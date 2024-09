Hôtel La Louisiane : Mathilde Marc : Rôles modèles

Jusqu’au 6 octobre, Mathilde Marc expose 25 portraits d’actrices à l’hôtel La Louisiane! Elle les présente comme suit :

Rôles des modèles est une série de portraits, un exercice d’admiration, une aventure humaine et artistique. Ce titre, Model Roles, fait référence au terme inventé par le sociologue Robert King Merton, désignant des personnes dont le parcours ou le travail leur permet de s’identifier, de se projeter. Il y a plusieurs années, après avoir lu deux ouvrages questionnant la représentation des femmes de plus de cinquante ans dans notre société, Best love Rosie de Nuala O’faolain et Sorcières de Mona Chollet, je me suis rendue compte que dans mon propre travail, de photographe et de réalisatrice, j’avais rarement eu l’occasion de faire le portrait de femmes plus âgées. Au même moment, l’association AAFA lançait le manifeste sur le tunnel des actrices de plus de cinquante ans, afin de dénoncer l’invisibilité des femmes au-delà de cet âge, considéré comme fatidique, au cinéma et à la télévision. Discuter de l’âge dans les milieux artistiques est particulièrement délicat et tabou. J’ai voulu considérer la vieillesse et l’expérience comme des atouts, une opportunité de raconter d’autres histoires. Fin 2019, j’ai commencé mes premiers portraits d’actrices de différentes générations, de 50 à 90 ans. Des femmes aux carrières variées, connues ou moins connues, toutes avec l’envie de créer sans entrave, en se réinventant continuellement. Depuis 2022, la représentation des femmes de plus de cinquante ans est devenue un thème récurrent dans les livres et les magazines. Mais sur les couvertures les photographies dites « naturelles » elles sont inexistantes, soit elles sont très retouchées, les signes visibles de l’âge sont effacés, soit ce sont des illustrations. Il y a un gouffre entre cet intérêt universel pour le temps, ses effets sur nos affects, nos corps et sa non-représentation.

Mathilde Marc

Mathilde Marc : Rôles des modèles

Jusqu’au 6 octobre 2024

Hôtel La Louisiane

60, rue de Seine

75006 Paris

