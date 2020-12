Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Maintenant ce est ce que nous appelons l’inspiration du Nouvel An.

Alors que de nombreux Américains se préparent à lancer 2021 avec de nouveaux objectifs et résolutions, un Grand frère et La course fantastique star nous montre ce qui peut être fait lorsque vous vous concentrez sur votre santé et votre bien-être.

Dans un nouvel Instagram publié le lundi 28 décembre, Cody Nickson a révélé son incroyable transformation corporelle.

« Je déteste publier des photos de moi, ce message ne sera pas long », il partagé. « Si vous regardez mon flux, vous ne verrez en fait pas un seul message avec juste moi dedans. C’est intentionnel. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de dire » regarde cette photo de moi « … ça semble il se passe trop de choses dans le monde. «