Hôtel Casa Zamná Tulum / Studio Arquitectos

Zone: 3647 m²

3647 m²



Année: 2024



2024



Photographies



Fabricants : Hansgrohe , Aquatique , Chukum , David Pompa , Ékol , Pierre fabriquée

Description textuelle fournie par les architectes. Située sur les plages paradisiaques de Tulum, Casa Zamná est un projet architectural face à la mer des Caraïbes. Ce boutique-hôtel développé sur un terrain de 5 160 m² et soigneusement conçu par StudioArqs, se présente comme un hommage à la nature et à la culture locale, réalisant une fusion harmonieuse entre le design contemporain et les éléments les plus traditionnels de la région.

La Casa Zamna a été construite en deux phases clés, dans le respect toujours de l’environnement et des éléments préexistants du lieu. Dans un premier temps, le projet prend vie sur les fondations d’un ancien hôtel, dont l’empreinte a été préservée pour laisser place à une villa privée exclusive. Ce refuge dispose de cinq chambres, chacune conçue pour offrir une expérience d’intimité et de confort absolu, entourée de végétation, invitant à la sérénité et au repos.

Plan – Rez-de-chaussée

La deuxième phase du projet marque l’agrandissement et la rénovation d’une structure emblématique en bois à quatre niveaux, dont la conception vise à maximiser les vues panoramiques sur la plage, faisant fusionner l’architecture et le paysage en un seul langage visuel. Cet espace, conçu avec un concept architectural unique, abrite un total de 21 chambres d’hôtel, conçues selon un concept de luxe discret, où chaque détail a été soigneusement pensé pour enrichir l’expérience client. Ces pièces offrent une connexion unique avec la nature, avec de grandes terrasses et des fenêtres qui permettent à la brise marine et à la lumière naturelle de circuler librement dans tous les coins.

Les deux étapes du projet sont liées et complétées par l’axe directeur le plus important : la belle plage bleu turquoise, où un club de plage a été conçu comme un espace de socialisation, où les clients peuvent profiter de deux piscines qui se confondent visuellement avec l’horizon marin, ainsi comme un bar à cocktails, des restaurants, un spa et une gamme de services de première classe destinés à la fonctionnalité des utilisateurs.

L’un des points forts de Casa Zamna est la sélection méticuleuse des matériaux utilisés dans sa construction, qui ont été choisis pour s’intégrer de manière organique dans l’environnement naturel. L’utilisation de bois et de pierres locales, combinée à la finition ancestrale chukum, permet d’obtenir une chaleur qui transforme chaque espace en un refuge douillet, où les visiteurs se sentent connectés à la fois à la nature et à l’histoire de la région.

Casa Zamna est bien plus qu’un complexe hôtelier de 26 chambres ; c’est une expérience qui invite à renouer avec l’essentiel, dans un environnement qui allie luxe et nature en parfaite harmonie. L’équipe du Studio Arquitectos a abordé ce projet avec une approche responsable pour valoriser la plage de Tulum, en respectant son environnement et en respectant le programme nécessaire en rénovant les structures existantes sans ajouter de nouvelles constructions. Cette approche offre non seulement une esthétique unique mais respecte également les principes de durabilité et de faible impact environnemental, créant un dialogue entre l’architecture moderne et les racines ancestrales de Tulum.