Hotlist U23 de janvier : Balogun, Colwill, Ben Seghir

L’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun a trouvé un grand succès en prêt. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

Bienvenue dans la hotlist ESPN FC, qui met chaque mois en lumière certains des talents les plus en forme âgés de 23 ans ou moins dans les meilleures ligues européennes.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

En règle générale, les stars jeunes mais établies comme Erling Haaland de Manchester City, Jude Bellingham du Borussia Dortmund ou Gavi de Barcelone ne sont pas incluses – sinon elles seraient sur la liste tous les mois – mais nous mettrons en lumière certains de ceux qui méritent des éloges pour leurs performances et qui pourrait potentiellement être le prochain grand nom du football européen.

Oh, et il y aura une liste de joueurs qui auront impressionné lors du championnat sud-américain de football des jeunes en cours plus tard cette semaine.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Nom familier des adeptes du football anglais, l’attaquant d’Arsenal se débrouille très bien en prêt à l’équipe française de Reims et occupe la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 15 buts en 22 matchs au total et quatre sur cinq ce mois-ci (dont un triplé contre Lorient.)

Avec un mélange de courses de marque derrière la ligne défensive, de frappes à bout portant, de belles volées et de pénalités étranges, Balogun joue le meilleur football de sa carrière senior sous la direction du jeune entraîneur-chef anglo-belge, Will Still. Principalement déployé pour exploiter ses atouts en tant qu’avant-centre solitaire, le joueur de 21 ans a semblé être une menace constante avec son rythme, son intuition naturelle dans la surface de réparation et sa franchise.

Et, avec encore deux ans à courir sur son contrat avec Arsenal lors de son retour aux Emirats cet été, l’international anglais de la jeunesse né à New York devrait revendiquer de manière crédible une place de titulaire pour les dirigeants de la Premier League aux côtés de Gabriel Jesus et Eddie Nketiah. saison.

Après avoir déjà montré des aperçus de son talent incontesté, la maturité et la constance accrues évidentes en janvier ont vu l’international français des moins de 21 ans arriver enfin sur la scène. Le fils de la légende de Parme et de la Juventus Lilian, et frère de l’attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus, a prospéré dans un rôle légèrement plus avancé en tant que n ° 8 offensif et a été particulièrement remarquable lors de la démolition 6-1 de Montpellier en Ligue 1.

Équipé d’un excellent contrôle rapproché, d’un équilibre merveilleux et d’une maîtrise de son corps, Thuram est un remarquable porteur de balle qui est capable de glisser de manière transparente devant ses adversaires au milieu de terrain. Étant donné la liberté d’attaquer, ses pieds rapides et sa technique fonctionnelle lui permettent de mettre en place des courses vers l’avant avec des passes soigneusement exécutées ou de tester le gardien de but à distance. Sa course enthousiaste et énergique le rend également plus qu’utile dans l’aspect défensif de son jeu (il remporte 60% de ses défis) et dans le suivi des courses adverses en phase de transition.

Peu de gens auraient anticipé l’impact immédiat que l’adolescent irlandais a eu sur la première équipe de Brighton. Ferguson a trois buts et deux passes décisives en cinq matchs, dont William Saliba pour un but de consolation contre Arsenal et une tête tardive bien dirigée qui a assuré un point à Leicester. Et son jeu global d’avant-centre suggère qu’il est complètement imperturbable par la hausse de niveau.

S’il n’y a rien de clinquant chez le jeune de 18 ans, il possède une force physique exceptionnelle, qu’il n’a pas peur d’utiliser. De plus, la nature active et intense de son jeu le fait plonger profondément et dériver large pour fournir un exutoire; une fois dans la surface, il décroche instinctivement des positions astucieuses. Sa course exceptionnelle a été interrompue après s’être blessé au genou lors de la victoire de la FA Cup contre Liverpool, mais il a un bel avenir devant lui.

Levi Colwill, 19 ans, défenseur central, Brighton

Levi Colwill a été prêté à Brighton par Chelsea. Michael Driver/MI News/NurPhoto via Getty Images

Un autre adolescent qui a été jeté dans les profondeurs par le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, pendant la période des fêtes, les débuts complets de Colwill en Premier League contre Aston Villa en novembre se sont soldés par une défaite, mais le prêteur de Chelsea a depuis réalisé des performances époustouflantes.

Non seulement le gaucher Colwill – qui est également à l’aise avec son pied plus faible – a rempli ses fonctions défensives avec diligence, mais il a également semblé assuré dans sa distribution par l’arrière. Son ballon traversant merveilleusement pondéré pour Kaoru Mitoma dans la première moitié de la victoire 3-0 contre Liverpool était un exemple particulièrement fin de sa vision et de sa qualité sur le ballon. Ses performances inspirantes pour Brighton – avant qu’une blessure ne le mette hors de combat – ont même conduit à des appels pour que le défenseur anglais des moins de 21 ans soit promu dans l’équipe senior.

Alors qu’il a fallu quelques mois à la signature estivale de 17 millions d’euros de l’équipe autrichienne Sturm Graz pour s’adapter à la nature plus restrictive de la Serie A, Hojlund a certainement pris vie en janvier : marquant un but en quatre matches consécutifs.

Grand (6 pieds 4 pouces) et puissant, l’international danois est cependant plus que l’homme cible habituel et, dans sa courte carrière en Serie A jusqu’à présent, c’est son rythme et sa capacité à chronométrer les épaules des défenseurs centraux qui se sont révélés décisifs.

Avec une force du haut du corps bien développée et des sacs de détermination, l’ancien attaquant du FC Copenhague est particulièrement difficile à frapper le ballon face au but. La vitesse et la capacité de tir de Hojlund font également de lui une alternative en tant qu’ailier droit coupant sur son pied gauche préféré.

Eliesse Ben Seghir a fait la percée dans le premier XI. JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images

Bien qu’il n’ait fait ses débuts en Ligue 1 qu’en décembre – marqués par deux buts époustouflants contre Auxerre – Ben Seghir est la prochaine sensation adolescente à être diplômée de la très acclamée académie de Monaco.

L’international français des moins de 17 ans, âgé de 17 ans, adore flotter dans l’espace autour de l’attaquant central et lorsqu’il monte sur le ballon, il le fait souvent au moyen d’une touche fascinante qui prépare le prochain coup ou attire une faute d’un adversaire perplexe. (il a été victime d’une faute six fois en 80 minutes contre Brest et a enregistré 12 dribbles.)

Agile, créatif, techniquement brillant et doté d’un cerveau footballistique avancé, Ben Seghir s’est révélé le plus efficace pour trouver de l’espace sur la gauche, mais son mouvement fluide et sans effort peut le voir faire des ravages n’importe où dans le dernier tiers.

L’international autrichien a été recruté par Wolfsburg pour 5 millions d’euros après une première saison encourageante avec Arminia Bielefeld en Bundesliga. Bien que Wolfsburg ait perdu ses deux derniers matches de championnat, Wimmer est en ascension depuis le redémarrage de la ligue après la trêve hivernale et a inscrit un but et deux passes décisives en janvier.

Milieu de terrain offensif énergique qui aime courir sur ses adversaires, il est naturellement droitier mais est également à l’aise sur sa gauche, ce qui le rend difficile à lire et capable de dépasser les défenseurs de chaque côté.

Wimmer joue avec une intensité élevée, ce qui peut parfois le voir perdre le ballon par pure impatience, et bien qu’il préfère jouer sur le côté droit, il a la conscience tactique du temps qui traverse des zones plus centrales, arrivant souvent tard dans la surface pour un rebond ou une croix de réduction. Son moteur à indice d’octane élevé en fait également un jeu de pressing précieux.