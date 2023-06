Hotline de la police pour réserver des bobbies sur le rythme, promet le favori de Tory Mayoral

Les Londoniens FEARFUL recevront une ligne d’assistance téléphonique sur les comportements antisociaux pour réserver des bobbies pour patrouiller dans leur région, a promis aujourd’hui le favori du maire conservateur.

Dan Korski, 46 ans, dit qu’il peut faire des percées majeures dans les bastions travaillistes du centre-ville de Londres en revenant à l’essentiel sur les flics, le crime et les bus qui circulent à l’heure.

Korski a tout raconté sur la façon dont la bataille de sa femme contre une tumeur au cerveau l’a inspiré à courir pour faire une différence

L’actuel favori des conservateurs a révélé à quel point il craignait de laisser son fils de neuf ans, Noah, se rendre chez ses amis au cas où il deviendrait victime d’un Londres sans loi.

Il a admis: « C’est quelque chose qui m’inquiète beaucoup et dont je ne veux pas m’inquiéter.

« Au Japon, vous pouvez réserver des patrouilles et des visites de police, et prendre rendez-vous.

« Nous devons revenir à plus de policiers et à une force de police basée sur les arrondissements.

« Vos agents savent-ils vraiment ce qui se passe dans votre communauté ? »

L’ancien conseiller politique n ° 10 devenu homme d’affaires est l’un des trois finalistes qui se disputent la nomination des conservateurs pour affronter Sadiq Khan à Londres l’année prochaine.

Dans une interview révélatrice avec The Sun, il révèle comment sa femme a surmonté une terrifiante tumeur au cerveau, comment il est tombé amoureux de Londres lorsque ses parents réfugiés ont déménagé ici et son plan pour « rendre Londres encore plus belle ».

Il a promis:

Les chambres ciblent les maisons pour offrir aux Londoniens les maisons familiales qu’ils méritent, pas seulement de minuscules studios

Pour ralentir les quartiers à faible trafic, augmenter les bus et faire fonctionner le système de transport de Londres comme une horloge

Pour défendre les entreprises, régler les problèmes financiers de TfL et distribuer des alarmes antivol à chaque retraité

Il a révélé qu’il avait également été victime d’un crime – se faisant entailler son vélo trois fois avant de renoncer à les récupérer.

L’homme d’affaires Korski – qui a fait des vagues avec sa politique radicale d’éteindre les feux rouges de Londres la nuit – a déclaré aux lecteurs de Sun qu’il était un bourreau de toute une vie qui comprenait leurs préoccupations concernant la spirale des coûts et en avait marre de la politique comme d’habitude sous Sadiq Khan.

Il a déclaré: « Je suis né au Danemark de parents réfugiés polonais, je suis arrivé à Londres à l’âge de 10 ans et j’ai été renversé par l’excitation, les lumières, tout.

« Je savais que je voulais vivre à Londres et être un Londonien. »

Dan Korski a juré de faire passer le crime en premier s’il se rend à l’hôtel de ville

Mais des années plus tard, « les gens sentent que la ville ne fonctionne plus pour eux » et il y a « un millier de petits obstacles qui se dressent pour les empêcher » de vivre leur vie, dit-il.

Son attitude d’approche sensée le verra plaire aux Londoniens laissés pour compte, tout comme les conservateurs de 2019 se sont emparés du mur rouge du Labour, a-t-il affirmé.

Korski a ajouté: « Je parle au Red Wall de Londres, de gens qui en ont marre … tellement frustrés que les choses ne fonctionnent pas, et ne sont plus convaincus qu’un autre politicien peut le réparer. »

Et il a tout raconté sur la façon dont le diagnostic de tumeur au cerveau de sa femme a transformé sa vision de la vie et lui a donné envie de se présenter à la mairie pour changer les choses.

Il a révélé: « C’était dévastateur pour nous.

« Vous êtes assis là, quel que soit votre succès professionnel, quel que soit le nombre d’amis que vous vous êtes fait, aussi belle que soit votre maison, les yeux rivés sur l’abîme terminal.

« Cela nous a beaucoup appris à la fois sur la valeur de la vie et sur la philosophie de la saisir. Si vous pensez que quelque chose doit être fait, faites-le.

« Vous ne pouvez pas toujours être l’intendant du navire de la vie. »

Korski, qui affronte l’avocat Moz Hossain et le vétéran de l’hôtel de ville, Susan Hall, a juré que son expérience de la vie réelle en créant des affaires, en créant une politique qui fonctionne et même en tirant des pintes a fait de lui un Londonien auquel tout le monde peut s’identifier.

Il a déclaré: « Les Londoniens peuvent s’identifier à quelqu’un qui peut travailler dur, qui n’est pas né dans le succès … J’ai greffé … J’ai tiré des pintes à Twickenham, vendu des cravates à Harrods et fait beaucoup de travaux peu recommandables pour m’aider payer le loyer. Les Londoniens respectent ça. »

Il a juré qu’il était celui qui redonnait espoir à Londres, ajoutant: « Je suis la politique de l’espoir, de l’aspiration, de l’inspiration, c’est ce que j’essaie de capturer avec ce rêve londonien – pas la politique de la négativité ».

Ce dont la capitale a vraiment besoin, c’est d’un homme d’affaires, et non d’un autre avocat devenu politicien, pour s’occuper des problèmes de la ville.

Khan, qui a déjà dirigé Londres pendant huit ans, « n’est pas particulièrement intéressé par les affaires », dit Korski.

Il a poursuivi: « Ils n’ont pas l’impression d’avoir un maire qui les défend, les soutient, qui est enthousiasmé par ce qu’ils font. Il veut leurs impôts mais ne veut pas en parler.

« Les entreprises de la ville vont trouver un grand ami et allié (avec moi) qu’il n’y a jamais eu à la mairie. »