Hôtel de Las Vegas, masque, changements de buffet : qu’est-ce qui est différent au milieu de COVID ?

Un voyage post-vaccination dans la fabuleuse Las Vegas peut sembler être un excellent moyen de célébrer un retour à une vie plus régulière, mais ne laissez pas votre planification au hasard.

Bien que beaucoup de choses soient relativement revenues à la normale, si la minute a été chaude depuis que vous y êtes allé, vous remarquerez probablement les façons dont la pandémie affecte toujours la ville.

Les restaurants, hôtels et casinos sont ouverts. Les spectacles et résidences d’interprètes sont de retour. Mais comme partout ailleurs, les pénuries de personnel peuvent affecter les services disponibles ou la rapidité avec laquelle vous pouvez obtenir un Uber ou un Lyft.

Voici cinq choses à savoir lors de la planification de votre prochain voyage à Las Vegas.

Masques obligatoires pour les employés, facultatifs pour les invités

Les cas de COVID-19 augmentent dans l’État, et le Southern Nevada Health District a récemment publié un avis recommandant que les personnes vaccinées et non vaccinées « portent des masques dans les lieux publics intérieurs bondés où elles peuvent être en contact avec d’autres personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ».

À la suite de cette décision, la Commission du comté de Clark, dont la juridiction comprend le Strip de Las Vegas, a voté le 20 juillet pour obliger les employés à porter des masques à l’intérieur.

Il fallait également des lieux où plus de 250 personnes se rassemblent pour soumettre à la commission des plans pour aider à endiguer la propagation du virus.

Le mandat du masque des employés expire le 17 août. Les masques sont facultatifs pour les invités.

Les frais de stationnement à Las Vegas sont de retour

C’était bien tant que ça a duré. De nombreux complexes qui ont renoncé aux frais de stationnement pour attirer les joueurs, les convives, les spectateurs et les invités qui passent la nuit ont rétabli ces frais.

Les complexes qui ne facturent pas de frais pour le stationnement en libre-service comprennent :

Au Cosmopolitan, les invités enregistrés et les membres du programme de récompenses au niveau du statut Sterling bénéficient d’un parking en libre-service gratuit.

Uber et Lyft peuvent être difficiles à trouver

Comme à peu près partout, les trajets Uber et Lyft sont rares. Lorsque vous en trouvez un, l’attente peut être plus longue et le prix peut être plus élevé que la dernière fois que vous avez visité Las Vegas. Les voitures de location sont également très demandées et donc chères.

Tenez compte de ces facteurs lors de la planification de votre transport depuis l’aéroport ainsi que de l’emplacement de votre hôtel.

Le monorail de Las Vegas a rouvert. Il relie les hôtels le long du Strip avec sept arrêts allant du MGM Grand au Sahara. Un pass illimité d’une journée coûte 13 $. Achetez des billets sur https://www.lvmonorail.com/ticket-information.

Faire des réservations pour le dîner

Ne vous attendez pas à monter et à obtenir une table. Certains restaurants ne font encore que des réservations. Certains manquent de personnel et limitent leur capacité. De nouveaux endroits populaires comme le supper club Delilah at Wynn Las Vegas, qui vient d’ouvrir, sont réservés des semaines à l’avance.

S’il y a un endroit spécial pour lequel vous avez à cœur de manger, assurez-vous de réserver une table.

Les buffets de Las Vegas sont de retour – mais pas tous

Les prédictions selon lesquelles la pandémie pourrait tuer les célèbres buffets à volonté de Vegas se sont révélées fausses. Plusieurs buffets bien-aimés ont rouvert avec de nouvelles fonctionnalités telles que des chariots de dim sum itinérants et des petites assiettes. Ces buffets de Las Vegas ont repris du service le 21 juillet :

