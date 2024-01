Hostilités dans la bande de Gaza et en Israël | Mise à jour Flash #91 [EN/AR/HE] – territoire palestinien occupé

Les bombardements aériens, terrestres et maritimes intenses israéliens se sont poursuivis dans une grande partie de la bande de Gaza le 12 janvier, entraînant de nouvelles victimes civiles et de nouvelles destructions. Les tirs de roquettes par des groupes armés palestiniens sur Israël se seraient poursuivis, ainsi que les opérations terrestres et les combats entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens dans une grande partie de la bande de Gaza.

Entre les après-midi du 11 et du 12 janvier, selon le ministère de la Santé de Gaza, 151 Palestiniens auraient été tués et 248 autres personnes auraient été blessées. Entre le 7 octobre 2023 et le 12 janvier 2024 à midi, au moins 23 708 Palestiniens ont été tués à Gaza et 60 005 Palestiniens ont été blessés, selon le ministère de la Santé.

Depuis le 11 janvier et jusqu’au 12 janvier, aucun soldat israélien n’a été tué à Gaza. Depuis le début de l’opération terrestre, 184 soldats ont été tués et 1 099 soldats blessés à Gaza, selon l’armée israélienne.

Les refus d’accès aux missions humanitaires et les graves contraintes d’accès imposées par les autorités israéliennes ont augmenté depuis le début de l’année, avec seulement 21 pour cent (cinq sur 24) des livraisons prévues de nourriture, de médicaments, d’eau et d’autres fournitures vitales atteignant avec succès leur destination dans le pays. le nord de Gaza. Ces dénégations paralysent la capacité des partenaires humanitaires à répondre de manière significative, cohérente et à grande échelle aux besoins humanitaires généralisés.

Le 12 janvier, le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Griffith’s déclaré que : « Nos efforts pour envoyer des convois humanitaires vers le Nord se sont heurtés à des retards, à des refus et à l’imposition de conditions impossibles. Le manque de respect du système de notification humanitaire met en danger tout mouvement des travailleurs humanitaires, tout comme les quantités totalement insuffisantes de véhicules blindés et le matériel de communication limité que nous avons été autorisés à apporter… Fournir une aide humanitaire à travers Gaza est presque impossible. impossible.”

Dans l’ensemble, le taux de refus d’accès aux missions au nord de Wadi Gaza observé au 12 janvier 2024 présente une détérioration significative par rapport à celui de décembre 2023, où plus de 70 pour cent (13 sur 18) des missions prévues de l’ONU dans le Nord, là où les besoins sont estimés les plus élevés et les plus graves, ont été coordonnés et entrepris. Chaque jour d’assistance manqué entraîne des pertes de vies et des souffrances pour des centaines de milliers de personnes qui restent dans le nord de Gaza. L’accès au nord est presque impossible et l’accès aux régions de Deir al Balah et Khan Younis se rétrécit de jour en jour.

Depuis le 1er janvier, les autorités israéliennes ont limité les six missions humanitaires au réapprovisionnement en carburant des stations d’eau et de traitement des eaux usées du nord, pour une assistance vitale en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH). Cela dénote un changement par rapport à la période entre octobre et décembre 2023, où seulement 33 pour cent des missions (2) étaient restreintes. Les partenaires humanitaires n’ont pas été en mesure d’évaluer ni de réapprovisionner la région de Jabalya en carburant depuis qu’ils ont reçu les premiers rapports faisant état d’inondations d’eau et de déchets dans le camp de Jabalya le 5 janvier. On estime qu’au moins 100 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) résident dans les refuges publics et des Nations Unies de cette région. La dernière mission humanitaire à y être arrivée a eu lieu le 29 novembre, pendant le cessez-le-feu.

Les inondations et la contamination des déchets constituent de graves menaces pour la santé. Avec une latrine partagée par des centaines de personnes déplacées, un accès urgent aux zones susmentionnées est impératif. Les déchets humains non gérés, combinés aux inondations d’eau et d’égouts, non seulement augmentent les risques pour la santé, mais causent également des dommages durables aux infrastructures publiques restantes et entraînent des risques environnementaux.

Depuis le 1er janvier, une seule des dix missions prévues à l’appui des activités de sauvetage et d’urgence (y compris la fourniture de médicaments) s’est déroulée dans le nord de Gaza et n’a pas pu être menée à bien. En conséquence, les hôpitaux du nord de Gaza n’ont toujours pas un accès suffisant aux fournitures et équipements médicaux vitaux.

Le 12 janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé qu’après plus de deux semaines, les partenaires humanitaires avaient pu atteindre l’hôpital Shifa, dans le nord de Gaza. Ils ont livré 9 300 litres de carburant et de fournitures médicales pour soigner 1 000 patients traumatisés et 100 patients dialysés rénaux. L’hôpital Shifa a rétabli une partie de ses services médicaux, avec 60 personnels médicaux, ⁠un service chirurgical et médical de 40 lits, un service d’urgence, ⁠quatre salles d’opération, des services obstétricaux et gynécologiques d’urgence de base, une unité d’hémodialyse limitée, des services de laboratoire minimaux, et les services de radiologie de base.

Au 12 janvier, moins de la moitié des missions coordonnées prévues à Gaza (trois sur sept) visant à fournir une aide alimentaire, notamment conjointement avec d’autres secteurs, avaient été achevées. Les autorités israéliennes ont refusé l’accès à deux missions et deux ont dû être annulées en raison d’un accès impossible par les itinéraires assignés par les autorités israéliennes. Seulement huit pour cent (2) des missions se sont vu refuser l’accès ou ont été suspendues en raison de problèmes de sécurité entre octobre et décembre 2023. En raison des contraintes d’accès croissantes, notamment dans les zones du nord et du centre, le Programme alimentaire mondial (PAM) a pu fournir une aide alimentaire à environ 900 000 personnes sous forme de colis alimentaires, de blé, de farine et de pain sur 91 sites, ce qui représente une partie des besoins d’assistance alimentaire en décembre.

Le 12 janvier, entre 15h30 et 16h00, les sociétés de télécommunications de Gaza ont annoncé la fermeture des services. C’est la septième fois que les communications dans la bande de Gaza sont interrompues depuis le 7 octobre.