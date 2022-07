Hotels.com veut vous payer des milliers pour aller à la plage, visiter des hôtels

Qui ne voudrait pas être payé pour s’asseoir sur une plage et siroter une boisson fraîche ? Ce rêve pourrait devenir réalité si vous participez à un nouveau concours de Hotels.com.

Le site de réservation d’hôtels est à la recherche d’un “Retro Beach Motelier” qui sera payé 15 000 $ pour visiter les “10 meilleurs motels de plage rétro” de la société à travers les États-Unis cet été. L’argent comprend une allocation de voyage de 10 000 $ – les hôtels sont dispersés à travers le pays, de la Floride et du Maine à l’État de Washington et au sud de la Californie – et un “salaire” de 5 000 $ à dépenser pour tout ce que vous voulez pendant vos voyages.

Hotels.com indique qu’il équipera également le gagnant du concours d’un écran solaire, de parapluies, de lunettes de soleil vintage, d’une glacière, d’une radio AM/FM à énergie solaire et d’un appareil photo polaroïd rétro. La seule exigence pour le gagnant : utiliser cet appareil photo pour documenter le voyage “pour les générations futures”.