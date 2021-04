Lundi, Xiaomi a annoncé les membres restants de sa gamme Mi 11. Ce qui a commencé avec le Mi 11 en décembre est maintenant une série entière avec cinq modèles différents. Mais maintenant que Xiaomi a mis toutes ses cartes sur la table, il est plus facile de faire un aperçu de la première série de smartphones de la société et de voir comment chacun d’entre eux s’empile dans la série.

Le capteur Samsung GN2 a l’air excitant

Le Xiaomi Mi 11 Ultra est le premier smartphone à intégrer le dernier et le meilleur capteur d’image de Samsung. Le GN2 de 50 mégapixels a une feuille de spécifications impressionnante, y compris une taille massive de 1 / 1,2 pouce avec des pixels de 1,4 μm, une ISO double native, un HDR décalé, une mise au point automatique à deux pixels et un enregistrement 8K. Le Mi 11 Ultra l’associe à quelques capteurs Sony IMX586 de 48 mégapixels, l’un pour le téléobjectif 5x et l’autre pour l’objectif ultra-large, ainsi qu’un système de mise au point automatique laser multipoint direct Time-of-Flight.

Sur le papier, c’est l’un des capteurs de caméra les plus impressionnants du marché aujourd’hui et certainement le plus grand. Il reste à voir comment il se compare au nouveau Sony IMX789 trouvé sur le OnePlus 9 Pro, qui a une fiche technique tout aussi impressionnante. Bien entendu, en fin de compte, le fonctionnement de ces capteurs dépend autant du logiciel du fabricant que du matériel.

L’affichage arrière est un ajout intéressant

Le Mi 11 Ultra dispose d’un petit écran tactile AMOLED de 1,1 pouce 294×126 à côté de la caméra à l’arrière. La fonction principale de cet écran est d’être utilisée pour prendre des selfies avec la configuration principale de la caméra. En fait, il s’agit essentiellement d’une version extrêmement avancée des minuscules miroirs de selfie que les téléphones utilisaient dans les années 2000.

Est-ce un peu un gadget? Oui et non. L’écran peut également vous montrer l’heure et les notifications lorsque le téléphone est en veille, mais cela ne sera utile que si vous gardez votre téléphone face vers le bas, ce que la plupart des gens ne font pas. Il n’y a pas non plus de raison de le faire, car l’écran AMOLED à l’avant est parfaitement capable de vous montrer les notifications et l’heure d’une bien meilleure manière sans consommer beaucoup plus d’énergie.

Cependant, en tant que viseur selfie, le petit écran pourrait être utile. Avoir cet impressionnant capteur GN2 à l’arrière avec un appareil photo ultra-large signifie que vous pouvez prendre de bien meilleures photos et vidéos de vous-même.

Dolby Vision fait son retour sur Android

Depuis que le malheureux LG G6 est sorti de la production, il n’y a pas eu de smartphone Android grand public prenant en charge Dolby Vision. Le Mi 11 Ultra met fin à cette séquence déprimante avec l’inclusion de Dolby Vision sur son impressionnant écran AMOLED de 6,81 pouces, 3200×1400 120 Hz avec une luminosité de crête nominale de 1700 nits. Certes, la seule source de contenu Dolby Vision sur Android à l’heure actuelle est Netflix, mais c’est toujours une bibliothèque assez grande pour commencer, et de plus en plus de contenu est ajouté chaque jour.

Une charge filaire incroyablement rapide rencontre une charge sans fil incroyablement rapide

Le Mi 11 Ultra prend en charge la charge de 67 W via un fil ou un chargeur sans fil. Xiaomi affirme que cela peut charger la batterie de 5000 mAh à l’intérieur de l’Ultra en seulement 36 minutes. De plus, il n’y a apparemment aucune différence dans le temps de charge entre les modes filaire et sans fil.

Maintenant, nous avons récemment vu des chargeurs rapides fous sur les téléphones, mais le Mi 11 Ultra le porte clairement au niveau supérieur avec une charge plus rapide d’une batterie beaucoup plus grande. Cependant, la société annonçant également un chargeur rapide de 80 W pour la Chine, il semble que nous n’ayons pas fini d’être impressionnés par les vitesses de charge sans fil.

Mi 11i – Le choix judicieux

Alors que le Mi 11 Ultra est clairement le showstopper de cette série, c’est le Mi 11i moins cher qui a vraiment le plus de sens. Pour commencer, il est livré avec le même chipset phare Snapdragon 888. Et bien qu’il manque Dolby Vision, l’écran est toujours un impressionnant AMOLED plat de 6,67 pouces, 2400 x 1080 120 Hz. Le téléphone comprend également un chargeur rapide de 33 W qui peut charger la batterie de 4520 mAh en 52 minutes. Les bits décevants sont l’ultrawide de 8 mégapixels et la caméra télémacro de 5 mégapixels, qui ont clairement été choisis par les compteurs de haricots.

Quoi qu’il en soit, à un prix de départ de 649 EUR, le Mi 11i a beaucoup de sens et devrait être un excellent choix s’il est disponible dans votre région.

Lite et litre

Si vous allez par leurs noms, la seule différence entre le Mi 11 Lite et le Mi 11 Lite 5G, est l’inclusion de la 5G sur ce dernier. Malheureusement, alors que le Mi 11 Lite 5G a toujours une liste de fonctionnalités assez respectable par rapport à ses frères et sœurs plus chers, le Mi 11 Lite tombe carrément dans le territoire des smartphones à petit budget et peut-être un peu trop bas malgré le prix de départ de 299 euros.

Par rapport au Mi 11 Lite 5G, vous obtenez un processeur plus lent, moins de mémoire, un réseau plus lent et une caméra frontale de résolution inférieure. La vitre de l’écran a également été rétrogradée de Gorilla Glass 6 à 5 et l’écran du Mi 11 Lite manque de HDR10 +.

La bonne chose est que les deux téléphones sont par ailleurs identiques, donc si vous ne vous souciez pas beaucoup des choses mentionnées ci-dessus, vous pouvez économiser de l’argent sur le Mi 11 Lite. Cependant, pour seulement 70 euros de plus, le Mi 11 Lite 5G sera un bien meilleur achat à long terme.

Le Mi 11 Ultra est une bête absolue

Bien que nous ayons déjà discuté de certaines de ses meilleures fonctionnalités, il convient de souligner à quel point le Mi 11 Ultra est impressionnant, du moins sur le papier. C’est toujours impressionnant de voir quand un fabricant fait tout son possible et construit simplement le meilleur de quelque chose et Xiaomi l’a clairement fait ici. Des caméras incroyables, un grand écran, une grosse batterie, de gros haut-parleurs, un processeur rapide, des chargeurs rapides… la liste est longue.

Même parmi tous les produits phares actuels sur le marché, le Mi 11 Ultra se distingue par l’excès de tout ce qui est proposé ici. C’est comme s’ils avaient tout regardé et se demandaient comment ils pouvaient rendre cela plus ridicule. «Ils ont un écran? Nous avons deux. Ils mettent du verre et même du plastique sur le dos? Nous mettrons de la céramique. Ils ont un chargeur sans fil 50W? C’est mignon. Nous avons 67W et il y a un 80W en route au cas où nous n’aurions pas suffisamment fléchi.

Excessif? Oui. Gimmicky? Peut-être. Mais c’est à cela que devraient ressembler les smartphones phares. Ils devraient être à ce niveau de folie et d’indulgence qui fait que les gens se languissent pour eux. Ce sont les supercars des smartphones. Ils ne sont pas censés avoir de sens. Et le Mi 11 Ultra le comprend.