Chris Sartori regarde son champ de houblon dans la vallée du Columbia au-dessus du lac Cultus.

L’année a été bonne pour le houblon, et il brille d’un vert jaunâtre sous le soleil de septembre. C’est le moment de la récolte au Sartori Hop Ranch, et la petite équipe est à peu près à mi-chemin du cycle de récolte de deux semaines.

“Je pense que nous avons un très bon produit et c’est le principal”, a déclaré Sartori.

L’agriculteur local cultive du houblon depuis 15 ans. Le champ de houblon couvre peut-être 12 acres sur sa ferme de 160 acres située à Lindell Beach, une communauté agricole historique dans la vallée du Columbia.

Sartori a produit cette année deux variétés principales de houblon : magnum et nugget.

Moment de la récolte dans le champ de houblon du Sartori Hop Ranch, le 8 septembre 2022. (Jennifer Feinberg/ Chilliwack Progress)

Au début de septembre, ils récoltent les fleurs de houblon sur les « bines », qui sont les longues tiges flexibles sur lesquelles poussent le houblon, et non les vignes. Ils les récoltent à la main. Ensuite, ils sont introduits dans une machine que Sartori a fait venir d’Allemagne. Le houblon est ensuite mis à sécher dans une zone de séchage spéciale en grenier, avant d’être mis en balles et granulé.

Sartori reçoit l’aide de son frère au moment des récoltes, ainsi que de sa fille et de son fils pendant l’année, mais il a dit qu’ils font pratiquement tout le travail chaque saison avec l’aide de seulement quelques ouvriers.

Il a toujours été un peu difficile de cultiver dans les collines de la vallée du Columbia, a déclaré Sartori, par opposition à la vallée luxuriante de la vallée du Fraser, mais il y cultive depuis 40 ans.

Ce fut d’abord l’élevage – bœuf et porc – pendant un quart de siècle, puis le houblon.

“Il y avait une opportunité d’entrer dans le houblon et je l’ai saisie”, a déclaré Sartori.

Houblon au moment de la récolte au Sartori Hop Ranch, le 8 septembre 2022. (Jennifer Feinberg/ Chilliwack Progress)

Il est ravi de la qualité fiable de son produit.

Le houblon est l’ingrédient principal de la bière qui lui donne cette saveur amère caractéristique, en particulier avec la bière artisanale comme l’IPA où c’est certainement le cas du plus houblonné, mieux c’est.

Le houblon était autrefois la culture dominante à Chilliwack et il apportait du travail saisonnier à des milliers de personnes qui se rendaient dans la région au moment de la récolte. Dans les années 1990, ce n’était plus qu’un souvenir, mais à partir du milieu des années 2000, le houblon repoussait à Chilliwack.

Le houblon Sartori est utilisé par plusieurs brasseries de la Colombie-Britannique, dont Molson Coors, ainsi que par des producteurs de bière artisanale.

Mais Sartori dit qu’il y a d’autres utilisations pour les cônes collants et aromatiques autres que la bière.

« Vous pouvez en faire une sorte de chocolat », dit-il. « Ou du thé. C’est bon pour l’estomac ou pour dormir.

Mais une ferme de houblon et une brasserie sont un mariage paradisiaque

« C’est plutôt chouette d’être une si petite entreprise dans la brousse et d’être reconnue par Molson », a déclaré Sartori, se souvenant des débuts de sa relation d’affaires avec Molson Coors.

“C’était excellent. Ils nous ont aidés quand nous avons commencé. Ils achèteraient tout ce que nous produisions.

En fait, les acheteurs de houblon Molson Coors achetaient du houblon Sartori de haute qualité avant même de construire la grande nouvelle brasserie de Chilliwack et étaient toujours basés à Vancouver. Et ils le sont encore aujourd’hui.

« Le houblon local cultivé dans la province est un ingrédient essentiel dans le brassage des bières canadiennes depuis plus de 125 ans », selon un communiqué de Molson Coors au sujet du houblon Sartori.

« La Colombie-Britannique a d’excellentes conditions de culture, ce qui rend notre partenariat actuel avec Sartori Hop Ranch très important pour préserver le goût de nos bières emblématiques.

« Nous sommes fiers de les utiliser pour fabriquer nos bières ici – et partout au Canada.

