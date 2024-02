Hôtels, appartements et musées font partie d’ajouts radicaux et de changements dans le quartier des divertissements

L’ouverture officielle tant attendue de l’hôtel Loews Arlington de 888 chambres, le 13 février, n’est que le plus récent d’un certain nombre de développements dans le quartier des divertissements – si nombreux qu’il est facile de perdre la trace de ce qui se passe quand. Ou ensuite. Ceci dit, voici un bref aperçu des événements/tendances du quartier :

Hôtel Löws – Oui, c’est enfin ouvert. Cette installation unique est la première du genre, dans la mesure où elle est située entre deux sites sportifs majeurs : les Texas Rangers jouent au Globe Life Park de l’autre côté de la rue, et les Cowboys de Dallas donnent le coup d’envoi au stade AT&T, à deux pâtés de maisons à l’ouest. En plus de toutes ces chambres, l’hôtel offrira un centre de congrès, 200 000 pieds carrés d’espace de réunion intérieur, 66 000 pieds carrés d’espace extérieur, comprenant une pelouse pour événements, ainsi que cinq restaurants, un spa et un centre de remise en forme. Il sera également relié au Loews de 200 chambres de l’autre côté de Randol Mill Road via une passerelle.

Musée d’art d’Arlington – Le musée déménage de son bâtiment de longue date du centre-ville de Main Street vers un nouvel espace beaucoup plus grand – 48 000 pieds carrés – dans l’ancien bâtiment du centre de congrès d’Arlington, aujourd’hui le stade Esports et le centre d’exposition, situé juste au nord du stade Choctaw et du futur stade national. Musée de la Médaille d’Honneur.

Nouvel emplacement du musée d’art d’Arlington au stade Esports et au centre d’exposition dans le quartier des divertissements d’Arlington, le 12 février 2023. (Camilo Diaz | Arlington Report) ” data-medium-file=”https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?fit=300%2C200&quality=89&ssl=1″ data- classe large-file=”https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?fit=780%2C520&quality=89&ssl=1″ alt=”” =”wp-image-106995″ srcset=”https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?resize=1024%2C683&quality=89&ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?resize=300%2C200&quality=89&ssl=1 300w, https://i0.wp .com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?resize=768%2C512&quality=89&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp- content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?resize=1536%2C1024&quality=89&ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658 -scaled.jpg?resize=2048%2C1365&quality=89&ssl=1 2048w, https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?resize=1200% 2C800&quality=89&ssl=1 1200w, https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?resize=1568%2C1045&quality=89&ssl=1 1568w, https : //i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?resize=400%2C267&quality=89&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/fortworthreport .org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?resize=706%2C471&quality=89&ssl=1 706w, https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/ 2024/02/DSCF1658-scaled.jpg?w=2340&quality=89&ssl=1 2340w, https://i0.wp.com/fortworthreport.org/wp-content/uploads/2024/02/DSCF1658-1024×683.jpg?w =370&quality=89&ssl=1 370w” tailles=”(largeur maximale : 780px) 100vw, 780px” data-recalc-dims=”1″/> Nouvel emplacement du musée d’art d’Arlington au stade Esports et au centre d’exposition dans le quartier des divertissements d’Arlington, le 12 février 2023. (Camilo Diaz | Arlington Report)

Pourquoi ce changement de lieu ? Le musée espère attirer une partie des près de 15 millions de visiteurs annuels du quartier des divertissements et devenir ainsi un pilier du tourisme culturel.

La date d’ouverture est le 30 mars, avec une triple exposition. L’un des trois est le Mois annuel de l’art de la jeunesse de l’AISD. exposition présentant les créations d’environ 500 étudiants aspirant à devenir artistes.

Au programme également de l’ouverture : une visite immersive « Pompéi : la ville immortelle » une exposition avec de nombreux nouveaux artefacts et une exposition axée sur le réchauffement climatique, « One Point Five Degrees », mettant en vedette l’artiste américain Adam Fung et l’artiste canadienne Sabrina Ratté.

Musée National de la Médaille d’Honneur : Ouvert en mars 2025, le musée sera dédié à l’héritage, aux histoires et aux impacts des récipiendaires de la Médaille d’honneur. Doté d’une architecture remarquable et accrocheuse (le bâtiment a la forme d’une médaille elle-même), l’empreinte du musée s’étendra sur 100 000 pieds carrés sur 5 acres de front de mer. Quelque 31 000 pieds carrés seront consacrés aux galeries d’exposition, en plus des espaces pour les mémoriaux, les cérémonies, les réunions et les symposiums.

L’ouverture ce mois-ci de l’hôtel Loews Arlington de 888 chambres dans le quartier des divertissements, en haut à gauche, fait partie d’une série de projets lancés et modifiés au cours des 15 prochains mois. Il s’agit notamment du National Medal of Honor Museum, en haut à droite, d’un nouveau complexe d’appartements de luxe appelé One Rangers Way, en bas à gauche, et des utilisations évolutives de l’ancien stade de baseball, désormais appelé Choctaw Stadium. (OK Carter | Rapport Arlington)

Stade Choctaw : Plutôt que d’aplatir l’ancien stade de baseball, la ville a choisi de l’utiliser à d’autres fins, allant des restaurants et installations de coworking aux bureaux d’entreprise – et aux sports professionnels. Le déménagement du siège de Six Flags, et ses implications ultérieures, est l’un des nombreux développements majeurs à noter à mesure que cette stratégie de réutilisation évolue (voir ci-dessous).

Siège social de Six Flags : À l’automne 2023, Cedar Fair et Six Flags Entertainment Corp. ont conclu un accord de fusion, avec l’intention de déplacer le siège social du Choctaw Stadium à Charlotte, en Caroline du Nord. Étant donné qu’Arlington avait déjà encouragé l’emplacement à Choctaw, il pourrait y avoir des implications économiques et juridiques. reste à explorer. Selon un haut responsable d’Arlington, la ville pourrait exiger une indemnisation substantielle.

Football professionnel : Le nouveau Ligue unie de football consolide l’ancienne USFL et XFL, les Arlington Renegades devenant l’une des huit équipes de la ligue. L’ancien entraîneur des Oklahoma Sooners, Bob Stoops, dirigera l’équipe, qui a remporté le championnat de la ligue la saison dernière. Et oui, les matchs seront télévisés. La saison commence le 30 mars.

Appartements One Rangers Way : Oui, le projet de construction en face du musée de la Médaille d’Honneur est Une voie pour les Rangers, un projet de 299 unités des Cordish Companies et des Texas Rangers. La date d’achèvement n’est pas définitive, mais elle devrait être relativement précoce l’année prochaine.

Les appartements sont haut de gamme et, sans aucun doute, chers, mais ils sont dotés de nombreux équipements, notamment une piscine de style complexe, des installations de remise en forme et un bar résident intérieur-extérieur. Les locataires probables peuvent inclure des athlètes jouant sur des sites à proximité ou simplement des personnes qui apprécient et peuvent se permettre la proximité d’événements sportifs professionnels, de concerts et d’autres activités proposées au Globe Life ou au stade AT&T.

Centre commercial Lincoln Square : Le vaste centre commercial situé à l’angle sud-ouest de Collins Street et de la I-30 a connu des jours meilleurs, mais il doit maintenant faire l’objet d’une rénovation majeure dans le cadre d’un projet baptisé Anthem. Certains des bâtiments existants seront rasés, tandis que d’autres seront conservés pour divers usages, mais l’idée générale est de convertir le centre en un quartier de vie, de travail et de loisirs accessible à pied avec des bâtiments à usage mixte ; vente au détail; Restaurants; les équipements communautaires, y compris les espaces verts ; environ 600 appartements ; et un hôtel qui n’a pas encore été nommé.

Anthem est visualisé comme une sorte de passerelle vers le quartier des divertissements. La construction ne commencerait probablement pas avant 2025. Le promoteur est Trademark Property Co..

Hôtel Sheraton Arlington: Responsables de la société hôtelière Loews, acheteurs du Sheraton, a récemment rencontré le conseil municipal pour discuter d’un nouvel hôtel de 500 chambres d’une valeur de 410 millions de dollars sur le site. La proposition comprend environ 40 millions de dollars d’incitations de la part de l’Arlington Economic Development Corp. et de la ville, dont la plupart seraient investies dans un parking couvert de 735 places appartenant à la ville.

Le garage serait également relié au stade Esports adjacent et au bâtiment du musée d’art d’Arlington (l’ancien centre de congrès d’Arlington). Environ 25 000 pieds carrés d’espace de réunion feraient également partie du projet. Il n’y a pas de calendrier de construction. Cela signifie-t-il qu’il y aurait pas moins de trois hôtels Loews dans le quartier des divertissements ? En effet, c’est le cas.

