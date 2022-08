Hot Sauce & More Star dans la bande-annonce de “The Rise And Fall Of AND1”

Oh bébé!

“UNTOLD: The Rise and Fall of AND1” suit le parcours de trois jeunes rêveurs qui se sont connectés à la forme d’art underground du streetball et ont renversé l’industrie du basket-ball d’un milliard de dollars.

Né des terrains de jeux de New York, le “And 1 Mixtape Tour” a fait connaître le streetball aux masses tout en défiant les conventions, en affrontant Nike et en ramassant une équipe de basketteurs inadaptés en cours de route.

Les co-fondateurs d’AND1 avec des légendes du streetball Sauce piquante, Sauter 2 Mon Lou, Le professeur, L’événement principal, Shane la machine à dribbleret d’autres réfléchissent à leur expérience et au parcours de la marque dans le dernier chapitre de la série UNTOLD en 4 parties de Netflix.

Regardez la bande-annonce nostalgique ci-dessous:

Présenté chaque semaine, chaque film démarre à un moment charnière du sport avant d’approfondir ce qui s’est passé au-delà des gros titres, raconté par ceux qui l’ont vécu.

“Pour raconter l’histoire d’AND1, vous devez raconter l’histoire de courage, de passion, de persévérance et d’un amour éternel du basket-ball”, a déclaré le cinéaste nominé aux Oscars. Kevin Wilson, Jr.. dans un interview avec Complexe. “Ce n’est pas seulement l’histoire de légendes du streetball qui ont lancé un mouvement de changement de culture et ont vécu leurs rêves pour être payées au cerceau alors que pratiquement tout le monde les a exclus. C’est aussi l’histoire de gens ordinaires du monde entier qui, grâce à And1, ont finalement eu accès à l’énergie et au pandémonium du basket-ball hautement qualifié et énergique en personne.

Du football au basket-ball et du streetball à la voile, les téléspectateurs auront une place au sol pour le courage, la résilience, le chagrin, le triomphe, la violence, la comédie et le pathétique sous la sueur.

“UNTOLD: The Rise and Fall of AND1” sera présenté en exclusivité le mardi 23 août 2022.