Hôtel somalien : un homme armé tue 20 personnes dans une attaque

MOGADISCIO, Somalie –

Des militants islamistes ont pris d’assaut un hôtel de la capitale somalienne, se livrant à un échange de tirs de plusieurs heures avec les forces de sécurité qui a fait au moins 20 morts, selon la police et des témoins.

En outre, au moins 40 personnes ont été blessées lors de l’attaque de vendredi soir et les forces de sécurité ont sauvé de nombreuses autres personnes, dont des enfants, de la scène du célèbre hôtel Hayat de Mogadiscio, ont-ils déclaré samedi.

L’attaque a commencé par des explosions à l’extérieur de l’hôtel avant que les hommes armés n’entrent dans le bâtiment.

Les forces somaliennes tentaient toujours de mettre fin au siège de l’hôtel près de 24 heures après le début de l’attaque. Des coups de feu pouvaient encore être entendus samedi soir alors que les forces de sécurité tentaient de contenir les derniers hommes armés qui se seraient terrés au dernier étage de l’hôtel.

Le groupe islamiste extrémiste al-Shabab, qui a des liens avec al-Qaida, a revendiqué la responsabilité de l’attaque, la dernière de ses fréquentes tentatives de frapper des endroits visités par des responsables gouvernementaux. L’attaque contre l’hôtel est le premier incident terroriste majeur à Mogadiscio depuis que le nouveau dirigeant somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a pris le pouvoir en mai.

Dans un message sur Twitter, l’ambassade des États-Unis en Somalie a déclaré qu’elle “condamne fermement” l’attaque contre le Hayat.

“Nous adressons nos condoléances aux familles des êtres chers tués, souhaitons un rétablissement complet aux blessés et promettons un soutien continu à la #Somalie pour tenir les meurtriers responsables et construire quand d’autres détruisent”, a-t-il déclaré.

Il n’y avait pas de mot immédiat sur l’identité des victimes, mais on pense que beaucoup sont des civils.

Mohamed Abdirahman, directeur de l’hôpital Madina de Mogadiscio, a déclaré à l’AP que 40 personnes y avaient été admises avec des blessures ou des blessures résultant de l’attaque. Alors que neuf ont été renvoyés chez eux après avoir été soignés, cinq sont dans un état critique aux soins intensifs, a-t-il déclaré.

“Nous étions en train de prendre le thé près du hall de l’hôtel lorsque nous avons entendu la première explosion, suivie de coups de feu. Je me suis immédiatement précipité vers les chambres d’hôtel au rez-de-chaussée et j’ai verrouillé la porte », a déclaré le témoin Abdullahi Hussein par téléphone. « Les militants sont montés directement à l’étage et ont commencé à tirer. J’étais à l’intérieur de la pièce jusqu’à ce que les forces de sécurité arrivent et me sauvent.

Il a déclaré qu’en se rendant en lieu sûr, il avait vu “plusieurs corps allongés sur le sol devant la réception de l’hôtel”.

Al-Shabab reste le groupe extrémiste islamiste le plus meurtrier d’Afrique.

Le groupe s’est emparé d’encore plus de territoire ces dernières années, profitant des divisions au sein du personnel de sécurité somalien ainsi que des désaccords entre le siège du gouvernement à Mogadiscio et les États de la région. Il reste la plus grande menace pour la stabilité politique dans la nation instable de la Corne de l’Afrique.

Contraint de se retirer de Mogadiscio en 2011, al-Shabab revient lentement des zones rurales où il s’est retiré, défiant la présence des casques bleus de l’Union africaine ainsi que les frappes de drones américains visant ses combattants.

Début mai, les militants ont attaqué une base militaire pour les casques bleus de l’UA à l’extérieur de Mogadiscio, tuant de nombreux soldats burundais. L’attaque est survenue quelques jours seulement avant le vote présidentiel qui a ramené Mohamud au pouvoir cinq ans après son élection.