Hotlist 2025 : les meilleurs livres de design graphique, votés par les designers

Dans le monde de la conception graphique, vous ne cessez jamais d’apprendre et il est crucial de rester au courant des dernières tendances et techniques. Mais il est également essentiel d’avoir une base solide dans les principes fondamentaux du design. Même si vous avez étudié le graphisme à l’université, vous ne maîtrisez probablement pas à 100 % les fondamentaux ; en vérité, peu de gens le sont. Et c’est là qu’interviennent les livres de graphisme.

Que vous appreniez le graphisme à partir de zéro, que vous ayez quelques connaissances manquantes à compléter ou que vous ayez simplement besoin d’un rappel, les livres de design graphique peuvent vous apprendre tout ce que vous devez savoir. Mais lesquels sont les plus utiles en pratique et lesquels doivent-ils être évités ?

Pour le savoir, nous avons interrogé des centaines de designers et cet article explore les 10 livres qui ont reçu le plus de votes.

Tous les titres de cette liste sont considérés comme des classiques dans le domaine et offrent une richesse de connaissances à tout designer. Mais avant de commencer, nous devons souligner que cette liste n’est pas exhaustive ; il existe de nombreux autres excellents livres de conception graphique. Voici donc quelques autres dignes prétendants qui ne figurent pas tout à fait dans le top 10 mais qui valent néanmoins le détour.

Passons maintenant à notre liste principale.

Dans ce livre énergisant et ludique, le directeur créatif néerlandais Erik Kessels affirme qu’il ne faut pas avoir peur des erreurs et des échecs ; au contraire, ils peuvent être une source précieuse d’inspiration et d’innovation. Cela est démontré à travers des exemples concrets de projets de conception qui ont mal tourné mais qui ont finalement abouti à des résultats positifs.

À la fois livre photo et guide, ce livre utilise plus de 150 exemples visuels de la collection de Kessels pour montrer comment accepter les erreurs peut conduire à des percées dans l’art, le design, l’architecture, la photographie et la conception de produits. Cela vous incitera à considérer les erreurs non pas comme des revers mais comme des opportunités de nouvelles idées, d’innovation et de perspectives uniques.

Ce livre fondateur du designer suisse Josef Müller-Brockmann fournit une introduction claire et concise aux systèmes de grille et à la manière dont ils peuvent créer de l’ordre, de la clarté et une hiérarchie dans la communication visuelle.

Müller-Brockmann est connu pour son style de design minimaliste et épuré. Il fournit ici des lignes directrices détaillées sur divers systèmes de grille, allant de 8 à 32 champs, et leur application dans différents types de projets, y compris la conception 3D. Il comprend des instructions précises sur la manière de travailler conceptuellement et pratiquement avec ces grilles, ce qui en fait une ressource essentielle pour les professionnels du domaine.

Identity Designed est un guide complet sur le processus de création d’identités visuelles. Il couvre tout, du développement d’une stratégie de marque à la conception de logos, de typographies et d’autres éléments de marque.

Le livre décrit le processus de création de marque visuelle du début à la fin et explique son importance dans les entreprises modernes. L’auteur donne un aperçu de l’histoire et des pratiques contemporaines du branding, proposant des stratégies de recherche, de génération d’idées, de mise en œuvre de conception et de satisfaction du client. Chaque chapitre comprend des études de cas avec les principaux points à retenir, ce qui en fait un guide pratique pour créer et maintenir des identités de marque efficaces.

Avec les contributions de grands studios comme OCD, Robot Food et Freytag Anderson, ce livre sert à la fois de manuel pratique et d’inspiration pour les professionnels du design et les entrepreneurs.

Ce livre classique d’Ellen Lupton est un guide essentiel pour quiconque travaille avec la typographie dans la communication visuelle. Il explore les principes clés de la typographie, couvrant des sujets tels que les polices de caractères, les familles de caractères, le crénage, le suivi, les grilles et les principes de mise en page. Il explique à la fois les règles de la typographie et comment les briser de manière créative.

Ce livre vous aidera à choisir les polices adaptées à vos projets et à les utiliser efficacement pour créer un fort impact visuel. Les caractéristiques notables de la troisième édition incluent une plus grande variété de polices, y compris des polices conçues par des femmes et des designers BIPOC, ainsi que des polices open source comme celles de Google et d’Adobe.

Publié initialement en 1992, The Elements of Typographic Style est un texte classique qui explore l’histoire et la théorie de la typographie. S’étant imposé comme une norme dans son domaine, il constitue le manuel de la plupart des presses universitaires américaines, un texte universitaire standard et un ouvrage de référence dans les studios de designers du monde entier.

Transmettant des connaissances pratiques, théoriques et historiques, ce guide de style magistral est un incontournable pour les graphistes, les éditeurs ou toute personne travaillant avec des pages imprimées en utilisant des méthodes numériques ou traditionnelles.

Ce livre est un recueil d’essais sur l’histoire et la culture de la typographie. C’est une lecture fascinante qui vous aidera à apprécier l’art et l’artisanat de la typographie.

Ce livre du designer Ruben Pater est idéal pour ceux qui souhaitent comprendre les dimensions sociales, éthiques et économiques du design graphique et pour ceux qui cherchent à explorer des pratiques de conception plus conscientes et critiques.

Il explore la relation profonde entre le design graphique et le capitalisme, analysant comment ce domaine a joué un rôle déterminant dans le soutien des systèmes économiques, de la création de publicités et d’interfaces au développement de devises et de graphiques d’information. Il se demande ensuite si une conception graphique éthique est même possible sous les contraintes du capitalisme. Tout cela peut sembler assez fastidieux, mais Pater utilise un langage clair et des exemples visuels pour explorer son sujet.



















Why Fonts Matter est une exploration multisensorielle de la typographie et de sa profonde influence sur le design et la communication. L’auteur Sarah Hyndman, graphiste et universitaire, explore la manière dont les polices affectent nos perceptions, nos émotions et nos comportements. À travers une combinaison de recherches et d’exemples pratiques, elle illustre le rôle essentiel que joue la typographie dans la transmission des messages et dans l’élaboration des expériences.

Le livre examine comment différentes polices de caractères peuvent évoquer des sentiments et des associations spécifiques, influençant tout, de l’image de marque à la lisibilité. L’auteur utilise une gamme d’idées sensorielles, couvrant des aspects tels que le son, le goût et la texture, pour mettre en évidence l’impact multiforme de la typographie sur notre vie quotidienne.

Palette Perfect est un guide sur la théorie et la psychologie des couleurs, des compétences qui vous aideront à choisir les bonnes couleurs pour vos créations et à les utiliser efficacement. En se concentrant sur l’utilisation créative et stratégique de la couleur dans l’illustration, le graphisme et la conception de produits, il explore comment les combinaisons de couleurs transmettent des émotions et comment elles peuvent affecter les choix de conception.

Le livre considère également les différences culturelles dans la perception des couleurs. Il organise son contenu par groupes de couleurs, identifiés à l’aide de codes CMJN, RVB et HEX, ainsi que d’ambiances associées aux différents moments de la journée. Présentant des projets de designers et illustrateurs internationaux de renom, il fournit des exemples de combinaisons de couleurs innovantes et explique les significations que chacune véhicule.



















Ce livre de Michael Bierut est une exploration perspicace des diverses applications du design graphique dans des contextes contemporains. Protégé de la légende du design Massimo Vignelli et associé du bureau new-yorkais de Pentagram, Michael s’appuie sur sa longue carrière pour présenter un large éventail de projets de design, mettant l’accent sur une approche éclectique plutôt qu’une idéologie singulière.

Cette édition révisée et augmentée comprend de nouveaux projets pour des clients de premier plan tels que Mastercard et The Poetry Foundation, ce qui en fait une ressource à la fois inspirante et faisant autorité pour les graphistes, les étudiants et toute personne intéressée par le domaine. Avec un total de 833 illustrations en couleurs, il constitue un guide complet des possibilités du design graphique pour atteindre divers objectifs, depuis la vente et l’explication jusqu’à l’évocation d’émotions.





























Où s’arrête le design et où commence l’art ? Design as Art est un livre classique sur la philosophie du design, qui vous aidera à réfléchir au design de manière nouvelle et innovante.

Dans ce livre réfléchi et illustré, l’auteur Bruno Munari – une figure centrale du paysage du design du XXe siècle – affirme que les designers ont le rôle unique de reconnecter l’art avec le public, transformant ainsi la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. Il examine divers sujets, tels que les lampes, les panneaux routiers, la typographie, les affiches, les livres pour enfants, la publicité, les voitures et les chaises, offrant ainsi un aperçu de la manière dont le design influence notre vie quotidienne.

Tout au long du livre, il encourage les lecteurs à élargir leur conscience perceptuelle et à apprécier les possibilités artistiques inhérentes au design. Ce titre est idéal pour toute personne souhaitant comprendre comment le design contribue à façonner nos expériences visuelles et sensorielles.