Hôtel de ville de Trump en direct: l’ex-président répète les mensonges électoraux et nie le verdict d’abus sexuels à une foule majoritairement républicaine

Depuis 1h 19h29 HAE La mairie de CNN donne la première chance à Trump de répondre à la découverte d’abus sexuels La mairie de CNN sera la première apparition télévisée de Donald Trump depuis qu’il a été reconnu responsable d’abus sexuels et de diffamation par un jury fédéral à New York mardi. Ne vous attendez pas à de la contrition ; entre autres, l’ancien président a qualifié les verdicts de « honte » quelques minutes après leur prononcé. Comme le rapporte Joan E Greve du Guardian, les curieux parmi le public d’électeurs républicains et non déclarés peuvent encore décider de lui poser des questions à ce sujet : Donald Trump pourrait être confronté à des questions sur le fait d’avoir été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’E Jean Carroll lorsqu’il participera à une mairie de CNN mercredi soir. La mairie intervient juste un jour après qu’un jury l’a reconnu responsable d’abus sexuels et de diffamation, soulignant les menaces juridiques croissantes de l’ancien président dans le cadre de ses efforts pour reprendre la Maison Blanche l’année prochaine. L’ancre de CNN, Kaitlan Collins, animera la mairie à 20 h HE au St Anselm College dans le New Hampshire, où Trump répondra aux questions des électeurs républicains et non déclarés dans l’État à vote anticipé. Les participants à la mairie feront probablement pression sur Trump sur la façon dont il a l’intention de se présenter à la présidence alors qu’il fait face à des menaces juridiques dans plusieurs États. Mardi, un jury de New York a conclu que Trump avait abusé sexuellement de la chroniqueuse conseil E Jean Carroll 27 ans plus tôt, ordonnant à l’ancien président de lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour ses accusations de coups et blessures et de diffamation. Donald Trump pourrait faire face à des questions sur le verdict d’abus sexuels à la mairie de CNN En savoir plus



Les évènements clés

Afficher uniquement les événements clés Veuillez activer JavaScript pour utiliser cette fonctionnalité

il y a 1 m 20h46 HAE Nous venons de frapper la première pause publicitaire de cette mairie de deux heures, mais avant cela, l’animatrice Kaitlan Collins a tenté à plusieurs reprises de faire dire à Donald Trump s’il signerait une interdiction nationale de l’avortement. L’ancien président a dansé autour de la question encore et encore, disant seulement que l’avortement était un « problème très complexe » et qu’il « recherchait une solution » pour cela. Il a également évoqué diverses autres réalisations de son administration, telles que les trois juges conservateurs de la Cour suprême qu’il a nommés. Tous les trois ont signé l’avis de juin dernier annulant Roe contre Wade et permettant aux États d’interdire l’avortement.



il y a 7 mois 20h40 HAE Vérification des faits: Trump a eu la chance de témoigner dans l’affaire Carroll Sam Levin Trump a suggéré à tort que le juge du procès pour abus sexuels et diffamation intenté par l’écrivain Jean Carroll l’avait empêché de produire des preuves, en disant: « Il nous a permis de ne rien mettre. » Trump a à plusieurs reprises fait de fausses déclarations selon lesquelles il n’était « pas autorisé à parler ou à se défendre » lui-même. Mais Trump n’a appelé aucun témoin et n’a pas non plus comparu pendant les deux semaines de procès, sauf lorsque des extraits d’une déposition vidéo de l’année dernière ont été diffusés dans la salle d’audience. Le juge, Lewis A Kaplanque l’ancien président a attaqué à plusieurs reprises, a déclaré à l’équipe juridique de Trump qu’il pouvait déposer une demande de témoignage, mais il a choisi de ne pas le faire. Le jury a conclu que l’ancien président a abusé sexuellement de Carroll, c’est-à-dire l’a soumise à des contacts sexuels avec recours à la force et sans son consentement, et lui a ordonné de payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts.



il y a 11 min 20h36 HAE Trump dément la découverte d’abus sexuels Donald Trump vient d’aborder le verdict d’hier dans un chroniqueur conseil Jean Carrolldu procès civil contre lui, dans lequel un jury fédéral l’a déclaré responsable d’abus sexuels et de diffamation. « Cette femme, je ne la connais pas. Je ne l’ai jamais rencontrée. Je n’ai aucune idée de qui elle est », a déclaré Trump à propos de Carroll, affirmant qu’il avait pris une photo avec Carroll et son mari « il y a des années ».



il y a 16 mois 20h31 HAE Vérification des faits : aucune preuve que les pays envoient des migrants aux États-Unis depuis des « institutions psychiatriques » Sam Levin Trump a affirmé sans preuve que d’autres pays envoyaient des migrants d' »établissements psychiatriques » aux États-Unis. L’ancien président a fait cette affirmation à plusieurs reprises, mais il n’y a aucune preuve à l’appui. La campagne de Trump n’a pas été en mesure d’en produire la preuve, a récemment déclaré CNN signalé. Les groupes anti-immigration ont également déclaré qu’ils ne savaient pas à quoi Trump pourrait faire référence avec ces remarques. CNN a fait une « recherche large » pour toute preuve de cette histoire et n’a rien trouvé. Trump a également déclaré que les États-Unis souffraient de « frontières ouvertes » dans ses premières remarques sur l’immigration. Au contraire, Joe Biden a maintenu bon nombre des politiques de l’administration Trump, provoquant la colère des groupes de défense des droits des immigrés. L’administration Biden a également annoncé récemment qu’elle envoyait 1 500 soldats en service actif à la frontière américano-mexicaine.

Mis à jour à 20h38 HAE

il y a 25 mois 20h23 HAE Trump pardonnerait « de nombreux » émeutiers du 6 janvier Donald Trump dit qu’il pardonnerait « beaucoup » de personnes condamnées pour des crimes liés à la Insurrection du 6 janvier. « Je suis enclin à pardonner à beaucoup d’entre eux. Je ne peux pas dire pour chacun parce que quelques-uns d’entre eux, probablement, sont devenus incontrôlables », a déclaré l’ancien président en réponse à la question d’un électeur républicain dans l’auditoire. « Vous avez deux normes de justice dans ce pays », a poursuivi Trump. « Ma réponse est que je suis très probable, si j’entre, je le ferai très probablement. Je dirais que ce sera une grande partie d’entre eux.

Mis à jour à 20h25 HAE

il y a 29 min 20h18 HAE Vérification des faits: les allégations de fraude électorale de 2020 restent sans fondement Sam Levin Il n’y a aucune preuve de fraude généralisée, et les responsables électoraux à travers les États-Unis, y compris les dirigeants républicains, l’ont réaffirmé à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Les propres efforts de la campagne Trump pour montrer que des milliers de bulletins de vote déposés sous les noms de personnes décédées en Géorgie se sont révélés vides, avec des résultats qui contredisent les affirmations de l’ancien président, a révélé un rapport récent. Il y a aucune preuve dans tout état de fraude ou d’irrégularités ayant affecté les résultats des élections.

Mis à jour à 20h38 HAE

il y a 37 min 20h10 HAE Donald Trump n’a pas perdu de temps pour répéter ses affirmations démenties selon lesquelles les élections de 2020 lui avaient été volées. En réponse à une question de l’hôte Kaitlan Collins pourquoi il devrait être renvoyé à la Maison Blanche compte tenu de l’insurrection du 6 janvier et de son refus de reconnaître sa défaite il y a trois ans, Trump a rapidement basculé dans ses théories du complot souvent répétées sur sa perte pour Joe Biden. « Je pense que lorsque vous regardez ce résultat, et quand vous regardez ce qui s’est passé pendant cette élection, à moins que vous ne soyez une personne très stupide, vous voyez ce qui se passe, beaucoup de gens dans ce public et peut-être quelques personnes comprennent ce que s’est produit était une élection truquée », a déclaré l’ancien président. Collins l’a pressé de reconnaître sa défaite aux élections de 2020. Trump a hésité, passant plutôt à se plaindre de la sécurité des frontières.



il y a 43 mois 20.04 HAE Donald Trump vient de monter sur scène dans le New Hampshire, où il a été accueilli par les applaudissements et les acclamations de la foule, dont certains se sont levés pour applaudir. Tout cela a du sens : Trump reste populaire parmi le GOP, et de nombreux spectateurs sont des partisans du parti.



il y a 47 min 20.01 HAE La mairie de CNN avec Donald Trump commence La mairie de CNN avec Donald Trump a débuté dans le New Hampshire, avec l’ancien président et actuel favori pour la nomination républicaine face aux questions du GOP et des électeurs non déclarés au cours des deux prochaines heures. Attendez-vous à ce qu’ils posent des questions sur tout, de ses positions sur l’avortement et l’aide américaine à l’Ukraine à ses innombrables problèmes juridiques – en particulier le verdict d’abus sexuel rendu hier. Nous allons couvrir l’hôtel de ville comme cela se passe sur ce blog, et être rejoint par Sam Levin du Guardian à Los Angeles, qui se concentrera sur la vérification des faits des déclarations de Trump.

Mis à jour à 20h03 HAE

il y a 1h 19h44 HAE Dans un billet sur sa vérité Réseau social Il y a quelques heures, Donald Trump, ressemblant beaucoup à lui-même, avait ceci à dire à propos de la mairie de CNN : Direction le Grand État du New Hampshire. CNN LIVE, ce soir, 20h00 CNN fait-il son retour, ou est-ce juste une mascarade ? Ils doivent traiter MAGA, le plus grand mouvement politique de l’histoire de notre pays, avec respect. Je pense qu’ils le feront, mais nous le saurons bientôt? Grande opportunité à long terme pour CNN !!!

Mis à jour à 19h56 HAE

il y a 1h 19h29 HAE La mairie de CNN donne la première chance à Trump de répondre à la découverte d’abus sexuels La mairie de CNN sera la première apparition télévisée de Donald Trump depuis qu’il a été reconnu responsable d’abus sexuels et de diffamation par un jury fédéral à New York mardi. Ne vous attendez pas à de la contrition ; entre autres, l’ancien président a qualifié les verdicts de « honte » quelques minutes après leur prononcé. Comme le rapporte Joan E Greve du Guardian, les curieux parmi le public d’électeurs républicains et non déclarés peuvent encore décider de lui poser des questions à ce sujet : Donald Trump pourrait être confronté à des questions sur le fait d’avoir été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement d’E Jean Carroll lorsqu’il participera à une mairie de CNN mercredi soir. La mairie intervient juste un jour après qu’un jury l’a reconnu responsable d’abus sexuels et de diffamation, soulignant les menaces juridiques croissantes de l’ancien président dans le cadre de ses efforts pour reprendre la Maison Blanche l’année prochaine. L’ancre de CNN, Kaitlan Collins, animera la mairie à 20 h HE au St Anselm College dans le New Hampshire, où Trump répondra aux questions des électeurs républicains et non déclarés dans l’État à vote anticipé. Les participants à la mairie feront probablement pression sur Trump sur la façon dont il a l’intention de se présenter à la présidence alors qu’il fait face à des menaces juridiques dans plusieurs États. Mardi, un jury de New York a conclu que Trump avait abusé sexuellement de la chroniqueuse conseil E Jean Carroll 27 ans plus tôt, ordonnant à l’ancien président de lui verser 5 millions de dollars de dommages et intérêts pour ses accusations de coups et blessures et de diffamation. Donald Trump pourrait faire face à des questions sur le verdict d’abus sexuels à la mairie de CNN En savoir plus