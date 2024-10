Hôtel transitoire TOU / Architectes Hitotomori + architectes arinco

© Hiroki Kawata

Description textuelle fournie par les architectes. Le troisième étage du salon de coiffure « le hinc » présente l’aménagement intérieur de leur lieu d’hébergement « TOU ». Le « Wa » (和- « harmonie ») recherché par TOU n’est pas le style japonais traditionnel. Nous interprétons le « Wa » qu’ils recherchent comme l’équilibre créé par des éléments uniquement individuels et intrinsèques.

Plan

En triant et en évaluant soigneusement le potentiel du bâtiment existant, nous contrôlons l’environnement pour créer une harmonie en le confrontant à divers produits et œuvres d’art tout en préservant l’individualité de chaque élément. Par exemple, même la texture du mur du bâtiment voisin, qui apparaît sous la lumière naturelle, est prise en compte de la même manière.

Sans modifier la disposition des cloisons de séparation de la résidence existante, nous avons supprimé les finitions et réédité l’espace pour lui offrir de nouvelles fonctions et une nouvelle valeur en tant qu’hébergement. Nous pensons avoir créé quelque chose de sans précédent : un hébergement qui ressemble à un hybride d’une maison et d’un établissement d’hébergement.