Hôte de la nouvelle législation prenant effet à partir de dimanche – Shaw Local

Après deux semaines consacrées à l’examen de la législation prenant effet le 1er janvier, le plus gros point à retenir est peut-être tout ce qui est accompli au cours d’une session législative donnée – sans parler de toutes les propositions qui meurent en commission.

Comme pour un tour d’horizon de la veille de Noël des projets de loi de la State House qui sont devenus loi, nous examinons aujourd’hui rapidement les propositions du Sénat de l’État que le gouverneur a signées plus tôt en 2022.

Comme d’habitude, de nombreux changements affectent la certification et la réglementation professionnelles, comme l’obligation pour les pharmaciens de fournir des informations sur les propriétés addictives des opioïdes (SB 2535), rendant obligatoire une heure de formation continue pour les infirmières sur la toxicomanie et les troubles (SB 3166), permettant aux physiothérapeutes de déterminer les handicaps aux fins de l’immatriculation des véhicules (SB 3216) et obligeant certains sous-traitants et employés du Département sur le vieillissement à suivre au moins deux heures de formation sur la maladie d’Alzheimer et la démence avant de commencer à travailler (SB 3707).

D’autres projets de loi représentent des votes de bon sens pour codifier ce qui aurait autrement pu être supposé : SB 3127 définit les répartiteurs médicaux d’urgence comme les premiers intervenants. SB 1633 apporte plusieurs modifications à la Nursing Home Care Act, notamment en interdisant le travail non rémunéré des résidents et en exigeant l’affichage public des procédures de plainte. SB 3069 modifie le Code de l’impôt foncier, précisant que les associations de copropriétaires et de propriétaires sont autorisées à déposer des recours auprès de la Commission d’appel de l’impôt foncier au nom de certains ou de tous les propriétaires de propriétaires individuels au sein de l’association.

Certains peuvent être considérés comme des actes de compassion pratique : SB 0645 permet aux employés des compagnies aériennes d’utiliser les congés de maladie accumulés pour s’occuper de parents malades, tandis que SB 3120 permet aux femmes qui ont un diagnostic ou un événement ayant un impact sur la grossesse ou la fertilité, ou un décès dans la famille, de prendre jusqu’à 10 jours de congé sans solde. SB 3469 exige la présentation d’un drapeau d’État au plus proche parent de tout Illinois qui meurt en service actif au niveau de l’État ou du gouvernement fédéral.

Ensuite, il y a des idées comme SB 3433, qui permet aux municipalités d’adopter des ordonnances visant à éradiquer les types communs de nerprun – une espèce envahissante – sur toutes les propriétés publiques et privées dans les limites de l’entreprise. De telles lois ne font rien par elles-mêmes, mais elles habilitent les élus locaux de nouvelles manières. Certaines de ces personnes seront prêtes à démarrer, tandis que d’autres auront besoin de coups de pouce de la part de citoyens soucieux de l’écologie.

SB 3838 a une possibilité similaire pour la participation des citoyens de prendre en compte, mais dans un contexte différent, car il permet aux services de santé locaux d’utiliser un permis de marché agricole spécifique pour réglementer les aliments et produits potentiellement dangereux.

Comme indiqué le 24 décembre, les affaires de l’Assemblée générale vont bien au-delà des questions qui font la une des journaux pendant la campagne électorale. Tout le travail n’est pas passionnant – et certains sont purement cérémoniels – mais tout est officiel et percutant.

