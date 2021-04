L’événement Spring Loaded d’Apple a provoqué une corne d’abondance d’annonces. C’est de loin l’événement le plus plein d’action que nous ayons eu d’Apple au printemps et bat certainement les annonces de l’année dernière. Il y avait un nouvel iMac, deux nouveaux iPad Pro, une Apple TV mise à jour, des AirTags et même une nouvelle couleur pour l’iPhone 12. Oh, et il y avait aussi des annonces d’abonnements Apple Card Family et Apple Podcasts.

Nous avons couvert toutes ces annonces, mais certaines méritent d’être examinées de plus près car il y a beaucoup de questions qui nécessitent des réponses. Par exemple, le nouvel iMac est-il beau ou est-il simplement coloré? Le mini-écran LED de l’iPad Pro a-t-il même un intérêt? Est-il plus facile de dépenser 99 $ sur un pack de quatre AirTags que de faire attention à vos affaires? La version Hermès à 449 $ trouve-t-elle toi quand tu perds il? Continuez à lire pour le découvrir.

AirTag

Après avoir vécu dans l’esprit des gens sans loyer ces dernières années, l’AirTag a finalement été annoncé lors de l’événement qui sera désormais connu sous le nom d’événement AirTag. Enfin, les gens peuvent délibérément commencer à perdre des choses au lieu de simplement accidentellement.

Pour ce qu’il vaut, l’AirTag est un appareil simple et sans fioritures qui ne fait qu’une chose et une seule: profiter de la maladresse. Tout les faits blagues à part, c’est un petit appareil sympa pour lequel il existe clairement un marché, étant donné qu’Apple n’était pas le premier sur le segment. Si vous souhaitez garder une trace de vos effets personnels au cas où vous les égariez et que vous utilisez un iPhone, l’AirTag peut être utile.

Cela dit – et non pas qu’il soit annoncé comme tel – mais je doute que cela fasse beaucoup pour dissuader le vol. C’est une chose assez évidente si elle est simplement suspendue à l’extérieur de ce à quoi elle est attachée et que tout voleur intelligent ferait suffisamment attention à la détacher immédiatement avant de voler vos affaires. Il ne devrait donc probablement pas être acheté pour garder une trace des biens potentiellement volés. Bien que vous puissiez toujours compter sur un voleur stupide.

Le prix est assez correct étant donné qu’il est fabriqué par Apple et prend même en charge les piles bouton standard qui durent plus d’un an, ce qui les rend plus fiables à long terme que les AirPods. Mais le coût de l’édition Hermès semble être un crime contre l’humanité. Avec un prix de départ de 299 $ et allant jusqu’à 449 $, je serais plus inquiet de perdre l’AirTag que ce à quoi il est attaché.

IPhone 12 violet

J’ai juste une chose à dire à propos de l’iPhone 12 violet. Il est violet. Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec moi, mais vous vous trompez également.

iPad Pro et Proer

Apple avait deux nouveaux iPad à montrer lors de l’événement AirTag, les deux mises à jour des précédents 11 pouces et 12,9 pouces. La principale nouveauté du modèle 11 pouces est qu’il est désormais livré avec la puce M1. Le M1, si vous vous en souvenez, représentait un bond en avant si monumental dans le domaine du matériel d’ordinateur portable que l’ancien fournisseur d’Apple, Intel, à court de matériel réel pour rivaliser, a lancé un nouveau PDG à la place. Et même cela ne suffisait pas.

Le passage à M1 seul aurait changé la donne, d’autant plus que le matériel iPad était déjà à la pointe de l’industrie à bien des égards. Mais alors que les tablettes Android traversent toujours la phase de plusieurs années pour décider si elles doivent ou non exister, Apple a décidé qu’il ne suffisait pas d’avoir des années-lumière d’avance, mais d’être si loin que la simple pensée d’en acheter d’autres. comprimé produirait le plus chaleureux des rires et une gifle au genou.

Alors maintenant, l’iPad 11 pouces obtient également jusqu’à 16 Go de mémoire, jusqu’à 2 To de stockage, Thunderbolt 4 avec prise en charge d’un écran 6K externe, 5G et une nouvelle caméra frontale ultra-large 12MP qui suit votre mouvement et te regarde dormir . Tout cela en plus d’un design et d’une fiche technique déjà impressionnants.

Ensuite, il y a le modèle 12,9 pouces, qui a décidé qu’il ne se contentait pas d’être la version plus grande, mais qu’il allait littéralement surpasser son petit frère. L’écran dispose désormais d’un rétroéclairage mini-LED avec plus de 10 000 lumières regroupées dans 2596 zones sur l’ensemble du panneau. Pour ceux qui ne le savent pas, la mini-LED est actuellement le meilleur moyen d’obtenir un rétroéclairage localisé sur un écran LCD et bien qu’elle ne soit pas aussi précise au pixel qu’une technologie d’affichage auto-émettrice comme OLED, elle peut devenir beaucoup plus lumineuse car elle est fabriquée à partir de matériaux non organiques. L’écran de l’iPad Pro peut atteindre une luminosité maximale de 1600 nits tout en affichant du contenu HDR et un champ complet de 1000 nits.

Apple l’appelle Liquid Retina XDR, ce qui bien sûr, même si cela n’a aucun sens. Mais ce n’est pas important. Ce qui est important, c’est qu’il s’agit probablement de l’écran HDR le plus lumineux et le mieux calibré que vous puissiez obtenir pour moins de 1100 $. Et cela inclut les moniteurs professionnels.

Cependant, au-delà du droit de se vanter, l’intérêt d’un tel affichage sur un iPad est quelque peu perdu pour moi. Autant Apple veut que cela se produise, la plupart des gens ne produisent et n’éditent pas de vidéos HDR professionnelles sur leur iPad. Et la plupart des autres types de flux de travail, tels que le dessin et l’édition d’images, ne nécessitent pas d’écran HDR, encore moins un écran aussi brillant.

De plus, les flux de travail et le mastering HDR sont quelque chose qui se fait dans des environnements à lumière contrôlée. C’est pourquoi les moniteurs HDR professionnels verrouillent leur luminosité en fonction de l’espace colorimétrique choisi, y compris le Pro Display XDR d’Apple, car vous êtes censé les utiliser dans une pièce sombre avec un éclairage ambiant de quelques nits au-dessus de zéro. Un iPad est destiné à être utilisé en extérieur, ce qui n’est pas le meilleur endroit pour évaluer les vidéos HDR.

De plus, Apple n’a toujours pas donné l’iPad Final Cut Pro, ce qui vous donnerait au moins une excuse pour utiliser l’écran comme prévu. Mais pour le moment, la meilleure utilisation que je puisse voir est de vous brûler les yeux tout en regardant la dernière émission Netflix ou Apple TV + dans Dolby Vision.

Peut-être que je suis cynique et qu’il y a peut-être une utilisation réelle de cet écran qui va au-delà du simple visionnage de contenu. J’ai vu et entendu parler de suffisamment de personnes qui utilisent leur iPad comme ordinateur. Mais comme c’est le cas depuis un certain temps maintenant, le département matériel de l’iPad semble avoir quelques longueurs d’avance sur le département logiciel et l’appareil manque encore de plusieurs applications clés qui en feraient un remplacement intéressant pour un ordinateur. Mais pour le moment, elle apparaît toujours comme une tablette avec des ambitions, pas comme un véritable remplacement pour un ordinateur.

iMac

La dernière chose annoncée lors de l’événement AirTag était le nouvel iMac 2021. Je vais juste aller de l’avant et dire ce que tout le monde a été trop choqué et ébloui par les couleurs pour le remarquer. Cette chose est moche. C’est juste. Vous pourriez être en désaccord avec moi, mais ce sera encore une fois le truc violet.

Quand je dis que c’est moche, je ne veux pas dire que c’est moche sur un ordinateur de bureau Windows. De toute évidence, ces choses nécessitent très peu d’efforts, il est donc logique qu’elles soient laides. Le nouvel iMac ressemble très évidemment à ce que les concepteurs d’Apple ont passé des mois à le concevoir. C’est pourquoi c’est si hilarant que c’est si moche. Ils pensaient vraiment qu’ils étaient sur quelque chose avec cette chose, mais ils ne l’étaient tout simplement pas.

La refonte est également étrangement dégradante et infantilisante. L’iMac précédent était un cheval de bataille élégant d’une machine. Il avait du matériel personnalisable, de nombreux ports pour connecter un tas de choses, et semblait avoir été fait pour faire avancer les choses. Le nouvel iMac semble avoir été conçu pour s’asseoir sur le bureau d’un réceptionniste ou d’une réception d’hôtel. Un ordinateur que vous achetez pour vos enfants qui seront plus impressionnés par la couleur que ce que l’ordinateur peut réellement faire. Cela ressemble à ce à quoi ressemblent les personnages d’autres franchises lorsqu’ils sont ajoutés à Fortnite.

Je sais que l’iMac était autrefois disponible en différentes couleurs à l’époque du G3. Mais macOS avait également l’Aqua UI à l’époque et il n’y a aucun moyen de le tolérer aujourd’hui. De plus, je dirais que les couleurs de l’iMac d’aujourd’hui sont plus conformes aux produits actuels d’Apple (iPad Air, iPhone 12) que tout autre produit antérieur. Et même si je peux surmonter les couleurs (il y a un modèle en argent après tout), le devant a l’air d’avoir oublié de le concevoir parce qu’ils étaient tellement occupés à voir à quoi cela ressemblerait de l’arrière lorsque vous entrez dans le bureau et que vous voyez la réceptionniste. En l’utilisant.

Le seul espoir pour ceux qui aimaient l’ancien iMac et en particulier l’iMac Pro maintenant disparu est que ce nouveau modèle ne soit qu’un remplacement de l’ancien modèle de 21,5 pouces, ce qui signifie qu’il peut y avoir une version plus grande ou même Pro en préparation. avec du silicium Apple de nouvelle génération, plus rapide. Un noir peut-être? Avec une lunette avant noire assortie? Je serais prêt à excuser la conception de l’iPad sur un support pour cela. Jusque-là, ce truc peut remonter au catalogue Fisher-Price, d’où il vient.