Hot-dogs Costco, thé glacé AriZona et autres produits résistants à l’inflation

Heureusement pour les acheteurs affamés, les amateurs de fitness et les collectionneurs de jouets, il existe quelques articles de marque qui semblent être à l’épreuve de l’inflation. Ces quatre articles ont maintenu leurs prix tout au long de la dernière crise d’inflation et bien avant celle-ci.

« Tant que nous le pourrons, nous maintiendrons notre prix », a déclaré le président et fondateur d’AriZona, Don Vultaggio. a déclaré à CNBC Make It en octobre à propos des boîtes de thé glacé emblématiques à 99 cents de son entreprise.

Les voitures miniatures omniprésentes ont été lancées en 1968 et coûtaient environ 59 cents, ce qui représenterait un peu plus de 5 $ en dollars d’aujourd’hui. Aujourd’hui, vous pouvez acheter un seule voiture Hot Wheels de Target pour seulement 1,29 $.

Peu d’entreprises s’engagent à ne jamais augmenter le prix d’un article, ce qui explique en partie pourquoi le Le fameux combo hot-dog et soda à 1,50 $ de Costco fait tellement la une des journaux, surtout lorsque l’inflation est galopante.

Le repas abordable a attiré l’attention au fil des ans, en partie parce qu’un 2018 Article sur le fil mental a cité le co-fondateur de Costco, Jim Sinegal, disant au PDG Craig Jelinek : « Si vous augmentez (le prix du) hot-dog effrayant, je vous tuerai. »

Heureusement pour les acheteurs et les proches de Jelinek, Costco n’a toujours pas changé le prix. Plus récemment, en 2022, lorsqu’on lui a demandé sur « Squawk on the Street » de CNBC si Costco augmenterait le coût du combo, Jelinek a simplement répondu « non ».

De même, Costco a maintenu le prix de ses poulets rôtis à 4,99 $ depuis 2009. Comme le combo hot-dog, les poulets sont connus comme un «produit d’appel», ou un produit que les entreprises sont prêtes à vendre à perte parce que son prix bas attire dans clients qui achèteront probablement d’autres articles également.