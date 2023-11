Hôtel des Grands Voyageurs, Paris Rive Gauche

Hôtel des Grands Voyageurs, le nouvel hôtel lifestyle parisien du vibrant quartier Rive Gauche de Saint-Placide, a ouvert ses portes. L’hôtel de 138 chambres, conçu par des designers de renommée internationale Fabrizio Casiraghi, s’inspire de l’âge d’or du voyage et offrira à ses invités la sensation d’entrer dans la résidence privée d’un collectionneur d’art parisien. Le nouvel hôtel propose un restaurant brasserie chic, un bar clandestin, une salle de sport de style avant-gardiste et de superbes salles de réunion.

Fabrizio Casiraghi, membre du très convoité AD 100, dont le travail comprend des réimaginations d’hôtels de charme tels que l’hôtel La Ponche à Saint-Tropez et des concepts de restaurants comme Drouant à Paris et Bagatelle Beach Club à Mykonos, a incorporé des références fantaisistes à Yves Saint. -Les résidences privées de Laurent et Pierre Bergé. L’hôtel regorge d’une sélection d’œuvres d’art du monde entier, rendant hommage à la place des antiquaires de St-Germain-des-Prés. Les œuvres d’art impressionnantes comprennent des lithographies de Gustav Klimt et Marc Chagall, des miroirs sur mesure de l’artiste Osanna Visconti di Modrone et des sculptures en bas-relief de François Gilles.

Au cœur de l’hôtel se trouve les Grands Voyageurs, une expérience culinaire vibrante sous la forme d’une brasserie transatlantique, témoignage de l’histoire d’amour entre la France et les États-Unis. Le menu combine des influences françaises et américaines avec un menu axé sur les fruits de mer. Les plats comprennent des classiques tels que le pâté en croûte, la sole meunière et la salade Waldorf, tandis que la carte des desserts propose des variantes d’anciens favoris comme la tarte aux pommes servie avec de la crème crue. Les clients sont également invités en bas dans le monde clandestin de Poppy, un bar souterrain intimiste pour des cocktails à déguster tard dans la nuit.

Les chambres d’hôtes, conçues avec une élégance discrète et un charme d’antan, vont des chambres classiques aux suites junior avec des équipements en chambre Diptyque pour une expérience parisienne par excellence. Les espaces supplémentaires comprennent une salle de sport, conçue de manière artistique pour inspirer et restaurer l’esprit ainsi que le corps, deux salles de réunion et un parking privé souterrain.

Les rues historiques voisines de Saint-Placide abritent des bars animés et des destinations gastronomiques d’avant-garde, le tout face à la Rive Gauche. Juste aux portes de l’hôtel se trouvent les destinations shopping les plus prisées de la ville, notamment le grand magasin haut de gamme Le Bon Marché et son compagnon culinaire, La Grande Épicerie.

Les chambres commencent à partir de 300 €/258 £/327 $ par nuit.

Site Internet de l’hôtel