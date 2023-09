Hotlist U23 de septembre : Zaïre-Emery, Savio, Simons parmi les stars

Warren Zaire-Emery est désormais devenu un joueur régulier de l’équipe première du PSG. Sébastien Frej/MB Media/Getty Images

Bienvenue sur la hotlist d’ESPN FC, qui met chaque mois en lumière certains des talents les plus en forme âgés de 23 ans ou moins à travers l’Europe.

Généralement, des stars jeunes mais établies comme Erling Haaland de Manchester City, Jude Bellingham du Real Madrid ou Barcelone GavJe ne suis pas inclus – sinon ils seraient sur la liste tous les mois – mais nous mettrons en lumière certains de ceux qui méritent des éloges pour leurs performances et qui pourraient potentiellement être le prochain grand nom du football européen.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Un an après ses débuts en compétition à l’âge de 16 ans, Zaïre-Emery est devenu un joueur clé du champion de France et serait sur le point de conclure un nouveau contrat.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Avec la confiance supplémentaire que procure l’exposition au football senior, il est passé d’un milieu de terrain à prédominance défensive à un numéro 8 ingénieux qui est aussi efficace pour diriger et dicter que pour récupérer le ballon.

Ce qui frappe immédiatement, c’est sa maturité. Zaïre-Emery réclame sans relâche le ballon, choisit le meilleur espace pour le recevoir et le fait avancer – court ou long – avec les bons angles et le bon rythme. Déjà résistant face à la pression, il a pratiquement dirigé le milieu de terrain du PSG lors du récent 4-0 «Le Classique» victoire contre Marseille.

Ayant débuté tous les matches du PSG jusqu’à présent cette saison, une première convocation senior pour la France pourrait arriver prochainement.

Recruté cet été pour 20,5 millions d’euros en provenance du club belge de la Royale Union St-Gilloise, Boniface a été tout simplement sensationnel en Bundesliga jusqu’à présent. Il a inscrit six buts en cinq matches et quelques-uns ont été marqués par des efforts individuels spectaculaires (notamment son but en solo contre Darmstadt, une finition soignée à la fin d’une course en solo de 40 mètres), tandis qu’il s’est parfaitement intégré à l’attaque de Leverkusen. aussi.

Au-delà de ses buts, Boniface est exceptionnellement difficile à gérer pour les défenseurs adverses. Avec une première touche fiable, une bonne force du haut du corps et un équilibre de haut niveau, l’international nigérian est capable de retenir efficacement les marqueurs pour lâcher le ballon ou faire tourner son défenseur (comme il l’a fait pour marquer le premier match contre le FC Heidenheim).

Le recrutement de Leverkusen a toujours été du plus haut niveau, mais il est difficile d’imaginer qu’ils s’attendaient déjà à ce que Boniface soit aussi bon.

Alors que les meilleurs clubs européens se battent pour recruter des adolescents, personne ne devrait être surpris que certains des plus grands noms du football aient jeté leur dévolu sur l’attaquant du FC Copenhague, qui joue soit comme ailier droit, soit comme deuxième attaquant.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau gibier vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI SEPT. 28 (toutes les heures HE)

• Celta Vigo contre Alavés (13h00)

• Grenade contre Real Betis (13h00)

• AZ Alkmaar contre Heracles (14h00)

• Bruges contre Genk (14h45)

• Osasuna contre Atletico Madrid (15h00)

International junior suédois d’origine syrienne, Bardghji était le plus jeune joueur à faire ses débuts avec Copenhague la saison dernière (quelques jours seulement après avoir eu 16 ans) et le week-end dernier, ses deux buts sur le banc contre Brøndby ont porté le score à 2-1. une victoire 3-2 (il avait déjà égalisé tardivement lors d’un derby similaire la saison dernière.)

Ce n’est pas un hasard si l’attaquant participe aux grandes occasions. Bardghji, qui a inscrit six buts en huit matchs cette saison, joue avec une confiance, un tempérament et une détermination remarquables pour un adolescent.

Bien qu’il reste encore des améliorations à apporter en termes de prise de décision et de timing des courses, il constitue une réelle menace lorsqu’il intervient depuis la droite pour mettre en place une finition avec son puissant pied gauche.

Savio Moreira a propulsé Gérone au sommet de la Liga. Éric Alonso/Getty Images

Le flamboyant Brésilien a connu un début de carrière étonnant en Liga, avec deux buts lors des six premiers matches tout en ravissant les fans avec son flair et sa ruse.

« Savinho », qui a été l’une des stars de son pays lors de la Coupe du Monde U-20 plus tôt cette année, a passé la saison dernière en prêt au PSV Eindhoven par son club parent, Troyes, et n’a montré qu’un aperçu de son talent, ce qui fait que son impact immédiat à Gérone, de haut vol, est encore plus déroutant.

Bien qu’il soit entièrement gaucher – il a tendance à utiliser son pied droit le plus faible uniquement pour ajuster les touches – les feintes, les accélérations, le toucher habile et la maîtrise exceptionnelle de son corps le rendent extrêmement difficile à lire pour un défenseur. Contrôlant le ballon par petites touches, il attend souvent que le défenseur engage son poids avant de s’élancer dans la direction opposée. Sa construction agile et sa créativité instinctive le rendent également très imprévisible, surtout lorsqu’il est autorisé à tomber dans l’espace sur la droite.

Habitué de la scène des talents « NextGen », le prodige japonais est sur le radar depuis qu’il a attiré l’attention de Barcelone à l’âge de 10 ans. Bien que son séjour à La Masia ait été écourté en 2015 lorsqu’il a été contraint de rentrer chez lui au FC Tokyo en raison d’une décision de la FIFA, le Barça étant reconnu coupable d’avoir enfreint les règles en matière de recrutement de jeunes joueurs, il a rejoint le Real Madrid à l’âge de 18 et a ensuite été prêté (Majorque (deux fois), Villarreal, Getafe) avec plus ou moins de succès.

Tor-Kristian Karlsen est un recruteur et dirigeant de football norvégien et est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de dépistage.

Cependant, c’est après avoir rejoint la Real Sociedad l’été dernier que sa carrière a commencé à décoller. Il a joué un rôle majeur dans le retour de l’équipe basque en Ligue des Champions et a déjà marqué cette campagne de manière solide.

D’un rôle inversé flottant sur la droite, l’ailier rapide, insaisissable et habile est dans une forme extraordinaire, marquant quatre buts et en délivrant une passe décisive depuis le début de la saison. Au-delà du produit final, c’est la progression de son jeu qui le distingue. La positivité dans ses passes, ses prises et ses courses se classe parmi les plus élevées de la Liga.

Ceux qui pensaient que le meneur de jeu de 5 pieds 10 pouces aurait des difficultés en Bundesliga physique – ou même au RB Leipzig, qui a tendance à préférer la puissance au flair – se sont vite trompés.

Habituellement positionné à droite derrière les attaquants centraux, Simons prend de manière proactive des positions intelligentes et constitue souvent la cible évidente d’un milieu de terrain ou d’un arrière droit pour lancer une attaque. Si doux avec le ballon et doté d’une intelligence footballistique très développée, le joueur de 20 ans mène le jeu avec des licenciements, des coups et des passes dans le chemin des coureurs pénétrants.

De plus, deux de ses trois buts en Bundesliga ont été plutôt spectaculaires ; le premier un effort enroulé depuis le bord de la surface et le second après une course solo spectaculaire depuis la ligne médiane.

Selon certaines informations, Leipzig chercherait déjà à discuter avec le PSG pour garder l’international néerlandais au-delà du prêt de cette saison.

jouer 0:54 But de Xavi Simons 51e minute FC Union Berlin 0-1 RB Leipzig But de Xavi Simons 51e minute FC Union Berlin 0-1 RB Leipzig

L’un des attaquants les plus marquants de l’Eredivisie la saison dernière, avec 15 buts toutes compétitions confondues (tous sauf un après le début de l’année), l’international mexicain s’est lancé dans une série de buts similaires cette campagne. Six matchs après le début de la saison, il a marqué neuf fois, dont trois à l’Ajax lors d’une victoire perturbée 4-0 cette semaine.

Sur la base de ses buts incessants, on aurait pu s’attendre à ce que l’un des gros dépensiers européens décide de le signer cet été, mais la raison pour laquelle Gimenez se retrouve toujours à Feyenoord pourrait être due à son style de jeu ou à son profil physique.

Même s’il ne fait aucun doute sur sa capacité à trouver le but – ses mouvements hors ballon et sa conscience spatiale sont du plus haut niveau (soutenus par plus de 8 touches à l’intérieur de la surface adverse toutes les 90 minutes) – il n’est pas particulièrement rapide.

Bien que sa détermination soit hors du commun, il a besoin de service et n’est pas, contrairement à beaucoup de n°9 modernes, du genre à battre à plusieurs reprises les défenseurs ou à créer des occasions à lui seul. Pourtant, en tant que fer de lance d’une attaque soutenue par des milieux de terrain créatifs, sa présence dans la surface et ses capacités de braconnage pourraient également lui permettre de réussir à un niveau encore plus élevé.