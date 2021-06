Hot Cars Act vise à s’attaquer à l’un des problèmes les plus tragiques de l’Amérique

La voiture ronronne jusqu’à l’arrêt – le moteur est éteint.

Vous sortez les clés, attachez votre sac sur votre épaule et entrez dans le bureau pour vous rendre à votre réunion du matin. Alors que vous êtes assis à votre bureau, vous recevez un SMS inattendu : quelqu’un est toujours dans votre voiture.

Un souvenir flash d’attacher votre fille dans un siège d’auto s’ensuit. Vous pensiez l’avoir emmenée à la garderie. Mais un nouvel appareil technologique vous a peut-être aidé à éviter une tragédie insensée, à savoir la mort d’un enfant laissé dans un véhicule par une chaude journée.

Le représentant Tim Ryan et le représentant Jan Schakowsky, avec l’aide de défenseurs de la sécurité des enfants, s’efforcent de faire de la technologie une norme dans toutes les nouvelles voitures. La dernière réintroduction du Hot Cars Act a été soumise à la Chambre des représentants des États-Unis le 12 mai.

Cela a été une bataille difficile. Des années de propositions similaires ont été ignorées ou seulement partiellement soutenues, et pendant tout ce temps, les décès dans les voitures chaudes ont continué.

La loi exige que les nouveaux véhicules soient équipés d’une technologie qui détectera siquelqu’un est toujours à l’intérieur lorsque le moteur est éteint, alertant le conducteur et les autres personnes à proximité du véhicule pour éviter les blessures ou la mort par coup de chaleur.

Selon les données recueillies par KidsAndCars.org, plus de 1 000 enfants sont morts d’un coup de chaleur dans des voitures chaudes depuis 1990. L’année 2018 a enregistré le plus grand nombre de décès d’enfants dans des voitures chaudes avec 54 enfants perdus. À l’approche de l’été, la fondatrice et présidente de KidsAndCars.org, Janette Fennell, souhaite réduire le nombre de vies d’enfants perdues.

« Nous avons travaillé sur ce [child hot car deaths] et d’autres problèmes depuis 25 ans et c’est tellement décevant que les gens ne comprennent pas à quelle fréquence des enfants sont tués ou blessés après avoir été seuls dans une voiture », a déclaré Fennell.

lela technologie utilise des capteurs pour détecter un enfant ou un animal de compagnie. Le capteur d’imagerie 3D de Vayyar peut détecter les mouvements dans toute la voiture une fois le moteur éteint. Si quelqu’un est détecté, le système alertera le conducteur enregistré par SMS ou appel téléphonique, déclenchera l’alarme de la voiture ou, si la voiture est électrique, activera le climatiseur. D’autres technologies peuvent détecter le dioxyde de carbone, le poids, les signes vitaux, la température, etc. Aujourd’hui, Hyundai et Kia ont déjà des systèmes similaires dans certains de leurs modèles.

Le problème des enfants qui meurent dans des véhicules surchauffés a laissé des images tragiques dans tout le pays. Parmi les incidents dévastateurs :

• Un petit garçon de 3 mois est décédé à Jackson, Mississippi, à la suite d’un simple problème de communication sur le chemin de l’église.

• Un garçon de 3 ans est décédé après que son père a pensé qu’il l’avait déposé à la garderie alors qu’il se rendait au travail. Le père est allé chercher son fils à la garderie où il pensait être, seulement pour découvrir qu’il avait oublié son enfant dans la voiture ce matin-là.

• Une fillette de 15 mois est décédée à Mason, Ohio, lorsque sa mère s’est rendu compte qu’elle l’avait oubliée dans la voiture ce matin-là alors qu’elle se rendait au travail. Après avoir reçu un appel de son mari indiquant que leur enfant n’était pas à la garderie lorsqu’il est allé la chercher, elle a réalisé ce qui n’allait pas.

• Une fillette de 2 ans est décédée en Arizona après avoir trouvé le chemin du garage alors que tout le monde dormait dans la maison. Elle monta dans la voiture et s’y enferma accidentellement. Quand son père la trouva, c’était trop

Les versions précédentes du projet de loi ont connu des difficultés. Le Hot Cars Act de 2019 est arrivé au Sénat et a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis dans le cadre du Moving Forward Act, mais est au point mort depuis. Fennell espère que l’introduction récente réitérera la nécessité d’une telle législation et sera adoptée de manière indépendante comme son propre acte.

Ryan fait pression sur la législation depuis environ cinq ans. Le Hot Cars Act a été présenté en tant que projet de loi autonome en 2016 par Ryan. Chaque fois que la loi a été introduite dans la maison, les familles d’enfants perdus ont partagé leurs histoires lors d’audiences visant à sensibiliser le public au problème.

« Nous le présentons avec beaucoup de frustration de notre incapacité à le faire au cours des derniers congrès », a déclaré Ryan. « Mais je pense qu’il y a une réelle opportunité ici dans ce Congrès. »

Aux côtés de Schakowsky, ils ont permis aux familles et aux défenseurs comme KidsAndCars.org de partager les statistiques, les études et les histoires qui représentent le problème qui détient une solution technologique simple.

Cathy Chase, présidente de Advocates for Highway and Auto Safety, a déclaré que la nouvelle technologie est pratique et rentable.

« Nous avons eu un certain nombre de manifestations que nous avons organisées à Capitol Hill pour informer les législateurs qui montrent que cette technologie est incroyablement précise et peu coûteuse »dit Chase. « Nous savons que toutes ces technologies peuvent sauver des vies. Mais pourtant, les constructeurs automobiles sont réticents à les mettre dans les voitures pour diverses raisons, et c’est au péril de l’ensemble du public automobile.

Le problème des accidents mortels dans les voitures chaudes est difficile à mesurer statistiquement. Le système national de rapport d’analyse des décès (FARS) recueille des données sur les accidents mortels sur les routes et autoroutes publiques. Mais il ne collecte pas de données sur les routes et autoroutes non publiques. KidsAndCars.org a comblé les lacunes des données en collectant des statistiques sur les décès d’enfants dans les voitures chaudes, les décès dans le coffre et les voitures roulant sur des enfants.

Il y a en moyenne 39 décès par an dus à un coup de chaleur dans une voiture chaude, selon les données de l’organisation. Il y a eu 25 décès en 2020, nettement moins que l’année précédente. Fennell pense qu’une partie de la raison est que les gens étaient en quarantaine la majeure partie de l’année sans avoir besoin de conduire les enfants à la garderie ou à l’école. Le pourcentage de décès d’enfants dans des voitures chaudes qui montent dans des véhicules a augmenté en 2020, malgré la diminution du nombre total de décès, a déclaré Chase.

Il est probable que les décès dans les voitures chaudes augmenteront à nouveau, déclare David Diamond, professeur au département de psychologie de l’Université de Floride du Sud. La raison en est que les cas de COVID-19 diminuent à travers le pays et que les gens retournent dans leurs bureaux – ainsi que leurs schémas précédents.

« Tout le monde était hors de sa routine, donc les gens n’allaient pas travailler, ce qui augmente la probabilité de quitter un enfant. » dit Diamant. « C’est malheureux, mais la prédiction est que nous cherchons à revenir à ce taux élevé d’enfants qui meurent dans les voitures alors que tout le monde revient à la normale. »

Il a dit que les décès d’enfants dans les voitures chaudes peuvent arriver à n’importe qui. Une idée fausse courante, dit-il, est que les gens croient que cela ne peut pas leur arriver parce qu’ils sont de bons parents.

« Ceci n’est pas une propriété de négligence, pas une caractéristique d’un parent négligent, c’est une défaillance du cerveau », a-t-il déclaré. « J’aime dire qu’aussi magnifique que soit le cerveau, il peut être terriblement imparfait. »

Comment un parent oublie-t-il un enfant dans la voiture ? Cela arrive par habitude, a déclaré Diamond. La plupart des erreurs de mémoire se produisent hors de la mémoire prospective. La mémoire prospective se produit lorsqu’une personne a l’intention d’effectuer une tâche à l’avenir et qu’il n’y a pas d’invite ou de signal pour récupérer la mémoire de la tâche et l’exécuter. Dans le cas d’un décès dans une voiture chaude, un parent peut avoir l’habitude d’aller directement au travail tous les matins pendant que son partenaire dépose son enfant à la garderie.

Un jour, le partenaire qui dépose l’enfant est malade, alors l’autre parent intervient. Ce faisant, ils tombent dans un système de mémoire basé sur les habitudes, dirigé par la structure des noyaux gris centraux du cerveau, et se mettent au travail. et perdre conscience que l’enfant est dans la voiture.

Pour interdire le démarrage du pilote automatique et informer quelqu’un de l’enfant dans une routine modifiée, Diamond suggère aux gens de se faire une idée qu’il y a un enfant dans la voiture. Il suggère de garder un animal en peluche ou un objet dans le siège auto et lorsqu’ils partent en voiture avec l’enfant, ils prennent l’objet ou l’animal en peluche à l’avant de la voiture et le mettent sur le tableau de bord ou le siège passager. De cette façon, lorsqu’ils quittent leur voiture, le parent a un signal qui lui rappelle qu’un enfant est sur le siège arrière.

« La raison pour laquelle les gens se sentiraient idiots, franchement, en s’écrivant une petite note, peut-être en la mettant sur le volant ou sur le tableau de bord, c’est parce que nous accordons tellement d’importance à la vie d’un enfant que cela la minimiserait » il a dit.

Mis à part les animaux en peluche et les notes autocollantes, la technologie créerait une norme de sécurité automobile similaire à divers rappels qui clignotent déjà sur les tableaux de bord aujourd’hui. Fennell dit que la raison de la Hot Car Act est d’en faire une partie de tous les autres avertissements déjà présents dans les véhicules.

« Quand vous voyez le fait que vous ne pouvez pas acheter une voiture aujourd’hui qui ne vous rappelle pas d’éteindre vos phares ou qui l’éteint automatiquement pour vous, pourquoi quelqu’un décide-t-il que c’est plus important que la vie d’un enfant ? ? » dit Fennell.