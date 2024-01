Hostilités dans la bande de Gaza et en Israël | Flash Update #95 – Territoire palestinien occupé

Pièces jointes

Points clés

Les bombardements aériens, terrestres et maritimes intenses israéliens se sont poursuivis dans une grande partie de la bande de Gaza le 17 janvier, entraînant de nouvelles victimes civiles et de nouvelles destructions. Les tirs aveugles de roquettes par des groupes armés palestiniens depuis Gaza se sont poursuivis. Des opérations terrestres et des combats entre les forces israéliennes et les groupes armés palestiniens ont également été signalés dans une grande partie de Gaza. Le 17 janvier, le secrétaire général de l’ONU répété son appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza.

Entre les après-midi du 16 et du 17 janvier, selon le ministère de la Santé de Gaza, 163 Palestiniens ont été tués et 350 autres personnes ont été blessées. Entre le 7 octobre 2023 et le 17 janvier 2024 à midi, au moins 24 448 Palestiniens ont été tués à Gaza et 61 504 Palestiniens ont été blessés, selon le ministère de la Santé.

Entre le 16 et le 17 janvier, trois soldats israéliens auraient été tués à Gaza. Depuis le début de l’opération terrestre, 191 soldats ont été tués et 1 152 soldats ont été blessés à Gaza, selon l’armée israélienne.

Depuis le 17 janvier, les services de télécommunications à Gaza sont restés fermés pour le cinquième jour consécutif depuis le 12 janvier. À la lumière de cela, les nouvelles informations sont limitées dans cette mise à jour Flash. C’est la septième fois que les communications sont interrompues depuis le 7 octobre. La panne des télécommunications empêche les habitants de Gaza d’accéder à des informations vitales ou d’appeler les premiers secours, et entrave d’autres formes de réponse humanitaire.

Depuis le 15 janvier, la conduite d’eau de Deir al Balah, d’une capacité de près de 17 000 mètres cubes par jour, a cessé de fonctionner et nécessite des réparations urgentes. Les partenaires du secteur de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement (WASH) ont estimé que les réparations pourraient prendre jusqu’à quatre semaines, même si un accès durable et les fournitures nécessaires sont autorisés. Seule une des trois canalisations d’eau reliant Israël à Gaza, située au sud, est actuellement fonctionnelle.

Entre les 16 et 17 janvier, la région de Khan Younis aurait été la cible de bombardements intenses et de combats intenses sur le terrain, qui auraient fait de nombreuses victimes. Des bâtiments résidentiels, un cimetière (voir la section Hostilités pour plus d’informations) et des hôpitaux font partie des biens civils touchés par les combats.

Le 16 janvier, vers 18h30, les environs de l’hôpital Al Amal à Khan Younis ont été frappés et de graves dommages ont été causés au bâtiment, provoquant la panique parmi les patients, les équipes médicales et les personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI). Aucune victime n’a été signalée. Le 16 janvier, vers 22 h 20 et au-delà, des bombardements d’artillerie continus ont frappé les environs du complexe médical An Nasser, des munitions sont tombées à l’intérieur de l’enceinte et aucune victime n’a été signalée.

Le 17 janvier, l’armée jordanienne citée dans les médias a déclaré que son hôpital de campagne à Khan Younis avait été gravement endommagé et qu’un de ses membres du personnel et un patient avaient été blessés, au milieu des bombardements des forces israéliennes dans la région. Les responsables israéliens nient cette affirmation et affirment que les Palestiniens tiraient depuis l’intérieur de l’enceinte.

Le 17 janvier, 225 camions transportant de la nourriture, des médicaments et d’autres fournitures sont entrés dans la bande de Gaza par les points de passage de Rafah et Kerem Shalom. Depuis l’ouverture du passage de Kerem Shalom, près de 22 pour cent des camions d’aide sont passés par ce point d’entrée.

Le 17 janvier, 11 Palestiniens, dont deux enfants, ont été tués lors de deux opérations militaires dans les gouvernorats de Naplouse et de Tulkarem, en Cisjordanie. Neuf Palestiniens, dont deux enfants, ont été tués dans des frappes aériennes et les deux autres personnes ont été tuées par des balles réelles. Pour plus d’informations, consultez la section Cisjordanie.

Hostilités et victimes (Bande de Gaza)

La coupure des communications a limité la communication complète des incidents. Toutefois, les incidents suivants comptent parmi les incidents les plus meurtriers signalés entre le 16 et le 17 janvier.

Le 16 janvier, tout au long de la journée, 23 Palestiniens auraient été tués alors qu’environ 12 places résidentielles ont été frappées dans de nombreux endroits du centre, de l’ouest, du sud-est et de l’est de Khan Younis.

Le 16 janvier, vers 13 h 40, une femme et sa fille auraient été tuées lorsqu’un groupe de Palestiniens aurait été frappé à l’ouest de Rafah.

Le 16 janvier, dans l’après-midi, au moins 20 corps de Palestiniens tués auraient été retrouvés sous les décombres de bâtiments détruits dans les zones des camps d’Al Maghazi et d’An Nuseirat.

Le 16 janvier, vers 14 h 35, huit Palestiniens, dont deux filles, auraient été tués et des dizaines d’autres blessés lorsqu’une maison aurait été frappée et détruite près de la mosquée Al Abrar, entre le camp d’Al Haboura et le camp de Yabna, dans le centre de Rafah.

Dans la nuit du 16 janvier, sept Palestiniens auraient été tués lorsqu’un immeuble résidentiel a été frappé dans le quartier d’An Nasmawi, adjacent au complexe médical Nasser, à l’ouest de Khan Younis.

Le 17 janvier, vers 7 heures du matin, les environs de l’école Tariq bin Ziyad, à l’ouest de Khan Younis, ont été frappés. Sept corps de Palestiniens auraient été retrouvés après l’attaque.

Le 17 janvier, vers 7 heures, les forces israéliennes se sont retirées des environs de l’hôpital Nasser, à Khan Younis. Les premiers rapports et séquences vidéo montrent qu’une grande partie du cimetière d’Al Namsawi a été détruite et les tombes vides, et certains cadavres auraient disparu.

Déplacement (Bande de Gaza)

Le 17 janvier, le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré : « Dans le sud, autour de Rafah, des structures de fortune en bâches en plastique se sont multipliées partout, y compris dans les rues, les gens essayant de se protéger du froid et de la pluie. Chacun de ces abris fragiles peut accueillir plus de 20 personnes. Rafah est tellement encombrée qu’on peut à peine conduire une voiture au milieu de la mer de gens… À Deir al Balah, dans la zone du milieu… J’ai entendu des histoires de femmes renonçant à la nourriture et à l’eau pour éviter d’avoir à utiliser des toilettes insalubres. Les maladies de peau et les poux sont monnaie courante et les personnes touchées sont stigmatisées. Les gens avaient du mal à trouver de la nourriture et des médicaments pendant la journée, et avaient froid et humide la nuit… Il existe très peu d’informations sur le nord de la bande de Gaza, car l’accès à la zone reste très restreint.

Au 11 janvier, selon l’UNRWA, 1,9 million de personnes, soit près de 85 pour cent de la population de Gaza, étaient estimées être déplacées à l’intérieur du pays, dont beaucoup ont été déplacées à plusieurs reprises, les familles étant contraintes de se déplacer à plusieurs reprises en quête de sécurité. Près de 1,4 million de personnes déplacées ont trouvé refuge dans 154 installations de l’UNRWA réparties dans les cinq gouvernorats, dont 160 000 dans le nord et dans la ville de Gaza ; les installations dépassent de loin leur capacité prévue. Au total, 1,78 million de personnes déplacées reçoivent l’aide de l’UNRWA. Le gouvernorat de Rafah est le principal refuge des personnes déplacées, avec plus d’un million de personnes entassées dans un espace extrêmement surpeuplé, suite à l’intensification des hostilités à Khan Younis et à Deir al Balah et aux ordres d’évacuation de l’armée israélienne. Il reste difficile d’obtenir un chiffre précis du nombre total de personnes déplacées.

Électricité

Depuis le 11 octobre 2023, la bande de Gaza est soumise à une panne d’électricité, après que les autorités israéliennes ont coupé l’approvisionnement en électricité, et les réserves de carburant pour l’unique centrale électrique de Gaza ont été épuisées. La coupure des communications et de l’approvisionnement en carburant industriel continue d’entraver considérablement les efforts de la communauté humanitaire pour évaluer l’ampleur des besoins à Gaza et répondre de manière adéquate à la crise humanitaire qui s’aggrave. Pour plus d’informations sur l’approvisionnement en électricité de la bande de Gaza, veuillez consulter ceci tableau de bord

Accès humanitaire (Bande de Gaza-Nord de Gaza)

Au cours des deux premières semaines de janvier, les agences humanitaires ont prévu 29 missions pour livrer des fournitures vitales dans les zones situées au nord de Wadi Gaza. Seuls 7 des 29 (24 pour cent) ont été réalisés, entièrement ou partiellement. Les autorités israéliennes ont refusé l’accès au reste des missions. Deux missions supplémentaires, initialement coordonnées avec les autorités israéliennes, n’ont pas pu être achevées en raison de la non-viabilité des itinéraires attribués ou de retards excessifs aux points de contrôle, qui n’ont pas permis aux missions de réussir pendant les périodes de sécurité opérationnelle.

Les refus d’accès des missions humanitaires aux zones situées au nord de Wadi Gaza au cours de la première quinzaine de janvier ont augmenté par rapport aux mois précédents ; en octobre et décembre, seulement 14 pour cent (6 sur 43) des missions prévues dans le nord ont été refusées, tandis que les 86 pour cent restants (37 sur 43 missions) ont été facilitées. Ces refus empêchent une intensification de l’aide humanitaire et alourdissent considérablement le coût de la réponse globale. En outre, les missions prévues qui se voient refuser l’accès aux zones situées au nord de Wadi Gaza représentent des opportunités manquées pour des missions alternatives qui pourraient être entreprises dans d’autres zones de la bande de Gaza. La capacité des agences humanitaires à opérer de manière sûre et efficace reste également fortement compromise par les restrictions à long terme appliquées par les autorités israéliennes à l’importation d’équipements humanitaires essentiels à Gaza.

Soins de santé, y compris les attaques (Bande de Gaza)