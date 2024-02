Hostilités dans la bande de Gaza et en Israël | Mise à jour Flash #123 [EN/AR/HE] – territoire palestinien occupé

D’intenses bombardements israéliens aériens, terrestres et maritimes continuent d’être signalés dans une grande partie de la bande de Gaza, entraînant de nouvelles victimes civiles, des déplacements et la destruction d’infrastructures civiles. Des opérations terrestres et de violents combats entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens continuent également d’être signalés, en particulier au sud de la ville de Gaza et dans la zone d’Al Mawasi, au nord-ouest de Khan Younis, où se trouvent actuellement des dizaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Entre les après-midi du 20 et du 21 février, selon le ministère de la Santé de Gaza, 118 Palestiniens ont été tués et 163 Palestiniens ont été blessés. Entre le 7 octobre 2023 et le 21 février 2024 à midi, au moins 29 313 Palestiniens ont été tués à Gaza et 69 333 Palestiniens ont été blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Il n’existe aucun chiffre disponible sur le nombre de détenus de la bande de Gaza détenus par l’armée israélienne.

Entre les après-midi du 20 et du 21 février, un soldat israélien aurait été tué à Gaza. Au 21 février, 235 soldats ont été tués et 1 395 blessés à Gaza depuis le début de l’opération terrestre, selon l’armée israélienne. Par ailleurs, plus de 1 200 Israéliens et ressortissants étrangers ont été tués en Israël, selon les autorités israéliennes, la grande majorité le 7 octobre. Au 21 février, les autorités israéliennes estiment qu’environ 134 Israéliens et ressortissants étrangers restent captifs à Gaza, y compris des décès dont les corps ont été confisqués.

Des niveaux catastrophiques d’insécurité alimentaire aiguë s’intensifieraient à travers Gaza, avec de plus en plus de rapports faisant état de familles qui luttent pour nourrir leurs enfants et d’un risque croissant de décès dus à la faim dans le nord de Gaza. Le Cluster mondial de nutrition est rapport une forte augmentation de la malnutrition chez les enfants et les femmes enceintes et allaitantes dans la bande de Gaza. La situation est particulièrement grave dans le nord de Gaza, où un enfant de moins de deux ans sur six (15,6 pour cent) examiné dans les refuges pour personnes déplacées et les centres de santé en janvier souffre de malnutrition aiguë, ce qui représente une baisse de l’état nutritionnel d’une population qui est sans précédent au niveau mondial en trois mois. En comparaison, 5 pour cent des enfants de moins de deux ans à Rafah souffraient de malnutrition aiguë, preuve que l’accès à l’aide humanitaire peut aider à éviter les pires conséquences. En outre, 70 pour cent des enfants dépistés ont eu la diarrhée au cours des deux semaines précédentes, soit une multiplication par 23 par rapport à la référence de 2022. « La faim et la maladie forment une combinaison mortelle », a prévenu le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). « Les enfants affamés, affaiblis et profondément traumatisés sont plus susceptibles de tomber malades, et les enfants malades, notamment ceux souffrant de diarrhée, ne peuvent pas bien absorber les nutriments. C’est dangereux et tragique, et cela se produit sous nos yeux. Plus tôt ce mois-ci, Anera a souligné la « crise silencieuse » des décès dus à la faim : « Dans les circonstances tragiques de la famine à Gaza, il y a un problème aggravé : beaucoup de ceux qui meurent des symptômes liés à la famine ne sont pas documentés avec précision. Leurs décès sont souvent attribués à d’autres causes physiques, masquant ainsi le véritable bilan de la famine. »

Une catastrophe de santé publique se déroule dans la bande de Gaza malgré les avertissements répétés, et cela nécessite une action urgente, ont averti les clusters eau, assainissement et hygiène (WASH) et santé du territoire palestinien occupé le 20 février. Selon les mêmes sources, le seul pipeline d’eau en service en provenance d’Israël est opérationnel à 47 pour cent de sa pleine capacité, l’usine de dessalement de l’eau dans le nord de Gaza a cessé ses activités en octobre 2023, toutes les usines de traitement des eaux usées ne sont plus fonctionnelles et 83 pour cent pour cent des puits d’eau souterraine ne fonctionnent pas. Les conditions désastreuses en matière d’eau et d’assainissement aggravent également l’état de santé à Gaza, avec plus de 300 000 cas signalés d’infections respiratoires aiguës et plus de 200 000 cas signalés de diarrhée aqueuse aiguë, dont plus de la moitié sont des enfants de moins de cinq ans, entre autres épidémies. . En conséquence, les clusters WASH et santé soulignent qu’une détection précoce efficace des maladies infectieuses et la prévention des décès évitables nécessitent entre autres une augmentation majeure des capacités, la suppression des obstacles à l’entrée et à la distribution de l’aide, y compris du carburant, ainsi que la gratuité des ressources humaines. et la circulation en toute sécurité du personnel médical et humanitaire vers et à l’intérieur de la bande de Gaza.

Les opérations humanitaires continuent de se heurter à d’immenses défis, les travailleurs humanitaires eux-mêmes étant tués. Le 21 février, Médecins sans Frontières (MSF) a rapporté qu’un refuge abritant le personnel de MSF et leurs familles dans la région d’Al Mawasi, à l’ouest de Khan Younis, avait été bombardé. En conséquence, au moins deux des membres de la famille du personnel MSF ont été tués* et six autres ont été blessés, dont deux enfants avec des brûlures, tout évacué par les équipes médicales du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) à l’hôpital de campagne du Corps médical international à Rafah, en coordination avec OCHA. Depuis le 7 octobre, 160 membres du personnel de l’ONU ont été tués à Gaza.

Les hostilités intenses, les limitations de l’entrée et de la livraison de l’aide et l’insécurité croissante continuent d’entraver gravement la fourniture de services vitaux à travers Gaza. Le 20 février, le PRCS signalé que l’hôpital Al Amal de Khan Younis continue d’être directement touché par les bombardements d’artillerie qui ont causé d’importants dégâts à ses installations et fait des victimes. L’hôpital est déjà confronté à un manque de réserves de carburant pour produire de l’électricité pour les patients à haut risque et à un quasi-épuisement des réserves alimentaires. Le 20 février, CRP des ambulances ont évacué 21 blessés de l’hôpital Nasser, également à Khan Younis, vers deux hôpitaux de campagne à Rafah, en collaboration avec l’OMS et OCHA. Les deux jours précédents, les mêmes partenaires avaient évacué 32 patients dans un état critique de l’hôpital Nasser vers trois autres hôpitaux de Gaza suite au siège et au raid du complexe hospitalier par l’armée israélienne. Selon Ministère de la Santé à Gaza, quelque 110 patients malades et blessés, ainsi qu’une quinzaine de médecins et d’infirmières, sont toujours hospitalisés, sans électricité ni eau courante, les eaux usées inondent certains départements, les déchets médicaux s’accumulent et les corps en décomposition de huit unités de soins intensifs patients décédés par manque d’oxygène. Au 21 février, il y avait 12 hôpitaux partiellement fonctionnels dans la bande de Gaza, dont six au nord de Gaza et six au sud, en plus de trois hôpitaux de campagne partiellement fonctionnels, selon l’OMS. Au 18 février, selon UNRWAseuls sept de ses 23 centres de santé sont désormais opérationnels.

Le 20 février, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies annoncé qu’il suspend les livraisons d’aide alimentaire au nord de Gaza, en grande partie à cause de l’effondrement de l’ordre civil combiné à l’absence d’un système de notification humanitaire fonctionnel. Le 21 février, la Chef du PAM, Cindy McCain déclaré: « Nous avons dû faire le choix impossible de suspendre les distributions d’aide dans le nord de Gaza. Il y a un niveau de désespoir incroyable sur fond d’immenses besoins humanitaires. Une famine ne doit pas nécessairement se produire. Mais si les choses ne changent pas, cela changera. » Entre le 1er janvier et le 15 février, moins de 20 pour cent des missions (15 sur 77) prévues par les partenaires humanitaires pour acheminer l’aide et entreprendre des évaluations dans les zones au nord de Wadi Gaza ont été facilitées en totalité ou en partie par les autorités israéliennes et 51 pour cent pour cent ont été refusées (39 sur 77). Les missions facilitées impliquaient principalement la distribution de nourriture, tandis que l’accès des missions pour soutenir les hôpitaux et les installations fournissant des services d’eau, d’hygiène et d’assainissement (WASH) figurait parmi celles qui ont été massivement refusées.