rétabli le club en tant que force moderne.

« Tout le monde au club est profondément attristé par la perte de Gerard et nos pensées vont à sa famille et à ses amis. »

Après une carrière de joueur dans les ligues inférieures de France, Houllier a commencé à entraîner en 1973, décrochant son premier gros travail avec Lens avant de prendre la relève au Paris Saint-Germain.

Ancien club de Houllier Lens a également tweeté: «C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de Gérard Houllier, ancien manager de Lens de 1982 à 1985, et ancien patron de France.

« Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. »

L’ancien attaquant de Liverpool Michael Owen, qui a remporté le Ballon d’Or en 2001 sous Houllier, écrit sur Twitter: « Absolument navré d’apprendre que mon ancien patron, Gérard Houllier, est malheureusement décédé. Un grand manager et un homme vraiment attentionné. »

La légende de Liverpool Jamie Carragher aussi posté sur Twitter: « Absolument dévasté par la nouvelle de Gérard Houllier, je n’ai été en contact avec lui que le mois dernier pour lui organiser sa venue à Liverpool.

« J’ai adoré cet homme en morceaux, il m’a changé en tant que personne et en tant que joueur et a récupéré des trophées au @LFC. RIP Boss. »