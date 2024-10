Hôtel KALHA · Rénovation du Village « Unico » / CPLUS

© Jing Liu

+ 24





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

1190 m²



Année Année de réalisation de ce projet d’architecture Année:



2024



Photographies

© Jing Liu

Description textuelle fournie par les architectes. Unico, en tant que projet de village de co-développement, vise à offrir une nouvelle possibilité de vie aux habitants de la ville. La première phase de construction concerne plus de 60 cours vacantes, chacune couvrant une superficie allant de 200 à 400 mètres carrés. 45 de ces cours seront utilisées à des fins résidentielles et 10 serviront d’hôtels, avec des installations supplémentaires telles que la salle des fêtes, le temple du Roi Dragon (réception), des ateliers, des restaurants, des gymnases, des toilettes publiques, un bureau Unico et des logements pour le personnel.

© Jing Liu

© Jing Liu

Un village de coteaux né du terroir. La plupart des maisons d’Unico sont proposées aux nouveaux villageois qui envisagent un séjour de longue durée. Cependant, dans le but de construire une communauté villageoise bien connectée et de donner à davantage de citadins la chance de découvrir Unico, le village a également prévu un espace de vie où les visiteurs peuvent séjourner pendant une courte période, à savoir l’hôtel KALHA.

© Capitaine

© Capitaine

Différent des maisons indépendantes disséminées dans le village, l’Hôtel KALHA est un système spatial continu entouré de murs. L’hôtel suit le terrain s’élevant du sud vers le nord et s’étendant horizontalement sur le versant au nord du village. La vue panoramique vers l’est et le sud s’ouvre sur le village et les montagnes.

© Capitaine

© Jing Liu

© Jing Liu

L’ensemble de la construction n’a pas d’axe central clair et le tracé irrégulier conserve la caractéristique de la croissance spontanée du village. Héritant du paysage originel du village de montagne, les 10 chambres d’hôtes présentent 4 élévations différentes selon le dénivelé du site.

© Capitaine

© Capitaine

L’hôtel KALHA semble n’avoir aucune façade principale, quelle que soit la direction, mais plutôt une forme libre et aléatoire. Les chambres individuelles sont regroupées comme un établissement petit mais diversifié. Le village est entouré d’une série de murs et redevient un bâtiment complet. Le mur de la cour en zigzag s’intègre dans le paysage, permettant à l’hôtel de s’intégrer organiquement au vieux village.

© Jing Liu

Plan d’étage

Les murs de la cour et les façades des chambres ont été peints dans une couleur proche du sol du site, ressemblant à des sculptures géométriques poussant naturellement hors de la terre à distance. En même temps, de riches expériences spatiales se déroulent à l’intérieur des murs et entre les cours. Les anciens chemins du village ont été transformés en rues publiques à l’intérieur de l’hôtel, avec des murs purs et des échelles spatiales ouvertes pouvant accueillir des événements publics tels que des expositions, des conférences et même de petites performances. À l’avenir, cette zone s’avérera être l’endroit le plus dynamique de l’hôtel.