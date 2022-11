Hot hits de 2022 : Apple Music dévoile ses chansons les plus écoutées de l’année écoulée

“Stay”, le hit de The Kid Laroi et Justin Bieber a dominé le palmarès mondial des chansons d’Apple Music en 2022 alors que le diffuseur de musique géant a publié ses listes de fin d’année et a fourni aux auditeurs des données sur leurs propres morceaux les plus écoutés.

“Stay”, qui est resté au sommet du Billboard Hot 100 pendant sept semaines cet été, était n ° 1 sur le palmarès des 100 meilleures chansons mondiales d’Apple Music, restant au sommet pendant 51 jours consécutifs. “Cold Heart (PNAU Remix)” d’Elton John et Dua Lipa était n°1 sur le classement Shazam du streamer et “We Don’t Talk About Bruno” de la comédie musicale “Encanto” était la chanson avec les paroles les plus lues en 2022 Sur la plateforme.

Rejoindre “Stay” tout en haut de la liste mondiale des chansons était “As It Was” de Harry Styles, “Wait For U” de Future avec Drake et Tems, “Super Gremlin” de Kodak Black, “Easy on Me” d’Adele , et “Heat Wave” par Glass Animals. Le hip-hop continue de dominer les différents genres dans le top 100 mondial avec 32 chansons, suivi de la pop avec 23 chansons et du R&B/soul à la troisième place avec 11 chansons.

Les données montrent la présence croissante de chansons non anglophones, avec des chansons africaines en hausse dans le classement Shazam ainsi que dans le classement mondial des 100 quotidiens, tandis que les chansons en japonais ont fait de gros gains dans le classement des paroles les plus lues.

“C’est vraiment la montée en puissance de ce qui était autrefois des genres de niche qui se glissent dans le courant dominant, ce qui est un nouveau développement passionnant sur la plate-forme”, a déclaré Rachel Newman, responsable mondiale de la rédaction.

Vingt et une chansons non anglaises figuraient dans le Top 100 mondial, soit plus du double du nombre de chansons l’an dernier. Cinquante-cinq chansons latines ont atteint le Top 100 mondial quotidien en 2022 – en hausse de 22% par rapport à 2021. En 2022, six des 50 chansons J-pop à atteindre le classement se sont classées dans le top 10; l’année dernière, aucun n’était dans le top 10.

Le streamer a commencé à informer les utilisateurs mardi qu’Apple Music Replay était prêt. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de voir et d’entendre leurs chansons, albums, artistes et listes de lecture préférés de l’année écoulée, ainsi que le nombre total de minutes sur le service. Une nouvelle fonctionnalité est que les superfans peuvent découvrir s’ils font partie des 100 meilleurs auditeurs de leur artiste ou genre préféré.

Replay – l’alternative d’Apple à la liste de lecture Wrapped de Spotify – a été repensée avec de nouvelles fonctionnalités élégantes et optimisée pour le partage sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Les palmarès sont dynamiques toute l’année, de sorte que les auditeurs peuvent vérifier à tout moment pour voir comment leur musique se classe. L’éligibilité est basée sur un seuil d’écoutes et de temps d’écoute.

En novembre, Apple Music a couronné la superstar portoricaine du reggaeton Bad Bunny son artiste de l’année, en grande partie grâce à son dernier album, “Un Verano Sin Ti”, qui est devenu l’album le plus écouté d’Apple Music en 2022 et son plus grand album latin de tout le temps.

Apple Music a lui-même connu une grande année 2022, franchissant une étape importante en octobre lorsqu’il a enregistré sa 100 millionième chanson sur le service de streaming. C’est plus que les 80 millions de chansons de YouTube Music, les 82 millions de pistes et podcasts de Spotify et les 90 millions de chansons d’Amazon Music.

“Cent millions de chansons pour nous, c’est vraiment important parce que je pense que c’est une sorte de grand reflet de la diversité et de l’ampleur du monde de la musique de nos jours”, a déclaré Newman. “C’est la collection de musique la plus grande et la plus diversifiée dans n’importe quel format de l’histoire de la musique, ce qui est tout simplement stupéfiant.”

—Mark Kennedy, Associated Press

