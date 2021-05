Hot prise: Asus Zenfone 8 Flip et Zenfone 8

Cela fait 7 ans qu’Asus a lancé sa série Zenfone et nous avons maintenant les derniers ajouts avec le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip. Les deux dernières années ont vu quelques appareils très excitants de la marque avec les séries Zenfone 6 et Zenfone 7 et bien qu’il soit trop tôt pour dire si ce sera le cas avec les téléphones nouvellement lancés, nous pouvons toujours revenir sur ce que nous avons aimé et ce qui a frotté nous dans le mauvais sens avec les deux nouveaux téléphones Asus.

Le Flip continue le mécanisme passionnant, mais est léger sur les mises à niveau

La caractéristique la plus frappante des deux derniers Zenfones était leur système de caméra rabattable. Le nouveau Zenfone 8 Flip conserve le mécanisme de signature avec une configuration similaire aux modèles Zenfone 7 de l’année dernière. Nous obtenons exactement le même capteur Sony IMX686 64MP pour la came principale (mais sans OIS) et 12MP IMX363 pour le vivaneau ultra-large. Le module téléobjectif 8MP avec zoom optique 3x est également tiré directement du Zenfone 7. Tout cela signifie que nous devrions voir des photos similaires aux modèles de l’année dernière, ce qui, bien que ce ne soit pas une mauvaise chose, nous laisse nous demander ce qui aurait pu être si Asus avait apporté du matériel mis à jour.

Le Zenfone 8 Flip est essentiellement un Zenfone 7 avec le nouveau chipset Snapdragon 888 et un scanner d’empreintes digitales intégré au lieu de celui monté sur le côté du modèle sortant. Ce sont les seuls gros changements que nous obtenons, ce qui laisse un peu de déception car Asus a opté pour un lifting mineur et l’a appelé un jour. Nous aurions aimé voir un affichage du taux de rafraîchissement encore plus élevé et une configuration de caméra plus à jour. Espérons que nous verrons un Zenfone 8 Pro ou Ultra le plus tôt possible.

Le produit phare Android compact, enfin

Alors que le Zenfone 8 Flip est la valeur sûre d’Asus, le Zenfone 8 classique offre une proposition unique pour le bon acheteur. Il apporte une dalle AMOLED compacte de 5,9 pouces dans un monde de smartphones géants avec des écrans de près de 7 pouces. Asus pense qu’il existe encore un marché pour les produits phares compacts et qu’il est certainement temps que nous voyions plus de choix pour les appareils que vous pouvez utiliser librement d’une seule main.

Avec seulement 147,78 x 68,45 x 9,23 mm, le Zenfone 8 est presque aussi grand que l’iPhone 12 d’Apple, qui marque la première fois depuis longtemps que nous avons un Android compact avec un chipset de premier ordre. Le plus petit écran de 5,9 pouces offre également un taux de rafraîchissement de 120 Hz par rapport à 90 Hz sur le Flip. Ajoutez le dernier Snapdragon 888 et une batterie de 4000 mAh et sur papier, le Zenfone 8 est sans réelle concurrence dans le domaine Android en fonction de sa taille et de ses spécifications.

Bien sûr, la configuration de la caméra est limitée à un 64MP principal et un ultra-large 12MP, donc pas de téléobjectif ou de périscope sophistiqué ici. La caméra principale est livrée avec OIS que vous n’obtenez pas sur le Flip et certains autres concurrents.

Vous obtenez également un téléphone solidement construit avec l’interface ZenUI propre d’Asus, des haut-parleurs stéréo, une prise casque, jusqu’à 16 Go de RAM et une première pour la résistance à l’eau / à la poussière de la série Zenfone IP68. Tout cela combiné fait une très bonne affaire et positionne le Zenfone 8 comme une considération digne des utilisateurs fatigués d’appareils à grand écran.

La vanille remporte la course aux nombres

Les fabricants de smartphones ont souvent rendu leurs appareils plus chers et de plus grande taille plus souhaitables en paralysant les homologues vanille, mais Asus a décidé de ne pas adopter ce moule et c’est un spectacle bienvenu.

On peut affirmer que le Zenfone 8 est en fait le téléphone le mieux équipé cette fois-ci, car il dispose d’un taux de rafraîchissement plus élevé à 120 Hz par rapport à 90 Hz sur le Flip, d’un OIS sur sa caméra principale et d’un indice IP68. Prenez en compte le même chipset Snapdragon 888 et jusqu’à 16 Go de RAM (Flip dépasse à peine 8 Go de RAM) et vous avez une puissante machine compacte.

Mises à jour logicielles en temps opportun?

Asus s’engage pour deux ans de mises à jour de la version Android pour ses derniers Zenfones, ce qui est comparable à la plupart des fabricants Android.

Les mises à jour opportunes sont importantes, en particulier dans le segment premium et si nous nous basons sur les antécédents de la série Zenfone 7, nous ne pouvons pas dire avec certitude si les prochaines versions d’Android et les correctifs de sécurité arriveront en temps voulu sur la série Zenfone 8. Récemment, Oppo et vivo ont prolongé leur engagement de support logiciel à trois ans, ce qui est toujours agréable à voir, mais nous n’avons pas la même promesse d’Asus pour le moment.

Le prix est impressionnant

Asus a vraiment cloué le prix cette fois-ci. En Europe, le Zenfone 8 démarre à 599 € pour les commandes early bird dans sa version 8/128 Go. Le prix devrait grimper à 670 € d’ici la fin du mois, mais même dans ce cas, il s’agit de l’un des points d’entrée les plus abordables d’un Snapdragon 888 dans cette partie du monde.

Le Zenfone 8 Flip coûte 799 €, ce qui sous-estime toujours les concurrents lorsque vous tenez compte des spécifications de premier ordre et de la caméra rotative unique. Les remises et autres promotions ne manqueront pas de faire baisser les prix, de sorte que la série Zenfone 8 présente un gros avantage en termes de prix, ce qui pourrait être décisif pour la plupart des acheteurs.