Hôtes et invités se démènent après l’annulation de centaines de réservations Airbnb à Toronto

Près d’une semaine après que Brandon Wall a perdu toutes les réservations Airbnb de ses invités sans avertissement, il travaille toujours à les modifier et a du mal à obtenir l’aide d’Airbnb pour résoudre le problème.

Vendredi, Wall a reçu un e-mail paniqué d’un invité demandant pourquoi sa réservation avait été annulée. Il s’est connecté et a découvert que toutes ses réservations avaient disparu et que sa liste Airbnb, qui était active depuis six ans, a été supprimée.

“Cela a été incroyablement frustrant. C’était extrêmement écrasant le premier jour”, a déclaré Wall.

Wall n’est pas n’importe quel hôte Airbnb ordinaire, c’est ce que l’entreprise appelle un “superhost” – quelqu’un qui est bien établi et un le plus performant sur la plateforme.

Mais il a quand même dû tout laisser tomber et passer des heures à essayer de refaire les réservations tout en essayant de régler le problème avec Airbnb et la ville de Toronto (les hôtes Airbnb doivent s’inscrire auprès de la ville).

“Tous ces invités sont suspendus pour sécher et mis dans de très mauvaises situations”, a déclaré Wall.

Wall répertorie son sous-sol sur Airbnb depuis six ans et dit qu’il pourrait envisager d’envisager d’autres options de location à court terme après son expérience avec les annulations. (Soumis par Brandon Wall)

La ville dit avoir récemment reçu près de 100 demandes d’hôtes comme Wall dont les réservations ont été annulées. CBC Toronto s’est entretenu avec une poignée d’entre eux qui ont partagé une histoire similaire: toutes leurs réservations ont été brusquement annulées, la ville a confirmé que leurs inscriptions étaient valides, Airbnb n’a pas été utile pour résoudre le problème et les hôtes se sont efforcés de le régler tout en essayant pour apaiser les invités potentiels.

Les hôtes, avec l’aide des responsables de la ville, ont finalement découvert que la cause probable était une différence mineure entre la façon dont leur adresse est indiquée sur leur inscription à la ville de Toronto et la façon dont elle apparaît sur leur profil Airbnb.

Cela a conduit la ville à signaler les hôtes enregistrés après avoir effectué un audit de conformité de location à court terme. La ville a envoyé les profils à Airbnb, et au lieu de contacter les hôtes pour corriger l’erreur d’écriture, la société a automatiquement annulé toutes leurs réservations.

Le client a dû réserver un hôtel après 2 annulations

Dans le cas de Phillip Tallman, le numéro d’appartement du superhôte Airbnb figurait sur une ligne différente dans l’un de ses profils, ce qui a obligé Airbnb à annuler ses 46 réservations, y compris une personne qui devait arriver le lendemain d’Angleterre.

“Je dirais que nous avons probablement perdu 10% de nos réservations que nous n’avons jamais récupérées”, a déclaré Tallman. “[Guests] qui a juste dit: ‘J’ai fini, je suis sorti, je ne viens pas à Toronto.'”

Sandra Schott a réservé un Airbnb pour un voyage à Toronto depuis la Pennsylvanie pour voir un concert plus tôt ce mois-ci. Après que sa réservation ait été brusquement annulée en juin, elle a réservé un autre séjour, qui a également été annulé par Airbnb.

Elle dit avoir contacté l’entreprise, mais n’a pas reçu de réponse.

“Cela devient juste un peu frustrant, surtout quand vous avez quelque chose à faire à une certaine date”, a déclaré Schott.

“J’ai commencé à chercher des hôtels dans la région et ce n’était pas faisable, alors nous nous sommes retrouvés dans un hôtel à North York.” elle a ajouté.

Sandra Schott est photographiée dans les jardins botaniques de Toronto lors de sa visite plus tôt ce mois-ci. Elle a fini par réserver un hôtel après l’annulation de deux de ses réservations Airbnb. (Soumis par Sandra Schott)

Airbnb n’a pas répondu aux questions de CBC Toronto, mais a fourni une déclaration indiquant que la ville de Toronto “est chargée d’identifier les annonces non éligibles à l’exploitation, et la ville a récemment exercé cette autorité, affectant certains hôtes de la communauté”.

La société basée à San Francisco a également déclaré que “bien que l’application soit entièrement contrôlée par les responsables de la ville”, elle travaille avec les hôtes, les invités et la ville pour trouver une “solution de bon sens”.

Les clients obligés de payer plus de frais pour les réservations annulées

Wall dit qu’après avoir rétabli son compte et alors qu’il essayait de réserver à nouveau ses premiers invités, il a reçu un flot de demandes de nouvelles personnes demandant des réservations. D’autres hôtes ont vécu la même expérience et disent qu’ils pensent que cela est dû aux centaines d’invités qui ont été laissés pour compte en essayant de récupérer n’importe quel Airbnb disponible.

Wall a depuis fermé ses rendez-vous alors qu’il réserve à nouveau manuellement ses invités. Il respecte leur prix initial, mais plusieurs invités sont obligés de payer plus depuis qu’Airbnb a augmenté certains frais pour les mêmes réservations.

Un invité de Tallman dont la réservation a été annulée deux fois et qui devait payer plus pour la même réservation a envoyé des messages de colère à Tallman l’accusant d’essayer de faire du profit et de le traiter de “racaille” et de “honte”.

“Vous êtes un individu moralement corrompu à qui je souhaite la misère”, a écrit l’invité.

Captures d’écran des messages que Phillip Tallman a reçus d’un invité après que la réservation a été annulée deux fois par Airbnb. (Fourni/Phillip Tallman)

Laura King prévoit de visiter Toronto depuis le Royaume-Uni en septembre et a réservé avec Airbnb pour la première fois dans la propriété de Wall. Après avoir reloué sa réservation annulée, elle a dû payer 60 $ de frais supplémentaires. Elle dit qu’Airbnb lui a dit que l’entreprise ne pouvait rien y faire.

“Cela nous a beaucoup stressés”, a-t-elle déclaré. “Cela a évidemment causé un peu de drame, mais heureusement, l’hôte a été très, très réactif. Cela a donc rendu les choses beaucoup plus faciles des deux côtés.”

Réservations annulées par Airbnb plus d’une fois

Wall a finalement découvert que son profil Airbnb incluait le terme “entrée séparée de la suite au sous-sol” dans le cadre de l’adresse, mais pas sur son enregistrement de ville. Il a essayé de le faire changer sur son profil Airbnb, mais après plusieurs appels téléphoniques et plus de 30 messages avec le personnel d’Airbnb, il n’a pas eu de chance.

Un message d’Airbnb à Wall mardi indique que l’entreprise ne peut pas changer son adresse sur son profil et suggère à Wall de contacter plutôt le bureau de location à court terme de Toronto.

Wall craint que s’il ne peut pas faire changer son adresse avant que la ville n’effectue son prochain audit, toutes les réservations qu’il a passées des heures à modifier seront à nouveau annulées.

“Je ne peux pas imaginer devoir recommencer”, a-t-il déclaré en apprenant que c’était arrivé à d’autres hôtes.

Les réservations de Tallman ont d’abord été annulées en juin et de nouveau en juillet après avoir réservé des invités.

La liste Airbnb de Phillip Tallman dans le quartier de Cabbagetown à Toronto. Il dit qu’Airbnb a annulé toutes ses près de 50 annonces en juin, puis l’a refait après avoir réservé la plupart des invités. (Soumis par Phillip Tallman)

La ville de Toronto indique que pour s’assurer que les annonces de location à court terme ne sont pas signalées lors des audits, les hôtes doivent s’assurer que les informations contenues dans leur annonce correspondent “exactement” à l’enregistrement de leur ville.

La ville a également publié une annonce sur son site Web de location à court terme cette semaine avec des informations pour les hôtes après des dizaines de demandes de renseignements sur la question.

“Tous ces hôtes ne sont que des intermédiaires ici. [We] continue de se faire dire d’aller et venir”, a déclaré Wall.

“Quelqu’un d’Airbnb doit parler au téléphone avec quelqu’un de la location à court terme de Toronto et trouver une solution.”

S’ils ne le font pas, Wall dit qu’il pourrait envisager d’autres options de réservation de location à court terme.