Hot Scoop : Jacqueline Fernandez va emménager dans sa nouvelle maison avec son petit ami businessman ? | Nouvelles des gens

New Delhi: La vie personnelle de Jacqueline Fernandez, étonnante de Bollywood, fait de nouveau la une des journaux. Elle a très bien réussi à le garder sous surveillance mais on dirait que l’amour ne peut jamais se taire. Des rapports récents suggèrent que l’actrice de Kick est à la recherche d’une maison ces jours-ci et qu’elle emménagera bientôt avec son petit ami.

Selon un article du Times of India, attribué à l’origine au Bombay Times, Jacqueline Fernandez sort avec un entrepreneur basé dans le Sud. L’actrice était à la recherche d’une nouvelle propriété indépendante plus grande face à la plage à Juhu et Bandra depuis 2 mois.

« Ils semblent extrêmement sérieux au sujet de leur relation. Alors qu’il travaillait sur les modalités de la propriété, Jacqueline et lui étaient constamment en appels vidéo pour discuter de choses sur leur maison. La maison qu’ils ont finalisée est dans un emplacement privilégié à Juhu. Son petit ami est susceptible de déménager très bientôt sa base, qui comprend son espace de travail, à Mumbai », a déclaré une source à BT.

Hmm… on dirait que cette beauté sri lankaise a enfin trouvé son amour !