Hot Ones : Ali Wong revient sur les réalisations professionnelles du Smithsonian

Ali Wong a récemment remporté un Emmy pour sa performance dans Bœufmais avoir la robe d’elle Bébé Cobra spécial comédie exposé au Smithsonian (aux côtés de la robe de Muhammed Ali et de la guitare de Prince) est également « assez haut » en termes de réalisations professionnelles. Pour rendre le tout encore plus agréable, ses enfants, son ex-mari et son petit ami Bill Hader sont tous venus lui rendre visite alors qu’elle se produisait au Kennedy Center à Washington DC et ont vu l’exposition. « Les avoir toutes avec moi, tout aussi significatives que la robe elle-même, vous savez, être au musée », partage-t-elle dans le dernier épisode de Les chauds.

Lorsque le groupe s’est rendu à l’exposition, « j’ai été choqué d’être si ému. Et ma fille Mari, dont j’étais enceinte à l’époque, l’a montré du doigt et elle était tellement excitée. Elle m’a dit : « C’est moi là-dedans ! » », se souvient Wong. C’est un moment assez difficile à surmonter, mais « je pense que c’est encore plus significatif lorsque les gens s’habillent avec une robe rayée et mettent un oreiller en dessous pour Halloween », dit-elle. « Cela s’est produit chaque année depuis, et c’est probablement ce que je préfère, c’est mon superlatif préféré qui s’est produit. »

Ailleurs dans l’épisode, Wong, qui fait la promotion de son nouveau spécial Netflix Dame célibataire ainsi que la prochaine série animée du streamer Jentry Chau contre. Le monde souterrain– a discuté des émissions spéciales précédentes, de ses journées au sein du conseil étudiant et de ses scènes préférées sur lesquelles tourner Bœuf. Elle a également partagé sa philosophie de l’échec dans la comédie. « Vous savez combien de gens ne se souviennent pas de leurs succès, ils se concentrent uniquement sur leurs échecs ? Ainsi, lorsque vous échouez, vous ne pouvez pas vous empêcher d’y penser, et j’espère que cela vous motivera à l’améliorer », dit-elle. « Vous ne voulez pas faire partie de ces comiques qui aiment, tuent toujours, font toujours les mêmes choses tout le temps. Et puis je pense aussi qu’être embarrassé est aussi un facteur de motivation très puissant. Parce que vous vous dites : « Mon Dieu, c’était tellement embarrassant, je ne veux plus être embarrassé. »