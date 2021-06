‘Hot girl’ Priyanka Chopra tue le look d’été, laisse Nick Jonas amoureux

Qu’il s’agisse de porter des vêtements de plage pour les tuer dans des tenues indiennes, Priyanka Chopra sait comment améliorer son jeu de mode à chaque sortie. Jeudi, Chopra a profité de son histoire Instagram et a posté un selfie chaud portant un haut court blanc, un short en jean et des chaussures blanches. Elle a ajouté la chanson de Megan Thee Stallion Fille chaude été à l’histoire.

La photo dévastatrice a laissé des milliers de ses fans émerveillés par sa beauté et son mari-chanteur Nick Jonas « émerveillé ». Nick Jonas a pris une capture d’écran de la photo et l’a publiée sur son histoire Instagram et a écrit comme légende, « Bon sang… » et l’a suivie avec des emojis de cœur et de feu.

Pendant ce temps, Priyanka a écrit une note sincère pour sa mère le jour de son anniversaire le 15 juin. Elle a partagé un clip vidéo de moments précieux mettant en scène sa mère et l’a sous-titré: « Joyeux anniversaire maman, nous avons raté notre rituel de célébration de votre journée spéciale ensemble ». Je t’aime beaucoup… à très bientôt. »

Côté travail, Priyanka est actuellement en tournage à Londres pour ‘Citadel’. C’est une multi-série avec des productions d’Inde, d’Italie et du Mexique et met également en vedette Richard Madden. Il sera dirigé par les frères Russo. ‘Citadelle’ est le deuxième projet de Priyanka Chopra avec Amazon Prime Video après avoir annoncé le ‘Sangeet Project’, un sangeet-une émission de télé-réalité sur le thème de la danse, qu’elle animera avec son mari Nick Jonas.

Priyanka a également publié son premier livre, un mémoire intitulé « Unfinished », en février de cette année. Elle a écrit sur son parcours, de son enfance à la victoire de Miss Monde et enfin à devenir une star de cinéma mondiale.