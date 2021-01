SATURDAY Night Live est à peu près à la moitié de sa 46e saison, mais n’a pas encore fait ses débuts en 2021.

L’émission emblématique de fin de soirée de NBC a fait ses débuts en 1975.

Artistes SNL 2021

Joe Biden deviendra le 46e président des États-Unis le 20 janvier – et on pense que la 46e saison de Saturday Night Live reprendra le 30 janvier.

Ce sera le premier SNL de 2021.

13 février – Nathaniel Rateliff se produira

6 février – Phoebe Bridges se produira

30 janvier – Machine Gun Kelly se produira

SNL accueille 2021

Le premier spectacle SNL devrait avoir lieu le 30 janvier.

13 février – Regina King accueillera

6 février – Dan Levy accueillera

30 janvier – John Krasinski accueillera

Qui a hébergé en 2020?

Il y avait quelques hôtes SNL à retenir pendant une année 2020 mouvementée.

La star de Star Wars, Adam Driver, a épaté le public le 25 janvier et le funnyman John Mulaney organisé le 29 février dans l’un des derniers spectacles prépandémiques – et également présenté en octobre.

Chris Rock a ouvert la saison 46 le 3 octobre et Adele l’a accueilli le 24 octobre et est apparu dans un croquis de baccalauréat inoubliable.

La pandémie de coronavirus a forcé l’émission en mode rester à la maison, mais Brad Pitt a été nominé pour un Emmy Award après son tour de star en tant que Dr Anthony Fauci.

Acteur et comédien Jim Carrey a repris le flambeau de dépeindre Joe Biden, mais abandonné le rôle pendant la saison 46.

L’ancienne membre de la distribution Kristen Wiig a clôturé 2020 avec des fonctions d’hébergement.

Qui a joué en 2020?

Halsey et Justin Bieber a contribué à amener la nouvelle année avec des performances au début de 2020.

Chris Martin et Miley Cyrus tous deux ont chanté lors des émissions non conventionnelles au foyer après l’aggravation de la pandémie de coronavirus.





Morgan Wallen a été démarré à partir de l’horaire du spectacle pour avoir violé le protocole du coronavirus mais aurait une chance de se produire en décembre.

Il s’est excusé pour l’erreur de jugement.

Bieber était un invité musical en octobre, et les deux derniers spectacles mettaient en vedette Bruce Springsteen & the E-Street Band et Dua Lipa.