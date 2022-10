Hotlist U23 d’octobre : Kvaratskhelia, Mudryk, Pepi brillent

Bienvenue dans la hotlist ESPN FC, qui met chaque mois en lumière certains des talents les plus en forme âgés de 23 ans ou moins dans les meilleures ligues européennes.

En règle générale, les stars jeunes mais établies comme Erling Haaland de Manchester City, Jude Bellingham du Borussia Dortmund ou Gavi de Barcelone ne sont pas incluses – sinon elles seraient sur la liste tous les mois – mais nous mettrons en lumière certains de ceux qui méritent des éloges pour leurs performances et qui pourrait potentiellement être le prochain grand nom du football européen.

Khvicha Kvaratskhelia est une révélation depuis son arrivée à Naples. (Photo par ANP via Getty Images)

Statistiques clés d’octobre (via ESPN Stats & Info)

Chances créées: 12 (1er pour Naples)

Aides attendues: 1.34 (1er)

Coups: 10 (2e)

Kvaratskhelia est sorti de la relative obscurité du football d’Europe de l’Est (bien que nous l’ayons conseillé pour le succès cette saison) pour occuper le devant de la scène en Ligue des champions en quelques mois. Contraint de quitter l’équipe russe Rubin Kazan après l’invasion de l’Ukraine par le pays, il est retourné dans sa Géorgie natale pour signer pour le Dinamo Batumi en mars et, en juillet, a été racheté par Napoli pour environ 12 millions d’euros.

Avec sept buts et huit passes décisives lors de ses 15 sorties en Serie A et en Ligue des champions jusqu’à présent cette saison, l’impact immédiat de l’attaquant a été tout simplement sensationnel. Généralement aligné dans une position avancée sur la gauche, Kvaratskhelia a attiré l’attention sur tout le continent avec ses dribbles à grande vitesse et sa capacité à mettre en place (et à atteindre la fin) des triangles et des combinaisons qui mènent à des tirs au but ou à une touche. chance.

Ses talents de dribbleur lui ont valu le surnom de “Kvaradona” (ce qui n’est pas un mince exploit à comparer au légendaire Diego Maradona lorsque le stade dans lequel vous jouez porte son nom) et se sont illustrés lors de la performance contre la Roma dimanche lorsqu’il a enregistré 18 dribbles ; la moitié d’entre eux ont réussi. Ce mois-ci, il a réussi trois buts et cinq passes décisives dans toutes les compétitions alors que Naples a pris la tête de la Serie A.

En plus de son habileté sur le ballon (il touche en moyenne près de sept touches dans la surface de réparation adverse par match, ce qui en dit long sur la nature progressive de son jeu), Kvaratskhelia possède également un pied droit avec la sensibilité pour boucler les efforts dans le coin le plus éloigné. quand il coupe de la gauche. Peut-être le plus grand compliment de tous: l’entraîneur-chef notoirement exigeant de Naples, Luciano Spalletti, a également commencé à compter sur l’international géorgien pendant les 90 minutes.

Statistiques clés d’octobre (en UCL uniquement)

Pourcentage de tirs au but: 66% (1er pour Shakhtar)

Chances créées: 3 (2ème)

Objectifs attendus: 0.48 (2ème)

L’international ukrainien se construit une réputation comme l’un des meilleurs espoirs en dehors des grands championnats européens traditionnels. Ce mois-ci, il a connu deux performances respectables en Ligue des champions contre le Real Madrid, a inscrit trois buts lors d’un match de championnat contre Metalist et a contribué avec un but et une passe décisive contre les principaux rivaux du Shakhtar Donetsk, le Dynamo Kiev, lors d’une autre victoire en championnat (3-1.) La cerise sur le gâteau, cependant, a été un but individuel époustouflant – parfaitement inscrit dans la lucarne depuis l’extérieur de la surface – en Ligue des champions contre le Celtic à Glasgow.

Mudryk, créatif et techniquement doué, partage certaines des qualités de Kvaratskhelia susmentionné et, étant un ailier inversé du pied droit, il prospère également lorsqu’il coupe en diagonale sur son pied droit, tandis que sa technique de tir (64% de ses efforts cette saison ont atteint la cible) est similaire à celle du Géorgien.

Alors que Kvaratskhelia s’appuie souvent sur des un-deux et des combinaisons pour figurer sur la feuille de match (et est plus fort défensivement), Mudryk n’hésite pas à faire cavalier seul et peut produire un but ou une passe décisive en défense en un instant de créativité soudaine.

Ricardo Pepi a retrouvé sa touche de buteur aux Pays-Bas. Luth Kiers/NESImages/DeFodi Images via Getty Images

Les statistiques clés d’octobre

Passe dans le dernier tiers: 46 (1er pour Groningue)

Objectifs attendus: 1.54 (1er)

Coups: 7 (1er=)

Qu’il soit lancé en Bundesliga trop tôt ou qu’il ressente le poids des frais de transfert de 16,36 millions d’euros (le plus élevé pour un joueur local de l’histoire de la Major League Soccer), l’ancien attaquant du FC Dallas, Pepi, cherchait toujours à se démarquer pour son nouveau club d’Augsbourg. , après avoir disputé 15 matches de championnat, lorsqu’il a rejoint l’équipe néerlandaise de Groningue en prêt à la fin du mercato estival.

Comme beaucoup d’autres jeunes attaquants à court de confiance avant lui, l’Eredivisie néerlandaise s’est avérée être une belle arène pour que la star de l’USMNT trouve sa forme avant la Coupe du monde. Souvent à la traîne en Bundesliga, le joueur de 19 ans semble plus alerte et plus affirmé maintenant; son pressing agressif s’est traduit par un excellent but en solo lors de la victoire 4-2 contre le PSV, le top du top, ce week-end.

Mis à part les buts – cinq jusqu’à présent dans la ligue; dont quatre ont été marqués en octobre – l’espace offert dans la ligue néerlandaise a également vu le jeu de liaison de Pepi s’améliorer.

Les statistiques clés d’octobre

Récupération: 26 (2ème= pour Benfica)

Tacles: 8 (1er)

Interceptions: 7 (2ème=)

En l’espace de quelques mois, Luis est passé d’un joueur marginal à un élément clé pour Benfica. Après avoir percé en 2019, l’international portugais U21 a passé deux ans en prêt à Monaco et à Getafe. Mais maintenant, sous la direction du nouvel entraîneur-chef allemand Roger Schmidt, le joueur de 23 ans a profité de beaucoup de temps de jeu et de confiance en tant que principal greffeur des deux milieux de terrain centraux de Benfica, qui sont invaincus jusqu’à présent cette saison.

Tor-Kristian Karlsen est un dépisteur et cadre de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Alors qu’un certain manque de physique dans les duels est souvent retenu contre le jeune, rares sont ceux qui correspondent à son rayon d’action ou qui ont une meilleure idée de l’endroit où arracher le ballon. Lors de la victoire 1-0 à l’extérieur contre le FC Porto vendredi dernier, le milieu de terrain industrieux a inscrit 26 défis impressionnants au milieu de terrain (taux de réussite de 60%) et pas moins de neuf récupérations de balle, profitant ainsi de l’une de ces performances où il semblait balayer le balle partout, avant de la faire circuler intelligemment.

Malgré de récents rapports le liant à Liverpool, Luis s’est récemment engagé dans un nouvel accord de cinq ans avec Benfica.

Alejandro Balde pourrait avoir une chance de briller à Barcelone. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

Les statistiques clés d’octobre

Tacles: 8 (2ème= pour Barcelone)

Duels: 46 (7ème)

Touches: 435 (4ème)

Alors que Barcelone continue de réfléchir au successeur à long terme de Jordi Alba à l’arrière gauche – étant donné que Marcos Alonso est également dans la trentaine – Balde a revendiqué une forte demande pour la place avec une performance assurée lors de la victoire 4-0 à domicile contre l’Athletic. Club le dimanche. Le diplômé de La Masia a enregistré sa meilleure sortie à ce jour pour la première équipe et bien qu’il y ait beaucoup de hauts et de bas à venir pour le jeune défenseur, il a montré des signes encourageants d’amélioration dans des domaines de son jeu qui sont encore sujets à développement.

Bien que personne n’ait jamais douté de l’athlétisme, de la vitesse, de l’énergie ou de la volonté de Balde de soutenir l’attaque, il a été moins imposant défensivement et peut encore parfois montrer sa naïveté. Cependant, l’arrière gauche n’a jamais été particulièrement troublé par la menace potentielle représentée par la présence en forme de Nico Williams sur le côté droit de l’attaque de l’Athletic.

De plus, Balde a remporté le ballon à plusieurs reprises dans des positions avancées, a excellé dans l’attaque en un contre un et, semblant de plus en plus assuré en possession, devient une option plus fiable à gauche lorsque Barcelone joue par l’arrière.

Les statistiques clés d’octobre

Chances créées: 11 (1er pour Francfort)

Objectifs attendus: 2.72 (2ème)

Passe-clé: 11 (1er)

Après une belle première saison en Bundesliga, l’international danois a été sous une forme fascinante pour l’Eintracht Francfort cette saison. Non seulement Lindstrom a transformé des éclairs inspirants en la cohérence associée à un véritable créateur de différence, mais il a également sans doute fait partie des milieux de terrain offensifs d’élite de la Bundesliga au cours du mois dernier avec quatre buts et une passe décisive.

Son doublé contre le Borussia Mönchengladbach ce week-end a illustré avec précision comment et où il pose le plus de danger ; Généralement caché à droite derrière l’attaquant principal, Lindstrom prospère dans cet espace et peut avancer dans la surface de réparation grâce à son contrôle rapproché du ballon et à ses dribbles persistants. Contre le Bayer Leverkusen une semaine plus tôt, il a terminé un mouvement similaire – Francfort remportant le ballon tôt et le nourrissant dans la même zone – avec une superbe puce du pied droit.